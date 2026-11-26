Jensen Huang nói gì sau khi trở lại làm CEO Nvidia

Jensen Huang và vợ - bà Lori Huang. Ảnh: Internet.

Thông tin trên Tạp chí điện tử Viettimes dịch từ Thepaper, sau khi trở lại cương vị lãnh đạo Nvidia, CEO Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) hôm 24/11 đã tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên và công khai xin lỗi vì cho rằng mình đã khiến mọi người thất vọng.

Theo Cailian Press, cuộc họp diễn ra vào thứ Ba (24/11) theo giờ địa phương, một ngày sau khi ông quay trở lại công việc ở Nvidia. Đây cũng là lần đầu tiên Jensen Huang gặp toàn thể nhân viên kể từ khi được phục hồi các chức vụ.

Cuộc họp kéo dài khoảng một giờ, bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng theo giờ Thái Bình Dương tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, bang California. Mở đầu, Jensen Huang cảm ơn Giám đốc tài chính Colette Kress vì đã điều hành công ty trong gần hai tuần ông vắng mặt.

Tại cuộc họp, Huang thừa nhận mình đã vi phạm quy tắc ứng xử của công ty. Ông cho biết chính những sai lầm cá nhân đặc biệt nghiêm trọng này đã dẫn đến quyết định từ chức trước đó.

Ông nói: "Đây sẽ là cuộc họp công ty khó khăn nhất mà tôi từng chủ trì, đồng thời cũng là cuộc họp khó khăn thứ hai trong đời. Cuộc khó khăn nhất chính là với vợ tôi".

Một số hãng truyền thông dẫn lời người tham dự cho biết Huang tiết lộ ông đang dành mỗi ngày một tiếng rưỡi để trị liệu tâm lý. "Điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều", ông nói.

Jensen Huang cũng phản hồi những chỉ trích lâu nay về phong cách điều hành với cường độ làm việc rất cao. Ông vẫn cho rằng nhịp độ làm việc quyết liệt của mình có thể thúc đẩy những người xung quanh, nhưng thừa nhận đôi khi đã đi quá giới hạn.

"Điều đó có thể khiến họ kiệt sức và suy giảm năng lực. Như vậy là không đúng", ông nói. "Ngay lúc này, tôi cần đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn đối với chính mình", Jensen Huang nhấn mạnh.

CEO Nvidia cho biết ông sẽ chấp nhận thực hiện đánh giá hiệu suất 360 độ, theo đó sẽ thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi từ những người làm việc cùng mình. Tần suất có thể lên tới mỗi tháng một lần.

Tuy nhiên, ông nói rõ mình sẽ là người duy nhất tại Nvidia phải trải qua quy trình đánh giá này, chứ không có ý định triển khai trên toàn công ty.

Jensen Huang cũng cho rằng quãng thời gian ngắn ông rời khỏi vị trí điều hành đã chứng minh Nvidia vẫn có thể vận hành bình thường mà không cần ông trực tiếp lãnh đạo.

"Tôi cam đoan với các bạn rằng, dù tôi có mặt hay không, công ty này vẫn có thể liên tục thực thi, thực thi và tiếp tục thực thi", ông nói.

Về phía vợ ông Jensen Huang, bà Lori Huang chưa công khai bình luận về những thông tin liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng.

Về việc này, Ngôi sao dịch từ cuộc phỏng vấn với New York Times ngày 23/11, Tổng thống Mỹ Trump nói bà Lori Huang, 64 tuổi, vẫn lựa chọn ở bên chồng sau bê bối. "Ông ấy có một người vợ rất tuyệt vời và họ đã giải quyết được chuyện này. Bà ấy là một phụ nữ đáng quý", Tổng thống Mỹ phát biểu.

CEO Nvidia Jensen Huang từng nói gì về người vợ đồng hành 41 năm?

Hình ảnh hiếm hoi của 2 vợ chồng khi còn trẻ (Ảnh: JD Supra)

Theo tiểu sử của Jensen Huang trên trang Trường Kỹ thuật thuộc Đại học bang Oregon (OSU), hai người kết hôn 5 năm sau lần gặp đầu tiên. Đến nay, bà Lori đã đồng hành cùng chồng hơn 40 năm.

Theo Phụ nữ mới, trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Jensen Huang cho biết vợ ông lớn tuổi hơn ông và là một trong "ba cô gái" trong lớp học khi đó.

Ông kể mình đã chinh phục bà bằng lời đề nghị cùng học vào mỗi chủ nhật, đồng thời hứa rằng ông sẽ trở thành CEO trước năm 30 tuổi.

Hai người có hai con là Madison và Spencer, cả hai hiện đều làm việc tại Nvidia. Theo thông tin tiểu sử trên Nvidia, Madison giữ vị trí giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng AI vật lý, trong khi Spencer là quản lý dòng sản phẩm, phụ trách phần mềm robot.

Bà Lori Huang hiện là chủ tịch Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, tổ chức từ thiện do bà cùng chồng thành lập năm 2007. Quỹ đặt tại Palo Alto và báo cáo tổng tài sản ròng 9,1 tỉ USD trong năm 2024, theo hồ sơ gửi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

(Ảnh: Business Outstanders

Năm 2022, OSU cho biết vợ chồng Jensen Huang đã trao 50 triệu USD cho trường đại học cũ để hỗ trợ thành lập Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex.

Trong thông cáo khi đó, Jensen Huang nói việc gặp vợ là "sự kiện quan trọng nhất" đối với OSU và cuộc đời ông. Cũng theo thông cáo của OSU, Lori Huang tốt nghiệp năm 1985 với bằng cử nhân kỹ thuật điện.

Lori Huang còn xuất hiện trong một số câu chuyện liên quan đến hình ảnh công chúng của chồng. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình trực tuyến "The Moment" của HP vào tháng 10-2023, Jensen Huang cho biết vợ và con gái đã góp phần tạo nên phong cách áo khoác da màu đen đặc trưng của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNA hồi tháng 5, CEO Nvidia tiếp tục nói về vai trò của vợ trong suốt sự nghiệp. Ông cho biết Lori đã đồng hành cùng mình trong toàn bộ cuộc đời và "là một phần của Nvidia trong từng bước đi".

Jensen Huang cũng kể rằng vợ đã có mặt tại mọi hội nghị, mọi bài phát biểu và những thời điểm quan trọng của Nvidia.

Những chia sẻ này cho thấy Lori Huang không chỉ là người bạn đời của CEO Nvidia mà còn đã đồng hành với ông trong hành trình phát triển của công ty, dù bản thân bà rất kín đáo trong hồ sơ cá nhân.