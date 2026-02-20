Giá vàng hôm nay 20/2: Thế giới tiếp tục tăng mạnh

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới hôm nay nối dài đà tăng sau khi đã tăng hơn 2% ở phiên trước đó, khi căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong lúc nhà đầu tư đánh giá lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Lo ngại địa chính trị đang trở thành tâm điểm, với các báo cáo cho thấy nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự chống Iran, xung đột có thể kéo dài nhiều tuần”, ông Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Nemo.money, cho biết.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, dự kiến công bố cuối ngày, cùng báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng đi chính sách của ngân hàng trung ương.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện kỳ vọng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm sẽ diễn ra vào tháng 6.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước biến động trong vùng hẹp và đang tiếp tục giãn rộng khoảng cách với giá thế giới do thị trường vàng trong nước đang bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, một số doanh nghiệp tạm ngừng giao dịch.

Lúc 6h ngày 20/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.005 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo giá vàng có thể tăng lên 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026 khi các yếu tố hỗ trợ cơ bản tiếp tục được củng cố.

Nhận định này được ông Dominic Schnider, Giám đốc bộ phận Hàng hóa và Giám đốc đầu tư ngoại hối khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại UBS Wealth Management, đưa ra trong báo cáo cập nhật mới nhất.

Theo ông Schnider, dù thị trường hàng hóa biến động mạnh vào cuối tháng 1, nhóm kim loại quý vẫn ghi nhận mức tăng trong tháng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước các bất ổn chính trị, địa chính trị và kinh tế. Khi mức độ biến động giảm bớt, UBS cho rằng các yếu tố nền tảng của vàng tiếp tục mang tính hỗ trợ.

“Chúng tôi nhận thấy giá vàng sẽ nối lại đà tăng, có thể lên tới 6.200 USD/ounce vào giữa năm, nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư, thâm hụt tài khóa lớn, lãi suất thực tại Mỹ giảm và rủi ro địa chính trị”, ông Schnider nêu rõ.

Hồi đầu tháng 1, ông Schnider cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối quý I/2026 nhờ các yếu tố tương tự. Việc nâng mục tiêu lên 6.200 USD/ounce cho thấy UBS tin rằng động lực tăng giá đang được củng cố.

Trong khi đó, ông Thomas Winmill, nhà quản lý danh mục tại Midas Funds, dự báo vàng có thể kết thúc năm 2026 trên 6.000 USD/ounce, nhờ lực mua của ngân hàng trung ương nước ngoài và chính sách làm suy yếu đồng USD.

Một số chuyên gia khác cũng lưu ý rằng dù triển vọng tăng giá còn hiện hữu, con đường đi lên của vàng nhiều khả năng không bằng phẳng. Nhà đầu tư được khuyến nghị chuẩn bị cho kịch bản biến động tiếp tục là trạng thái bình thường của thị trường trong năm 2026.

Dù vậy, với mục tiêu 6.200 USD/ounce vào giữa năm, UBS cho rằng vàng vẫn đang trong chu kỳ tăng giá cấu trúc, được hậu thuẫn bởi các yếu tố vĩ mô dài hạn và vai trò ngày càng lớn của kim loại quý trong danh mục đầu tư toàn cầu.