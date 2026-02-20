Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, ưu tiên hàng đầu của phần lớn người dân vẫn là bảo toàn vốn, sau đó mới tính đến lợi nhuận.

Tiền nhàn rỗi sau Tết nên làm gì để sinh lời an toàn? - Ảnh minh họa

1. Gửi tiết kiệm ngân hàng – lựa chọn cơ bản nhưng hiệu quả

Đây vẫn là kênh phổ biến nhất với người có khẩu vị rủi ro thấp.

Ưu điểm: An toàn, dễ thực hiện, có bảo hiểm tiền gửi.

Nhược điểm: Lợi suất không cao, có thể bị “mất giá” nếu lạm phát tăng.

Với tiền nhàn rỗi ngắn hạn (dưới 6 tháng), có thể chọn kỳ hạn linh hoạt 1–3 tháng. Nếu chưa cần dùng gấp, kỳ hạn 6–12 tháng thường có lãi suất tốt hơn.

Một số ngân hàng còn có sản phẩm tiết kiệm online, lãi cao hơn tại quầy từ 0,2–0,5%/năm.

2. Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu ngân hàng

Nếu muốn lợi suất cao hơn gửi tiết kiệm thông thường, có thể cân nhắc chứng chỉ tiền gửi hoặc trái phiếu do ngân hàng phát hành.

Lợi suất thường cao hơn tiết kiệm 0,5–1,5%/năm. Rủi ro thấp hơn so với trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý về kỳ hạn và khả năng rút trước hạn.

3. Quỹ mở, quỹ trái phiếu – sinh lời ổn định hơn gửi tiết kiệm

Với số tiền từ vài triệu đồng trở lên, nhà đầu tư có thể tham gia các quỹ mở, đặc biệt là quỹ trái phiếu.

Ưu điểm: Được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp, đa dạng hóa rủi ro

Lợi nhuận kỳ vọng: Cao hơn tiết kiệm, nhưng không biến động mạnh như cổ phiếu

Đây là lựa chọn phù hợp với người muốn sinh lời an toàn hơn nhưng không có thời gian theo dõi thị trường.

4. Vàng – kênh trú ẩn truyền thống

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu tố bất định, vàng vẫn được xem là tài sản giữ giá dài hạn.

Tuy nhiên:

- Giá vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn

- Chênh lệch mua – bán cao

- Vàng phù hợp với mục tiêu tích lũy dài hạn thay vì lướt sóng

5. Chứng khoán – chỉ nên phân bổ một phần nhỏ

Sau Tết thường là thời điểm thị trường có nhiều kỳ vọng mới. Tuy nhiên, chứng khoán luôn đi kèm rủi ro.

Nếu lựa chọn kênh này:

- Chỉ nên dùng phần tiền thực sự nhàn rỗi

- Ưu tiên cổ phiếu doanh nghiệp lớn, quỹ ETF

- Tránh sử dụng đòn bẩy

Đây không phải kênh dành cho toàn bộ khoản tiền an toàn.

6. Đầu tư vào bản thân – “khoản sinh lời” bền vững nhất

Bên cạnh các kênh tài chính, đầu tư vào kỹ năng, học tập, sức khỏe cũng là một cách sử dụng tiền hiệu quả.

Một khóa học nâng cao chuyên môn, một chương trình đào tạo ngoại ngữ, hay đơn giản là đầu tư cho sức khỏe… có thể mang lại lợi ích dài hạn vượt xa lãi suất ngân hàng.

Nguyên tắc vàng khi sử dụng tiền nhàn rỗi - Không dồn toàn bộ tiền vào một kênh duy nhất - Luôn giữ lại quỹ dự phòng từ 3–6 tháng chi tiêu - Ưu tiên bảo toàn vốn trước khi nghĩ đến lợi nhuận cao - Tránh nghe theo tin đồn hoặc cam kết lợi nhuận “không rủi ro”

Tiền nhàn rỗi sau Tết là cơ hội để bắt đầu một kế hoạch tài chính bài bản cho cả năm. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến số, chiến lược hợp lý nhất là phân bổ linh hoạt giữa tiết kiệm, quỹ đầu tư an toàn và một phần nhỏ cho tài sản có tiềm năng tăng trưởng.

Sinh lời an toàn không đến từ những quyết định vội vàng, mà từ sự kỷ luật và hiểu rõ khả năng tài chính của chính mình.