Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản 500 tỷ USD

Theo bảng xếp hạng Tỷ phú thời gian thực của Forbes, tính đến 3 giờ 30 chiều (giờ miền Đông Mỹ) ngày thứ Tư, tài sản ròng của Elon Musk đã cán mốc 500 tỷ USD, trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt được con số này. Ông bỏ xa người đứng thứ hai là Larry Ellison (đồng sáng lập Oracle) khoảng 150 tỷ USD.

Musk từng lập kỷ lục là người đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái. Với mức tài sản hiện tại, ông đã đi được “nửa chặng đường” để trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới, nếu xu hướng tăng tiếp tục.

Cột mốc này chủ yếu nhờ vào đà tăng mạnh của cổ phiếu Tesla. Ngày 1/10, giá cổ phiếu Tesla tăng gần 4%, giúp khối tài sản của Musk tăng thêm khoảng 9,3 tỷ USD chỉ trong một ngày. Kể từ tháng 4, khi Musk tuyên bố sẽ rút bớt vai trò trong Bộ Hiệu quả Chính phủ của Tổng thống Trump để tập trung vào Tesla, giá cổ phiếu hãng xe điện này đã gần như tăng gấp đôi, đưa giá trị vốn hóa thị trường trở lại gần mức đỉnh thiết lập cuối năm ngoái. Hiện Musk sở hữu khoảng 12% cổ phần Tesla, trị giá 191 tỷ USD.

Những yếu tố nào giúp khối tài sản của Musk phình to ngoài Tesla?

Ngoài Tesla, SpaceX là “trụ cột tài sản” thứ hai của Musk. Theo một thương vụ chào mua cổ phần riêng vào tháng 8, công ty tên lửa do ông sáng lập năm 2002 này hiện được định giá 400 tỷ USD, tăng từ 350 tỷ USD cuối năm 2024. Musk nắm khoảng 42% cổ phần, tương đương 168 tỷ USD.

Một phần đáng kể khác đến từ xAI Holdings – công ty trí tuệ nhân tạo mà Musk thành lập tháng 3/2025. Ông đã sáp nhập xAI với mạng xã hội X (trước đây là Twitter), định giá công ty hợp nhất ở mức 113 tỷ USD. Musk hiện sở hữu 53% cổ phần, tương đương khoảng 60 tỷ USD.

Ngoài ra, còn có các gói thưởng khổng lồ từ chương trình trả lương CEO năm 2018 của Tesla. Nếu không bị tòa án Delaware hủy bỏ hồi tháng 1/2024, những quyền chọn cổ phiếu này hiện trị giá tới 133 tỷ USD. Dù đang kháng cáo, Forbes chỉ tạm tính 50% giá trị gói thưởng vào tổng tài sản của Musk. Song Tesla cũng đã đề xuất một gói thưởng mới trị giá kỷ lục — có thể lên tới 1.000 tỷ USD nếu công ty đạt được những mục tiêu tăng trưởng “tầm Sao Hỏa” trong 10 năm tới.

Mốc 500 tỷ USD này có ý nghĩa gì trong hành trình tài sản của Musk?

Chỉ cách đây 5 năm, vào tháng 3/2020, Musk mới sở hữu khoảng 24,6 tỷ USD, chủ yếu nhờ Tesla tăng trưởng mạnh. Đến tháng 8/2020, ông trở thành người thứ 5 trong lịch sử cán mốc 100 tỷ USD.

Tháng 1/2021, Musk lần đầu tiên trở thành người giàu nhất thế giới, với tài sản gần 190 tỷ USD. Tháng 9 cùng năm, ông vượt 200 tỷ USD, sau Jeff Bezos và Bernard Arnault. Đến tháng 11/2021, Musk đạt 300 tỷ USD và cán mốc 400 tỷ USD vào tháng 12/2024.

Nếu giữ nguyên tốc độ tăng trưởng hiện tại, Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD trước tháng 3/2033, thời điểm các quyền chọn đầu tiên từ gói thưởng 1.000 tỷ USD của Tesla bắt đầu có hiệu lực.

Tuy vậy, bản thân Musk khẳng định chuyện tiền bạc không phải trọng tâm. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hồi tháng 9, ông viết:

“Đây không phải là ‘thù lao’ mà là để tôi có đủ ảnh hưởng nhằm đảm bảo an toàn cho Tesla khi chúng tôi chế tạo hàng triệu robot. Tôi không thoải mái với tương lai nơi các tổ chức tư vấn cổ đông có thể đá tôi ra khỏi công ty mà họ không hề nắm cổ phần.”