Giá đồng liên tục sụt giảm, thấp nhất gần hai tuần: “Cơn sốt kim loại” chững lại?

Giá đồng đảo chiều sau đỉnh lịch sử

Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 2,4%, xuống còn 10.624 USD/tấn trong phiên ngày thứ Ba. Trước đó, giá có lúc chạm 10.577,5 USD/tấn – mức thấp nhất kể từ 22/10 và thấp hơn hơn 5% so với đỉnh lịch sử 11.200 USD/tấn hôm 29/10.

Đà giảm lan rộng trên thị trường kim loại cơ bản: Nhôm giảm 1,4% xuống 2.860,5 USD/tấn, Niken giảm 0,2% còn 15.115 USD/tấn, Chì giảm 0,2% xuống 2.023 USD/tấn, Kẽm giảm 0,6% xuống 3.083 USD/tấn.

Riêng thiếc đi ngược xu hướng, tăng 0,3% lên 36.140 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao ngay của kẽm vẫn cao hơn hợp đồng kỳ hạn 3 tháng tới 174 USD/tấn do tồn kho thấp.

Theo Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, diễn biến này cho thấy “các yếu tố cơ bản hiện tại chưa đủ mạnh để duy trì mức giá cao.” Sự đảo chiều này cũng buộc các nhà đầu tư đặt cược sai lệch gần đây phải cắt lỗ, đẩy giá giảm sâu hơn.

Ngoài ra, giá hợp đồng giao ngay đang thấp hơn hợp đồng giao ba tháng khoảng 28 USD/tấn, phản ánh nhu cầu ngắn hạn không cấp thiết.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất ba tháng, gây sức ép lên giá đồng và các kim loại khác vì khiến chúng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất hai tuần, làm giảm sức mua của Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới. Điều này càng củng cố tâm lý thận trọng trên thị trường kim loại cơ bản.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến tỷ giá đang đóng vai trò then chốt trong tâm lý nhà đầu tư giai đoạn này.

Kỳ vọng Mỹ - Trung mờ nhạt có tác động gì đến thị trường?

Kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung là yếu tố thúc đẩy đợt tăng giá đồng gần đây. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tuần trước không đem lại thỏa thuận cụ thể nào.

“Lạc quan về đàm phán Mỹ - Trung đang phai dần khi các vấn đề tiếp tục bị trì hoãn thay vì giải quyết dứt điểm,” bà Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Commerzbank nhận định.

Theo giới phân tích, thiếu các tín hiệu rõ ràng từ đàm phán thương mại khiến nhà đầu tư thận trọng, làm hạn chế lực mua và tạo áp lực điều chỉnh giá.