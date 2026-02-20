Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/2 tiếp đà tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 20/2 giữ giá vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/2, giá vàng trong nước ngày 20/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 20/2, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2, giữ ổn định giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/2, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 175,6 –178,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/2 tiếp tục tăng với giá vàng giao ngay tăng 42 USD/ounce, lên mức 5.025 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.994 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá mạnh, lấy lại mốc trên 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia của ngân hàng ANZ, giá vàng đang tích lũy quanh mốc 5.000 USD/ounce, nhưng kim loại quý này khó có khả năng "mắc kẹt" tại vùng giá này lâu.

Ngân hàng này kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, có thể vào tháng 3 và tháng 6, qua đó kéo lãi suất thực xuống thấp hơn và hỗ trợ dòng tiền vào vàng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, ANZ nhấn mạnh yếu tố bất ổn địa chính trị, rủi ro thuế quan và nghi ngờ về tính độc lập của Fed tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản thực như vàng.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.025 USD/ounce (tương đương khoảng 158,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/2, giá vàng ngày 21/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.