Khuyến cáo không sử dụng sản phẩm giảm cân do “Ngân Collagen” quảng cáo

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ Công văn số 2119/ATTP-NĐTT ngày 22/10/2025 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm, trong đó có thông tin một số sản phẩm thực phẩm giảm cân (Kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh plus...) do cá nhân có biệt danh “Ngân collagen” quảng cáo trên mạng xã hội, hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen từng bị cơ quan chức năng cảnh báo vì vi phạm quảng cáo.

Sở An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân đang trong quá trình kiểm tra, xác minh gồm: N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng (hoặc “Kẹo táo” có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phấm).

Nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Theo Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên Kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen Chanh plus.

Trên môi trường mạng, hình ảnh nhãn của 2 sản phẩm này ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung sản phẩm “Kẹo táo thải mỡ bụng”: Phân phối độc quyền: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen, địa chỉ: 28 đường lô B, TDC Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm, địa chỉ: số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam từ Liêm. Hà Nội. Sản xuất tại Công ty TNHH dược phầm Vesco, địa chỉ: điểm công nghiệp đan phượng, xã đan phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Sản phẩm “N-collagen Chanh plus”: Phân phối: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen, địa chỉ: 28 Đường 16, KĐT Cảnh Sông Phú, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty TNHH BEQUEN, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược phẩm VISCO, địa chỉ: Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Căn cứ theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung đã được phân cấp cho địa phương quản lý. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất các sản phẩm trên, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.

“Ngân Collagen” tên thật là Trần Thị Bích Ngân (SN 1995, quê Cà Mau), là doanh nhân sinh sống tại Cần Thơ, điều hành thương hiệu mỹ phẩm N-Collagen. Được biết đến qua các kênh mạng xã hội như Facebook và TikTok, thường xuyên đăng tải những hình ảnh về biệt thự sang trọng, xe hơi và trang sức giá trị. Bên cạnh đó, “Ngân Collagen” hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm và các sản phẩm hỗ trợ giảm cân.