Động thái mới của ông trùm tiền điện tử: Cơ hội “lật ngược bản án”

Bankman-Fried kháng án và muốn viết lại câu chuyện

Gần hai năm sau khi bị kết án với bảy tội danh lừa đảo và âm mưu, SBF chuẩn bị bước vào phiên tranh luận miệng tại tòa án phúc thẩm ở Manhattan. Mục tiêu của ông: chứng minh FTX không mất khả năng thanh toán và ông không được phép tự bảo vệ đầy đủ trước cáo buộc lấy tiền khách hàng để đầu cơ qua quỹ Alameda.

Luật sư của SBF cho rằng FTX thực tế vẫn “đủ tiền”, nhưng bị rơi vào tình trạng tương tự “rút tiền ồ ạt tại ngân hàng” năm 2022. Theo phía bào chữa, SBF không được trình bày đầy đủ luận điểm này trước bồi thẩm đoàn.

Ngoài ra, đội luật sư cáo buộc thẩm phán đã thiên lệch, khiến bồi thẩm đoàn gần như mặc định SBF có tội và ông phải “chiến đấu với một tay bị trói sau lưng”.

Kế hoạch dự phòng của SBF, theo nhiều nguồn tin, là kỳ vọng một lệnh ân xá từ ông Trump. Báo chí Mỹ cho biết bố mẹ ông, đều là giáo sư luật Stanford đã nhờ tư vấn từ một luật sư từng làm cho chiến dịch Trump 2016.

Trong tù, SBF tích cực xuất hiện trên truyền thông bảo thủ, bày tỏ ủng hộ đảng Cộng hòa và cá nhân ông Trump. Ông cũng nhấn mạnh từng gặp khó khăn với cùng một thẩm phán mà ông Trump từng chỉ trích, như một cách tìm “điểm chung”.

Dù vậy, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy trại SBF đã liên hệ trực tiếp với ông Trump. Nhà Trắng cũng từ chối bình luận về khả năng ân xá.

Ông trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried (SBF)

Liệu SBF có cơ hội được ông Trump “giang tay”?

Kịch bản này khó, nhưng không phải bất khả thi. Án hình sự thường rất khó lật, còn ân xá tổng thống vốn hiếm. SBF lại không được lòng cộng đồng crypto.

Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Trump, nhiều nhân vật bị kết án vì tội tài chính đã được ân xá, đặc biệt khi họ được xem là nạn nhân của “bộ máy tư pháp quá tay” thời Biden. Chẳng hạn, Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance gần đây được ân xá sau khi Binance hỗ trợ hoạt động crypto của gia đình Trump.

Ross Ulbricht, người lập web đen Silk Road, cũng được ông Trump tha tội. Những động thái này làm dấy lên lo ngại về khuyến khích tham nhũng và “tiền đổi tự do”.

Cộng đồng crypto nhìn nhận ra sao về SBF lúc này?

Thái độ với SBF đang chia rẽ. Nhiều người trong ngành vẫn cho rằng không nên “tha thứ” cho tội phạm vì điều này gây hại niềm tin vào thị trường. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng vụ FTX không đơn giản như ban đầu bị nhìn nhận.

Từ khi SBF bị kết án, thị trường crypto bùng nổ trở lại, quy định thời Biden nới lỏng trong nhiệm kỳ Trump mới, giúp tài sản trên bảng cân đối của FTX tăng mạnh. Nhờ đó, khách hàng của FTX đang được hoàn trả gần như đầy đủ, thậm chí có lãi, điều hiếm thấy trong các vụ phá sản.

Điều này trở thành “đạn dược” cho SBF lập luận rằng thực chất không có thiệt hại tài chính dù nhiều chuyên gia phản biện: việc hoàn tiền sau này không xóa được hành vi phạm tội.