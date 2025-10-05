Hé lộ nguyên nhân lần đầu tiên tài sản của Elon Musk vượt 500 tỷ USD

Doanh số Tesla lại tăng vọt trong quý III

Từ tháng 7 đến tháng 9, Tesla bán được 497.099 xe điện trên toàn cầu, mức cao nhất từ trước tới nay, vượt qua kỷ lục cuối năm 2024. Con số này tăng 29% so với quý II và tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý đầu tiên trong năm 2025 mà Tesla ghi nhận tăng trưởng doanh số theo năm.

Nguyên nhân chính đến từ làn sóng mua xe gấp rút của người Mỹ trước khi khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD dành cho người mua xe điện hết hạn vào ngày 30/9. Ưu đãi này được ban hành thời chính quyền Biden năm 2022, nhưng đã bị loại bỏ trong gói chi tiêu và cải cách thuế mới của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng này chỉ mang tính ngắn hạn, bởi phần lớn nhu cầu đã được “kéo về” trước thời điểm ưu đãi kết thúc. Dù quý III bùng nổ, tổng doanh số của Tesla từ đầu năm vẫn giảm 6% so với cùng kỳ 2024.

Báo cáo tích cực đã giúp cổ phiếu Tesla (TSLA) tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, tiến sát đỉnh lịch sử hồi tháng 12 năm ngoái. Nhờ đó, tài sản ròng của Elon Musk tăng lên 500,8 tỷ USD, theo công cụ theo dõi tỷ phú thời gian thực của Forbes – đưa ông trở thành người đầu tiên vượt mốc nửa nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài. Đến buổi chiều, cổ phiếu Tesla quay đầu giảm 4%, khiến tài sản của Musk hạ xuống còn khoảng 490 tỷ USD.

Tài sản Elon Musk lập kỉ lục

Tesla có phải hãng xe duy nhất hưởng lợi từ “cơn sốt” trước khi ưu đãi thuế hết hạn?

Không chỉ Tesla, nhiều hãng xe khác tại Mỹ cũng ghi nhận doanh số xe điện tăng mạnh trong quý III. GM cho biết doanh số xe điện tại Mỹ tăng hơn gấp đôi, trong khi Ford tăng 30%, đều là mức kỷ lục của từng hãng. Hyundai cũng công bố doanh số xe điện tại Mỹ tăng gấp đôi, đồng thời quyết định giảm giá trung bình 9.155 USD cho mẫu IONIQ 5 nhằm duy trì sức cạnh tranh.

Các chuyên gia dự báo làn sóng giảm giá xe điện có thể lan rộng trong thời gian tới, khi các hãng xe tìm cách giữ chân khách hàng trong bối cảnh không còn ưu đãi thuế.

Dù quý III đạt kết quả ấn tượng, thị phần xe điện của Tesla đang suy giảm. Dữ liệu đăng ký xe cho thấy hãng đang mất dần vị thế trước làn sóng cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt từ các hãng xe Trung Quốc.

Hãng BYD của Trung Quốc cho biết doanh số xe điện chở khách tăng 31% trong quý III so với cùng kỳ, dù không bán xe tại Mỹ và không được hưởng ưu đãi thuế. Tổng doanh số xe điện của BYD từ đầu năm đã đạt 1,6 triệu chiếc, cao hơn so với 1,2 triệu xe của Tesla. Với đà này, BYD có thể vượt Tesla để trở thành hãng xe điện lớn nhất thế giới trong năm nay.

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, Tesla còn đối mặt với làn sóng phản đối chính trị liên quan đến Elon Musk tại Mỹ và châu Âu, khiến hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng ở một số thị trường.