Ngày đại cát hiếm gặp: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng tại Hà Nội đồng loạt mở cửa, "kèm" phụ phí đón khách

Ngày Mùng 4 Tết (ngày 20/2/2026) được đánh giá là một trong những ngày đẹp nhất đầu năm Bính Ngọ để tiến hành các việc quan trọng như mở hàng, khai trương, mở kho, giao dịch, ký kết, xuất hành xa, khai bút đầu năm, đi lễ chùa cầu bình an…

Trong ngày hôm nay, thị trường hàng tiêu dùng đã nhộn nhịp trở lại. Các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, đồ uống được người dân mua sắm tấp nập. Đáng chú ý, mặt bằng giá cả trên cả nước duy trì ổn định so với trước Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng.

Ngày đại cát hiếm gặp, nhiều cửa hàng mở cửa đón khách

Những tên tuổi lớn như Co.opmart, GO! & Big C, WinMart, Lotte Mart hay MM Mega Market đã rục rịch vận hành ngay từ những ngày đầu năm và bắt đầu nâng công suất từ ngày hôm nay.

Trong khi đó, tại các khu chợ dân sinh, theo ghi nhận của PV Dân Việt, các hoạt động buôn bán có sự tấp nập trở lại, với các mặt hàng dồi dào, đa dạng. Nhiều sạp hàng kinh doanh nông sản và thực phẩm tươi sống đã mở cửa từ sáng sớm và kéo dài tới tận trưa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Rau, củ quả được bày bán dọc tuyến Quốc lộ 32 đoạn gần chợ đầu mối Cầu Diễn.

Khác với sự hối hả của những ngày cận Tết, thị trường hoa tươi đầu năm tại các chợ truyền thống diễn ra nhịp nhàng hơn.

Hoa tươi phục vụ nhu cầu cúng lễ đầu năm mở cửa với giá bán cao hơn khoảng 15-30% so với ngày 29 Tết, giá hoa cúc khoảng 12.000 -15.000 đồng/bông, hoa hồng có giá khoảng 12-17.000 đồng/cành.

Chị Nguyễn Thương (chợ Đồng Xa) chia sẻ, khách hàng hiện có tâm lý mua sắm thong dong, muộn hơn mọi khi. Chính vì vậy, các quầy hoa bày bán đến tận giữa trưa thay vì dọn hàng sớm.

Ghi nhận tại chợ Đồng Xa, hoa tươi vẫn là mặt hàng "hút" khách trong ngày Mùng 4 Tết

Dịch vụ ăn uống "vào guồng" sớm, niêm yết thêm "phụ phí" khai xuân

Về mặt giá cả, dù một số mặt hàng như thịt bò hay thủy sản có nhích nhẹ theo quy luật tiêu dùng ngày Tết, nhưng thực tế đã "hạ nhiệt" đáng kể so với thời điểm giáp Tết.

Tại chợ Phùng thuộc huyện Đan Phượng, chị Bích Chi cho biết, giá thịt bò loại 1 hiện ở mức 350 nghìn đồng/kg, dẻ sườn khoảng 250 nghìn đồng/kg. Mức giá này tuy nhỉnh hơn ngày thường nhưng lại dễ thở hơn rất nhiều so với mốc giá neo cao của ngày 27, 28 tháng Chạp.

Tại các chợ lớn trên địa bàn như Chợ Thổ Quan – Khâm Thiên, chợ Thái Thịnh, Chợ Kim Quan, Phường Việt Hưng, chợ Định Công, chợ Lĩnh Nam…, giá cả các mặt hàng cũng tương đối ổn định.

Các mặt hàng như thịt lợn loại ngon dao động từ 160.000 đến 180.000 đồng/kg, thịt bò thăn dao động quanh mức 320.000 đồng/kg đến 350.000 đồng/kg, nguồn cung ổn định, giá bán cao hơn khoảng 30% so với ngày thường.

Các mặt hàng rau củ và hoa quả vẫn duy trì ổn định ở mức cao, ghi nhận cao hơn khoảng 15% đến 30% so với thời điểm ngày 29 Tết.

Cụ thể, các mặt hàng rau xanh như su hào vẫn dao động quanh mức 20.000 đồng/3 củ, bắp cải 25.000 đồng/kg và cà chua khoảng 30.000 đồng/kg.

