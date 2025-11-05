Xuất hiện “đậu phụ du hành thời gian” ở siêu thị, lỗi in ấn hay cố ý lừa dối?

Đậu phụ “ra đời ngày mai”, hôm nay đã bày bán

Mua phải sản phẩm quá hạn là chuyện vốn không hiếm gặp, nhưng không phải ai cũng có “cơ duyên” mua được sản phẩm “đến từ tương lai”.

Tại Trung Quốc, mới đây, một người tiêu dùng tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, đã vô tình mua được một hộp đậu phụ có ngày sản xuất là 28/10/2025. Và thời điểm mua là ngày 27/10/2025, trước cả thời điểm hộp đậu phụ “ra đời”.

Người tiêu dùng này đã chụp ảnh hộp đậu phụ và đăng tải lên mạng. Câu chuyện về “đậu phụ du hành thời gian” đã gây xôn xao ngay lập tức trên mạng xã hội xứ Trung.

Được biết, hộp đậu phụ này được bán tại siêu thị Yong Hui. Sau khi phát hiện sự việc, nhân viên chăm sóc khách hàng của Yong Hui đã phản hồi rằng, nếu đây thật sự là trách nhiệm của siêu thị, họ chắc chắn sẽ xử lý vụ việc. Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải thông qua các tài khoản mạng xã hội chính thức của siêu thị.

Về phía nhà sản xuất đậu phụ - công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Tuyền Châu Hao He, họ cho biết sẽ xác minh thông tin để xem ngày sản xuất có bị in sai hay không. Một đại diện dịch vụ khách hàng của siêu thị Yong Hui khuyên người tiêu dùng nên đăng ký dịch vụ sau bán hàng và đăng tải ảnh lên, đồng thời cho biết họ sẽ "liên hệ với nhà sản xuất để giải quyết vấn đề".

Một viên chức của Cục Quản lý và Giám sát thị trường thành phố Tấn Giang thuộc Tuyền Châu cho biết, sản phẩm sản xuất vào ngày nào phải ghi rõ ngày đó trên nhãn. Phía Cục cũng đề nghị người tiêu dùng nên thương lượng với siêu thị hoặc khiếu nại thông qua đường dây khiếu nại 12315. Đồng thời, họ cũng cho biết sẽ can thiệp để điều tra xác minh xem vấn đề nằm ở nhà sản xuất hay siêu thị.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên sản phẩm đậu phụ tại siêu thị Yong Hui gặp vấn đề về ngày sản xuất.

Vào ngày 14/2/2011, một người tiêu dùng ở Phúc Châu đã mua đậu phụ Nhật Bản tại siêu thị Yong Hui địa phương và phát hiện ngày sản xuất được in trên bao bì là ngày 15/2.

Kết quả điều tra cho thấy đậu phụ mà người này mua được sản xuất tại nhà máy chế biến thực phẩm của siêu thị Yong Hui. Ngày sản xuất bị in sai do lỗi nhảy mã trên máy in mã, nhân viên nhà máy đã sơ suất không phát hiện ra, dẫn đến việc sản phẩm bị ghi sai ngày sản xuất vẫn được bày bán trên kệ. Đại diện của Siêu thị Yong Hui đã xin lỗi người tiêu dùng về sự cố này và đề nghị bồi thường.