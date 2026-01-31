Đòn trực diện của Tổng thống Mỹ khiến thị trường vàng choáng váng

Trước đà tăng điên cuồng của giá vàng - vượt mức 5.600 USD (tại ngày 29/1), rạng sáng 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, đã chọn được người thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây là cú đòn trực diện, giáng mạnh vào thị trường vàng.

Giá vàng thế giới giảm gần 1.000 USD kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã chọn người vào vị trí Chủ tịch Fed (ảnh minh họa).

Cụ thể, Tổng thống Mỹ đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo, sau khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5.

"Tôi đã quen biết Kevin một thời gian dài, và không nghi ngờ việc ông ấy sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed vĩ đại nhất, có thể là xuất sắc nhất", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo Jim Wycoff, giá vàng và bạc giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới được Tổng thống Mỹ lựa chọn. Giá vàng giao tháng 4 giảm 242,60 USD xuống còn 5.112,50 USD.

Phản ứng trước thông tin này, thị trường vàng và tài chính tại Mỹ giảm mạnh. Chứng khoán Mỹ giảm sâu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, trong khi giá vàng và bạc giảm mạnh sau tin tức về ông Warsh, trong khi chỉ số đô la Mỹ tăng.

Những phản ứng của thị trường phản ánh sự suy đoán rằng ông Warsh có thể ít nhiệt tình hơn trong việc cắt giảm lãi suất so với các ứng cử viên Chủ tịch Fed khác, do những cảnh báo trước đây của ông về rủi ro lạm phát và những lời kêu gọi gần đây hơn về việc Fed giảm quy mô bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, gần đây ông Warsh đã lặp lại lời chỉ trích của ông Trump đối với Fed vì quá chậm trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ. "Ông ấy là một người theo chủ nghĩa diều hâu", nhà bình luận Joe Kernen của CNBC nhận xét về lập trường của ông Warsh đối với chính sách tiền tệ của Mỹ. "Điều đó tốt cho thị trường chứng khoán về lâu dài, nhưng không phải ngay bây giờ", Kernen nói.

Tại sao lại nói việc chọn lựa Chủ tịch Fed mới là cú đòn khiến thị trường vàng choáng váng? Theo giới phân tích, xu hướng điều hành chính sách tiền tệ của Kevin Warsh có phần phóng khoáng hơn, giống như tư tưởng của Tổng thống Trump sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ thuận lợi hơn trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài. Họ sẽ thu lợi nhiều đô la hơn về cho nước Mỹ.

Khi chính sách điều hành cởi mở hạn, tâm lý lo ngại của giới đầu tư và người dân phần nào được giải tỏa, dẫn đến giảm sử dụng vàng làm công cụ phòng thủ. Đây là chính là mấu chốt khiến giá vàng giảm mạnh.

Dù vậy, một số ý kiến cho thằng, đòn trực diện của Tổng thống Mỹ có thể giúp thị trường vàng cân bằng hơn. Song dự báo giá vàng đạt 6.000 USD trong năm 2026 vẫn được duy trì do các yếu tố xung đột địa chính trị toàn cầu vẫn phức tạp và chưa thực sự được hóa giải.