Dùng những bức ảnh ngập tràn Instagram gây dựng doanh nghiệp thu trăm tỷ mỗi năm

Suy nghĩ đó đã trở thành nền tảng tạo ra Casetify – một thương hiệu phụ kiện công nghệ có trụ sở tại Hồng Kông do Ng và đồng sáng lập Ronald Yeung ra mắt cách đây 12 năm. Kể từ đó, Casetify đã bán được hơn 15 triệu vỏ điện thoại, đạt doanh thu hàng năm 300 triệu USD vào năm ngoái.

“Tôi nghĩ chúng tôi là một trong những thương hiệu đầu tiên ra đời từ những bức ảnh trên Instagram và chúng tôi đã phát triển từ đó,” Wesley Ng, Giám đốc điều hành 42 tuổi của Casetify, nói với CNBC Make It.

Biến Casetify thành một thương hiệu trị giá hàng triệu đô la có nghĩa là tận dụng nền văn hóa đang phát triển lúc bấy giờ của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ngay từ đầu, Ng đã gửi tin nhắn cho bất kỳ ai mà anh ấy thấy có nhiều người theo dõi trên Instagram, hỏi xem họ có muốn biến ảnh của mình thành ốp điện thoại tùy chỉnh không.

“Chúng tôi đã tìm hiểu xem liệu chúng tôi có khiến những người này mua sản phẩm của chúng tôi hay không, [và] nếu họ thích sản phẩm đó, họ có thể sẽ chia sẻ sản phẩm đó với những người theo dõi họ,” Ng nói. ”Đó là chiến lược người có ảnh hưởng trên Instagram… chúng tôi đã thực hiện nó kể từ ngày đầu tiên thành lập công ty. Và nó rất quan trọng đối với chúng tôi.”

Một phần thành công của công ty đến từ thời điểm: Chiến lược sử dụng người có ảnh hưởng của Casetify hiện phổ biến ở các công ty đang cố gắng phát triển mà không cần nhiều ngân sách tiếp thị và việc trở thành người áp dụng đầu tiên đồng nghĩa với việc ít cạnh tranh hơn.

Trong những năm gần đây, Casetify đã được giới thiệu trong các bài đăng của những người nổi tiếng như Kylie Jenner. Công ty bán các thiết kế của Drake và Olivia Rodrigo, đồng thời duy trì quan hệ đối tác với các thương hiệu toàn cầu như Disney, NASA và Saint Laurent.

Ngay cả đang hợp tác với những tên tuổi lớn đó, sự cạnh tranh của Casetify vẫn gay gắt hơn bao giờ hết. Trong một thị trường trực tuyến ngày càng phát triển, có thể khó nổi bật nếu không liên tục làm điều gì đó mới mẻ.

Điều đó giúp giải thích một số quyết định gần đây của công ty, chẳng hạn như hủy đăng ký độc quyền kinh doanh trên Instagram. Công ty cho biết họ sẽ triển khai cho bất kỳ nền tảng xã hội mới nào có thể tìm thấy các xu hướng, đó là lý do tại sao họ cung cấp một bộ sưu tập các thiết kế có tiêu đề “As Seen on TikTok”.

Casetify cũng đã mở rộng các dịch vụ sản phẩm của mình — hiện bao gồm nhiều loại phụ kiện ngoài vỏ điện thoại — và không chỉ bán hàng trực tuyến. Năm 2018, Nordstrom bắt đầu bán các sản phẩm Casetify trước khi công ty khởi nghiệp này mở cửa hàng bán lẻ của riêng mình tại Hồng Kông vào năm 2020.

Công ty hiện có 25 cửa hàng truyền thống, chủ yếu ở khắp Châu Á và Úc. Phương pháp thương mại điện tử phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi, am hiểu về mạng xã hội - và Ng cho biết việc mở rộng này là cơ hội để tiếp cận nhiều đối tượng hơn, giúp người mua hàng có cơ hội xem cận cảnh chất lượng sản phẩm của Casetify trước khi mua.

Địa điểm đầu tiên ở Hoa Kỳ của Casetify được khai trương vào năm ngoái tại Santa Clara, California và đang thử nghiệm “phòng thí nghiệm phong cách” ở một số thành phố. Tại các phòng thí nghiệm phong cách, người mua hàng có thể xây dựng các thiết kế của riêng họ cho các sản phẩm có thể sẵn sàng trong vòng 30 phút - một điểm bán hàng đặc biệt của Ng.

