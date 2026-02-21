Loại hoa lan rừng Nghinh Xuân năm nay ở Đắk Lắk hễ xách giỏ nào đẹp ra là bán hết ngay giỏ đó, bông tuôn như suối

Lan rừng Nghinh Xuân ở Đắk Lắk hút khách dịp cận Tết

Dù còn cách Tết Nguyên đán gần 1 tháng nhưng con hẻm nhỏ ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đã rộn ràng người ra vào. Vườn lan rừng của anh Nguyễn Hải Hoàng (37 tuổi) trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người mê lan Nghinh Xuân, đến tham quan, chọn mua các chậu lan khỏe, dáng đẹp để chưng Tết, gửi gắm mong ước một năm mới an lành, đủ đầy.

Một chậu lan rừng Nghinh Xuân dáng đẹp, lá dày, thân khỏe được ghép nhiều thân với khoảng hơn 100 cành hoa tại vườn lan rừng của anh Nguyễn Hải Hoàng ở ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Công Nam

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Hoàng chủ vườn lan rừng Hoàng Lan cho biết, năm nay thời tiết diễn biến thất thường, lại rơi vào năm nhuận nên khoảng 30% hoa Nghinh Xuân trong vườn nở sớm hơn so với Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cùng với đó, nguồn cung lan rừng trên thị trường giảm do số lượng nhà vườn không nhiều, khiến giá lan Tết năm nay tăng nhẹ so với năm trước. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người chơi, anh Hoàng đã chủ động nhập thêm dòng Nghinh Xuân Thái Lan nhằm bổ sung nguồn hàng.

Vườn lan rừng Nghinh Xuân của anh Nguyễn Hải Hoàng ở phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) nhộn nhịp khách mua dịp cận Tết Nguyên đán.

Những cây lan rừng Nghinh Xuân cổ thụ, kích thước lớn, được nhà vườn vận chuyển bằng xe tải để phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán.

“Tết năm ngoái, vườn tôi xuất ra thị trường khoảng 500 chậu lan rừng. Năm nay, do nguồn hàng khan hiếm hơn nên số lượng giảm, chỉ còn khoảng 300–400 chậu. Thay vì chạy theo số lượng, tôi tập trung làm các chậu tác phẩm lớn, chăm chút kỹ lưỡng, tạo dáng đẹp để phục vụ nhu cầu trưng bày của gia đình, cửa hàng, cơ quan và những người chơi lan có gu thẩm mỹ cao”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh Hoàng, lan rừng, đặc biệt là Nghinh Xuân, được nhiều người ưa chuộng bởi dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, hương thơm dịu nhẹ và khả năng nở hoa đúng dịp Tết mà không cần xử lý thuốc hay can thiệp kỹ thuật phức tạp.

Ngoài lan rừng Nghinh Xuân, nhà vườn ở Đắk Lắk còn nhập thêm dòng Nghinh Xuân Thái Lan về trồng thêm 3-4 năm để thuần hóa, góp phần đa dạng chủng loại và đáp ứng nhu cầu của người chơi lan. Ảnh Công Nam

Đang chọn mua những cây lan rừng Nghinh Xuân, anh Phạm Văn Quang (ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), cho biết anh ưu tiên lan rừng trong dịp Tết bởi cây khỏe, dễ thích nghi và mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

“Nghinh Xuân có bộ lá dày, xanh đậm, thân cây chắc khỏe, tượng trưng cho sự bền bỉ, sung túc. Tôi thường chọn những chậu lan rừng dáng tự nhiên để chưng Tết với mong muốn một năm mới hanh thông, công việc ổn định, gia đình êm ấm”, anh Quang chia sẻ.

Lan rừng Nghinh Xuân mở hướng làm kinh tế mới cho nhà vườn Đắk Lắk

Tương tự, anh Lê Văn Minh (ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết xu hướng những năm gần đây của mọi người là những dòng hoa bền, thế nên vài năm trở lại đây năm nào anh cũng ưu tiên mua lan rừng để chưng Tết.

“Tôi thích lan Nghinh Xuân vì hoa bền, mùi hương rất thơm và dễ chịu và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Mua một chậu lan rừng về chăm sóc, sang năm vẫn có thể tiếp tục chơi trong khi đó giá cả cũng rất phải chăng chỉ từ vài trăm ngàn đồng đã có thể sở hữu một chậu rồi”, anh Minh vui vẻ nói.

Ông Trần Thế Tân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk tham quan mô hình trồng lan rừng Nghinh Xuân. Ảnh Công Nam

Ông Trần Thế Tân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lan rừng hiện vẫn là mô hình sản xuất còn khá mới trên địa bàn, song đang thu hút sự quan tâm của người dân nhờ hiệu quả thực tế mang lại.

Theo ông Tân, những năm gần đây, nhu cầu chơi lan rừng, nhất là lan Nghinh Xuân vào dịp Tết, có xu hướng tăng, qua đó tạo đầu ra tương đối ổn định cho các nhà vườn.

Lan rừng có ưu điểm dễ chăm sóc, ít rủi ro so với nhiều loại cây trồng khác; nếu biết đầu tư đúng hướng, làm chậu đẹp, phù hợp thị hiếu thị trường thì giá trị kinh tế mang lại khá cao, thực tế tại một số vườn lan cho thấy thu nhập đã rõ nét, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Những chậu lan rừng Nghinh Xuân sẵn sàng xuất vườn phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán ở Đắk Lắk. Ảnh Công Nam

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thành Nhất cho biết, hiện các mô hình trồng hoa cúc trên địa bàn đã phát triển tương đối ổn định, được thương lái đến đặt cọc, thu mua từ sớm. Đây cũng là kinh nghiệm để địa phương định hướng phát triển thêm các mô hình hoa, cây cảnh có giá trị, trong đó có lan rừng.

“Thời gian tới, Hội Nông dân phường sẽ tăng cường tổ chức cho hội viên tham quan, học tập các mô hình trồng lan rừng hiệu quả, từng bước khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, đa dạng hóa cây trồng. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, nhất là trong dịp cuối năm”, ông Trần Thế Tân chia sẻ.