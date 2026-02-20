Làm gì khi rút tiền cây ATM ngày Tết, tiền đã trừ nhưng máy không nhả tiền?

ATM quá tải ngày Tết, sự cố dễ phát sinh

Vào những ngày cận và trong Tết, lượng người rút tiền mặt tăng đột biến để chi tiêu, mừng tuổi, mua sắm. Điều này khiến nhiều cây ATM hoạt động liên tục, dễ xảy ra lỗi như kẹt tiền, hết tiền, gián đoạn kết nối hoặc lỗi kỹ thuật.

Một trong những sự cố phổ biến nhất là tài khoản đã bị trừ tiền nhưng ATM không nhả tiền, khiến người dùng lo lắng về nguy cơ mất tiền.

Rút tiền tại cây ATM. Ảnh minh họa

Vì sao ATM không nhả tiền nhưng tài khoản vẫn bị trừ?

Theo các ngân hàng, tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân:

- Máy ATM bị kẹt tiền hoặc hết tiền trong khay chi trả

- Lỗi kết nối giữa ATM và hệ thống ngân hàng

- Giao dịch bị gián đoạn do mất điện, nghẽn mạng

- ATM quá tải do nhiều người giao dịch cùng lúc

Trong đa số trường hợp, tiền không bị mất mà đang trong quá trình đối soát.

Cần làm gì ngay khi gặp sự cố?

Giữ lại thẻ và biên lai (nếu có)

Người dùng nên giữ nguyên thẻ ATM và không rút thẻ ra vào liên tục. Nếu máy có in biên lai hoặc hiển thị thông báo lỗi, cần giữ lại biên lai hoặc chụp ảnh màn hình làm bằng chứng.

Ghi nhớ thông tin giao dịch

Ngay sau khi xảy ra sự cố, người rút tiền nên ghi lại:

- Thời gian rút tiền

- Số tiền đã rút

- Địa điểm, số hiệu cây ATM

- Tên ngân hàng quản lý ATM

Những thông tin này sẽ rất cần thiết khi làm việc với ngân hàng.

Thông báo ngay cho ngân hàng

Người dùng cần liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ (số hotline thường in trên mặt sau thẻ ATM) để thông báo sự cố. Trong trường hợp ATM thuộc ngân hàng khác, ngân hàng phát hành thẻ sẽ phối hợp với đơn vị quản lý ATM để xử lý.

Theo quy định, ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra, đối soát dữ liệu và camera tại cây ATM để xác minh giao dịch.

Bao lâu thì được hoàn tiền?

Thời gian xử lý sự cố rút tiền ATM có thể kéo dài từ 3–5 ngày làm việc, thậm chí lâu hơn trong dịp Tết do thời gian nghỉ lễ. Sau khi xác minh giao dịch lỗi, ngân hàng sẽ hoàn lại số tiền bị trừ vào tài khoản khách hàng.

Người dùng được khuyến cáo kiên nhẫn chờ kết quả xử lý và theo dõi thông báo từ ngân hàng.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo

Khi gặp sự cố ATM, người dùng tuyệt đối không gọi theo số điện thoại dán trên cây ATM (nếu có dấu hiệu bất thường), không cung cấp mã PIN, OTP cho người lạ tự xưng là nhân viên hỗ trợ.

Mọi liên hệ nên thực hiện qua tổng đài chính thức của ngân hàng để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Cách hạn chế rủi ro khi rút tiền ATM dịp Tết

Để tránh gặp sự cố không mong muốn, người dùng nên:

- Rút tiền tại ATM của ngân hàng phát hành thẻ

- Tránh rút tiền vào giờ cao điểm hoặc đêm muộn

- Kiểm tra xung quanh cây ATM trước khi giao dịch

- Hạn chế rút số tiền lớn trong một lần

Sự cố rút tiền ATM ngày Tết tuy gây phiền toái nhưng hoàn toàn có thể được giải quyết nếu người dùng xử lý đúng cách. Việc bình tĩnh ghi nhận thông tin, liên hệ kịp thời với ngân hàng và tránh các rủi ro lừa đảo sẽ giúp người dùng bảo vệ được tài sản và an tâm đón Tết.