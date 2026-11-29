Đáng chú ý, cơ sở này có liên hệ với Alice Huang, CEO Megaspeed, nhân vật từng gây xôn xao vì mối quan hệ với CEO Nvidia Jensen Huang. Vụ việc không chỉ đặt ra câu hỏi về lỗ hổng kiểm soát xuất khẩu chip AI mà còn phơi bày những rủi ro tài chính, tín dụng và lợi ích kinh doanh phía sau cuộc đua sở hữu công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Chip Nvidia Blackwell xuất hiện tại Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm của Mỹ

Một trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải bị phát hiện đang sử dụng chip Blackwell của Nvidia, dòng bộ xử lý AI thuộc nhóm tiên tiến nhất thế giới cho đến gần đây. Theo Bloomberg, thông tin được xác định thông qua các tài liệu liên quan đến hoạt động của cơ sở này.

Nghi vấn đường dây của Alice Huang - người tình của CEO Nvidia Jensen Huang, tuồn chip AI Blackwell vào Trung Quốc. Ảnh: Getty

Điều khiến phát hiện trở nên đặc biệt đáng chú ý là Trung Quốc hiện không được phép mua trực tiếp dòng chip Blackwell theo các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Đây là một trong những công nghệ chiến lược mà Washington muốn hạn chế Bắc Kinh tiếp cận nhằm duy trì lợi thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng cho phép bán chip Blackwell cho Bắc Kinh sau khoảng hai đến ba năm nữa. Lập luận của ông là Nvidia khi đó có thể đã phát triển những thế hệ chip mới mạnh hơn, khiến việc xuất khẩu Blackwell không còn tạo ra lợi thế công nghệ đáng kể.

"Trong hai hoặc ba năm nữa, nếu tôi còn ở đây, tôi sẽ nói rằng cứ bán Blackwell đi, bởi khi đó họ sẽ có thứ khác", ông Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News bên lề Hội nghị Cấp cao APEC.

Tại Thâm Quyến, ông tiếp tục nhấn mạnh Nvidia đang phát triển những dòng chip có khả năng thay thế Blackwell.

Trong năm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã phê duyệt việc bán hàng chục nghìn bộ xử lý Nvidia cho một số quốc gia như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn bị loại khỏi danh sách thị trường được phép tiếp cận Blackwell.

Vì vậy, sự xuất hiện của dòng chip này tại Thượng Hải không chỉ là vấn đề công nghệ. Nó còn đặt ra câu hỏi về một thị trường giao dịch phần cứng AI có giá trị rất lớn, nơi những hạn chế xuất khẩu có thể tạo ra động lực kinh tế cho các hoạt động trung gian, mua bán và chuyển hướng thiết bị.

Trong bối cảnh chip AI đang trở thành tài sản chiến lược, khả năng tiếp cận Blackwell có ý nghĩa vượt xa giá trị của từng bộ xử lý. Doanh nghiệp sở hữu những con chip này có thể xây dựng năng lực tính toán mạnh hơn, cung cấp dịch vụ AI cao cấp và giành lợi thế trong thị trường điện toán đám mây đang tăng trưởng nhanh chóng.

14 triệu USD tiền vay và dấu vết tài chính của chip Nvidia

Hai doanh nghiệp được xác định đang sử dụng chip Nvidia tại trung tâm dữ liệu ở Thượng Hải là Yangtze River Delta Project và Shanghai Kezhan.

Điểm đáng chú ý nằm ở mối liên hệ giữa Yangtze River Delta Project với Alice Huang. Ông Kang Wei, Chủ tịch doanh nghiệp này, được cho là chồng của nữ doanh nhân đang điều hành Megaspeed.

Một bộ xử lý đồ họa (GPU) GB200 Blackwell của Nvidia được trưng bày tại gian hàng của LG Electronics Inc. trong khuôn khổ triển lãm Nano Korea ở Goyang, Hàn Quốc, vào ngày 8/7/2026. Ảnh: Bloomberg

Theo các tài liệu nộp cho cơ quan quản lý Trung Quốc trong tháng 11, Yangtze River Delta Project đã nhận số phần cứng nói trên làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay có giá trị tương đương 14 triệu USD từ Shanghai Innovation Bank.

Chi tiết này đưa vụ việc sang một khía cạnh đáng quan tâm khác: chip AI không chỉ là thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh mà còn có thể trở thành tài sản bảo đảm trong các giao dịch tín dụng.