Một số chợ có giá thịt gia súc gia cầm giảm nhẹ như tại Chợ Quan Hoa, giá thịt bò các loại giảm 5.000 đồng/kg.

Một chợ dân sinh mở cửa trong ngày Mùng 4 Tết với chủ yếu mặt hàng thực phẩm

Dịch vụ ăn uống là mảng bước vào "guồng quay" sớm nhất trong những ngày đầu năm. Các quán cà phê, giải khát đã rục rịch đón khách từ chiều Mùng 1, và đến nay, các hàng quán kinh doanh đồ ăn từ bình dân đến cao cấp đều đã đồng loạt mở cửa.

Trên tuyến phố trung tâm như Vũ Phạm Hàm, hàng loạt thương hiệu từ Domino's Pizza, lẩu Đài Loan cho đến Le Monde Steak đều tấp nập, riêng Jollibee thậm chí còn ghi nhận tình trạng khách xếp hàng chờ đợi.

Dạo quanh các khu vực sầm uất như bến xe Mỹ Đình hay bệnh viện Bạch Mai, những hàng bún, phở đã rộng cửa đón khách. Dù vậy, do mở cửa sớm nên nhiều cửa hàng thu thêm phụ phí "khai xuân".

Dọc đường Nguyễn Hoàng, các quán ăn như bún, phở, cơm rang đã mở cửa

Một quán bún trên đường Nguyễn Hoàng vẫn bán theo giá niêm yết 35 nghìn đồng cho một bát bún riêu nhưng treo biển cộng thêm 10 nghìn đồng phụ phí mỗi bát cho đến hết Mùng 6.

Tương tự, tại khu vực Bạch Mai vào ngày Mùng 4 Tết, anh Lê Quang Tuyền cho hay giá một bát bún riêu với neo khoảng 65 nghìn đồng, cao hơn một chút so với ngày thường.

Bảng thông báo tăng giá 10 nghìn đồng/bát

Để bù đắp chi phí vận hành ngày lễ, nhiều nơi cũng áp dụng chính sách "phụ phí" dịp lễ, điển hình như trải nghiệm của chị Mai Trang khi dùng bữa tại Le Monde Steak trên đường Vũ Phạm Hàm với mức thu thêm 10% trên tổng hóa đơn.

Dù một số cửa hàng thông báo bổ sung phụ phí dịp Tết, nhưng nhiều ý kiến cho rằng mức tăng này không quá cao và dễ chấp nhận trong bối cảnh vẫn đang trong kỳ nghỉ, các chủ hàng phải tăng chi phí trả lương cho nhân viên cũng như giá thực phẩm tăng trong Tết.

Ghi nhận thêm tại điểm đến du lịch tâm linh như Đền Và, phường Sơn Tây cũng bắt đầu đón dòng người trẩy hội đông đúc trong ngày Mùng 4, với một điểm cộng lớn là giá cả dịch vụ xung quanh vẫn được kiểm soát tốt, mang lại sự an tâm trọn vẹn cho người dân du xuân.

Đền Và đón lượng du khách lớn nhưng mức giá dịch vụ ổn định

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) cho hay, "nguồn hàng bình ổn tại các đô thị lớn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu thị phần, tạo “vùng đệm” quan trọng cho thị trường những ngày cao điểm".

Theo Bộ Tài chính, quy luật giá cả một số mặt hàng thiết yếu thường nhích tăng trong các ngày Tết và sau đó dần giảm trở lại bình thường sau Tết. Tại một số tỉnh, thành phố lớn, nhiều siêu thị, cửa hàng có kế hoạch sớm mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, nguồn cung hàng hóa không còn bị gián đoạn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Về phía đơn vị quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, công tác triển khai cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm hàng nhạy cảm như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Tại các địa bàn du lịch, lễ hội, công tác giám sát được tăng cường nhằm phòng ngừa gian lận thương mại và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Do đó, căn cứ diễn biến thị trường những ngày qua, Cục Thị trường trong nước dự báo, khi thêm nhiều điểm bán mở cửa hoàn toàn, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố.

Sức mua dự kiến duy trì ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu, song với lượng hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục vận hành ổn định, không phát sinh “điểm nóng” về giá cả hay nguồn cung.