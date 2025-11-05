Tồn kho dầu Mỹ tăng vọt: Giá dầu lao dốc, thị trường toàn cầu chao đảo

Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp trong sáng thứ Tư. Hợp đồng Brent lùi 0,05% xuống 64,41 USD/thùng, trong khi WTI mất 0,08% còn 60,51 USD/thùng vào lúc 9h20 sáng giờ Ả Rập Xê Út.

Đà giảm nối tiếp phiên trước đó, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư khi rủi ro trên thị trường tài chính tăng lên. Việc các tài sản rủi ro bị bán tháo khiến dòng tiền chuyển hướng sang các kênh an toàn, giảm sức hút với hàng hóa năng lượng.

Loạt thị trường chứng khoán châu Á suy yếu đã gây thêm áp lực lên giá dầu. Giới đầu tư lo ngại định giá của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI đang quá cao, dẫn đến tâm lý thận trọng.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm tới 2,6%, trong khi chỉ số Taiex của Đài Loan mất 1,3%. Thị trường Ấn Độ và Hong Kong cũng đi xuống, lần lượt giảm 0,6% và 0,2% tính đến cuối buổi sáng.

Sự bán tháo trên các sàn chứng khoán được xem là chỉ báo rủi ro gia tăng, khiến nhu cầu với dầu, mặt hàng gắn với kỳ vọng tăng trưởng suy yếu theo.

Tâm lý “né rủi ro” đã kéo đồng USD đi lên so với nhiều đồng tiền khác. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến dầu – được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn với các quốc gia sử dụng ngoại tệ khác, từ đó kìm hãm nhu cầu nhập khẩu.

Chỉ số USD Index dù giảm nhẹ 0,1% còn 100,12 vào 9h45, nhưng trước đó đã tăng mạnh. Theo chuyên gia Tony Sycamore (IG Markets), diễn biến này cùng tâm lý tiêu cực trên thị trường đang kéo giá dầu đi xuống.

Tồn kho dầu thô Mỹ và động thái của OPEC+ ảnh hưởng ra sao?

Số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh 6,52 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 31/10. Lượng tồn kho cao làm dấy lên lo ngại nguồn cung dư thừa.

Cùng lúc đó, OPEC+ thông báo tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12, tương tự mức tăng của hai tháng trước. Tính từ đầu các đợt điều chỉnh, nhóm này đã nâng tổng sản lượng hơn 2,7 triệu thùng/ngày – tương đương 2,5% nguồn cung toàn cầu.

Kỳ vọng nguồn cung tiếp tục nới lỏng khiến thị trường thêm bi quan trong bối cảnh cầu chưa thực sự cải thiện.

Kinh tế toàn cầu chững lại ảnh hưởng đến giá dầu

Lo ngại tăng trưởng toàn cầu chậm lại và hoạt động sản xuất tại nhiều nền kinh tế suy yếu cũng đang đè nặng lên thị trường dầu. Tại Trung Quốc, chỉ số PMI sản xuất do S&P Global công bố giảm từ 51,2 xuống còn 50,6 trong tháng 10, thấp hơn kỳ vọng.

Sự sụt giảm đến từ đơn hàng mới yếu hơn và nhu cầu xuất khẩu giảm giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng. Điều này báo hiệu tiêu thụ năng lượng có thể chững lại trong thời gian tới.