Trong nền kinh tế AI, những bộ xử lý cao cấp như Blackwell có giá trị đặc biệt bởi nguồn cung hạn chế, nhu cầu lớn và khả năng tạo ra doanh thu từ các dịch vụ tính toán. Khi được đưa vào hệ thống trung tâm dữ liệu, chúng có thể trở thành một phần tài sản quan trọng của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động huy động vốn và mở rộng đầu tư.

Khoản vay 14 triệu USD cho thấy số phần cứng Nvidia tại trung tâm dữ liệu này có liên quan trực tiếp đến các giao dịch tài chính đáng kể. Tuy nhiên, tài liệu hiện có chưa đủ để xác định giá trị thực tế của toàn bộ số chip, cũng như tỷ trọng của chúng trong khoản vay.

Không chỉ Yangtze River Delta Project, Shanghai Kezhan cũng từng nhận một khoản vay từ một cơ quan thuộc chính quyền Thượng Hải trong năm ngoái để mua sắm thiết bị. Theo hồ sơ cho vay, số thiết bị được nhắc đến sau đó được xác định là chip Nvidia.

Như vậy, ít nhất hai doanh nghiệp có liên quan đến trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải đã xuất hiện trong các hồ sơ tài chính gắn với việc mua sắm hoặc sử dụng phần cứng Nvidia.

Đây là chi tiết quan trọng bởi nó cho thấy dòng chip AI tiên tiến có thể đang tham gia vào một hệ sinh thái kinh doanh rộng hơn, bao gồm đầu tư hạ tầng, tín dụng ngân hàng và khai thác dịch vụ điện toán. Nếu những thiết bị này được đưa vào Trung Quốc thông qua các kênh trung gian nhằm né tránh lệnh cấm, giá trị kinh tế của chúng có thể vượt xa chi phí mua bán ban đầu.

Alice Huang và Megaspeed: Mắt xích gây chú ý trong mạng lưới kinh doanh chip AI

Mối liên hệ giữa trung tâm dữ liệu Thượng Hải và Alice Huang khiến vụ việc trở nên nhạy cảm hơn.

Alice Huang là CEO Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore đang bị Bộ Thương mại Mỹ điều tra vì nghi vấn né tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu bằng cách bán hoặc chuyển hướng chip AI sang Trung Quốc.

Jensen Huang và nhân tình Alice Huang, người được cho là gián điệp. Ảnh: NY Post

Năm 2024, Megaspeed từng sử dụng hình ảnh mô phỏng một trung tâm dữ liệu của Yangtze River Delta Project để giới thiệu với các nhà đầu tư về cơ sở dữ liệu lớn nhất của mình. Tuy nhiên, doanh nghiệp không tiết lộ địa điểm thực tế của trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

Chi tiết này cho thấy hai doanh nghiệp từng có sự kết nối trong hoạt động giới thiệu hạ tầng với giới đầu tư. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng xác nhận Megaspeed trực tiếp chuyển hướng số chip Nvidia được phát hiện tại Thượng Hải.

Về phương diện kinh tế, đây là điểm cần đặc biệt lưu ý. Các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu cần nguồn vốn lớn để đầu tư máy chủ, hệ thống làm mát, điện năng và hạ tầng mạng. Trong đó, bộ xử lý AI là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất, đồng thời quyết định khả năng cạnh tranh và doanh thu của cơ sở.

Nếu một doanh nghiệp có thể tiếp cận chip Nvidia tiên tiến thông qua mạng lưới trung gian, họ có thể tạo ra lợi thế kinh doanh đáng kể so với đối thủ không được phép mua trực tiếp. Ngược lại, việc bị phát hiện sử dụng thiết bị thuộc diện hạn chế có thể khiến toàn bộ hoạt động đầu tư, huy động vốn và hợp tác quốc tế đối mặt với rủi ro.

Đối với Megaspeed, nguy cơ không chỉ nằm ở việc mất khả năng tiếp cận sản phẩm Nvidia mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín với nhà đầu tư, đối tác cung cấp vốn và khách hàng quốc tế.

Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra Megaspeed từ năm 2024. Đến tháng 6/2025, cơ quan này tìm cách phỏng vấn Alice Huang. Cũng trong tháng đó, Nvidia đưa công ty của bà vào danh sách không được phép bán hàng.

Trong hồ sơ công bố hồi đầu tuần, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết Megaspeed bị đưa vào danh sách đen do nghi ngờ công ty hành động trái với lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Washington.