Giá vàng bốc hơi gần 1.000 USD trong hơn 1 ngày, chưa từng có trong lịch sử

Giới phân tích cho biết, đà tăng - giảm của giá vàng với biên độ cực mạnh như những ngày gần đây là chưa từng có trong lịch sử, kể cả những đợt bán tháo vàng tại các cuộc khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2008.

Giá vàng thế giới lao dốc cực mạnh, bốc hơi gần 1.000 USD.

Giá vàng tăng không thể tưởng tượng nổi, vượt qua mọi dự báo của giới phân tích. Thậm chí, chuyên gia vừa đưa ra dự báo điểm kháng cự cho cả năm 2026 thì vài ngày sau, giá vàng đã tăng vọt qua trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới.

Cùng với vàng, giá bạc cũng liên tục viết thêm những câu chuyện lịch sử với mức cao chưa từng có.

Hôm 23/1, Tập đoàn tài chính tại Mỹ Goldman Sachs dự báo, giá vàng có thể đạt 5.400 USD vào giai đoạn tháng 12/2026. Nhưng sự thật là chỉ vài ngày, giá vàng đã vượt 5.600 USD.

Khi giá vàng, bạc tăng điên cuồng, việc bán tháo là điều không thể tránh khỏi.

Theo Neils Christensen, chuyên gia phân tích tại sàn giao dịch Kitco, Mỹ, mặc dù diễn biến giá vàng và bạc khá gây sốc, khi giá giảm hơn 10% và 30% tương ứng trước cuối tuần, nhưng sự biến động này không đáng ngạc nhiên vì cả hai kim loại quý này đều đã bị định giá quá cao.

Đợt bán tháo mạnh nhất trong một ngày của vàng diễn ra chỉ hai ngày sau khi nó chứng kiến mức tăng mạnh nhất trong một ngày từ trước đến nay. Ở mức cao nhất hôm thứ Năm là 5.602 đô la một ounce, giá vàng đã tăng 29,5% trong tháng Giêng. Trong khi đó, với việc bạc đạt mức cao kỷ lục trong ngày trên 121 đô la, giá bạc đã tăng 68,5%.

Các nhà phân tích nhận định rằng đà tăng trưởng kiểu này, đặc biệt là trong tháng đầu tiên của năm, sẽ không thể duy trì được lâu dài.

Đồ thị giá vàng thế giới đêm qua.

"Hai ngày qua thị trường kim loại nói chung vô cùng biến động," Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets cho biết. "Đối với kim loại quý, sự điều chỉnh giảm có lẽ không nằm ngoài dự đoán, xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng giá hồi tháng Giêng. Vàng và bạc đã vượt quá mức định giá về mặt kỹ thuật, với mức tăng lần lượt gần 20% và hơn 40%, và hoạt động định vị, đòn bẩy và giao dịch quyền chọn đang ở mức điển hình của các đỉnh ngắn hạn".

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết việc giá bạc và vàng tăng liên tục trong tháng đã khiến điều kiện giao dịch ngày càng khó khăn, góp phần gây ra sự biến động hiện tại.

"Các nhà tạo lập thị trường ngày càng ngần ngại chấp nhận và nắm giữ rủi ro, dẫn đến thanh khoản giảm và chênh lệch giá mua bán tăng cao hơn". ông nói. "Diễn biến ngày hôm nay, nếu xét riêng lẻ, khá điên rồ, nhưng nếu nhìn rộng hơn một tuần, thì thật không may, đó là điều hoàn toàn bình thường đối với thị trường vàng, vốn đã từ chỗ là người trưởng thành trong cuộc chơi trở thành một thiếu niên nổi loạn, giống như bạc vậy".

Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, mô tả đợt tăng giá kim loại hồi tháng Giêng là sự hưng phấn phi lý và cho rằng, mặc dù cực đoan, đợt bán tháo hiện tại là một sự điều chỉnh lành mạnh.

Bất chấp áp lực bán ra cực mạnh, các nhà phân tích không tin rằng xu hướng tăng giá chung của thị trường bị ảnh hưởng quá nhiều. Mặc dù nhiều nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư không nên vội vàng mua vào quá sớm, họ vẫn kỳ vọng đợt điều chỉnh này sẽ được mua vào.

"Tôi tin rằng xu hướng chung vẫn còn nguyên vẹn," ông Welsh nói. "Các yếu tố vĩ mô thúc đẩy giá vàng, bạc và đồng vẫn đang hiện hữu. Sự kiện này dường như là một sự điều chỉnh vị thế trong một xu hướng tăng đang diễn ra, chứ không phải là sự kết thúc của một xu hướng. Theo tôi, triển vọng đối với kim loại quý sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt cho đến năm 2026, mặc dù biên độ giao dịch sẽ rộng hơn".

Hansen cho biết giá vàng vẫn có thể đạt mức 6.000 đô la một ounce vào cuối năm 2026.

Bất chấp sự biến động cực độ của thị trường, Piggott cho rằng khó có thể thấy điều gì sẽ tạo ra một đợt bán tháo kéo dài trên thị trường khi các nhà đầu tư đang phải đối mặt với sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế hiện nay.

"Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể chứng kiến một quyết định chính sách khó lường ngay lập tức đảo lộn hiện trạng," ông nói. "Chừng nào mối đe dọa đó còn tồn tại, nó sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý lạc quan đối với vàng và bạc ".

Về khả năng giá vàng giảm sâu đến mức nào, Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia chiến lược thị trường tại Swissquote, cho biết bà nhận thấy giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức 4.600 đô la một ounce.

"Tuy nhiên, những đợt điều chỉnh giá có thể sẽ được xem là cơ hội để củng cố các vị thế mua dài hạn, vì các động lực chính thúc đẩy đà tăng giá kim loại — nợ G7 không bền vững nhưng vẫn đang tăng, sự suy giảm nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, những bất ổn về thương mại và địa chính trị, việc tìm kiếm các tài sản siêu quốc gia có khả năng bảo toàn giá trị trong trường hợp xảy ra thêm hỗn loạn địa chính trị, và áp lực giá cả có thể gia tăng — vẫn đang hiện hữu", bà nói.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, cho biết ông đang theo dõi mức hỗ trợ ban đầu ở mức 4.700 đô la một ounce.

Mặc dù đợt bán tháo vàng và bạc được kích hoạt bởi áp lực bán kỹ thuật, nhưng sự sụt giảm này cũng trầm trọng hơn do những kỳ vọng thay đổi xung quanh nền kinh tế Mỹ và chính sách lãi suất.

Sáng sớm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Kevin Warsh là người được ông đề cử làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo. Ông Warsh từng là thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng trung ương vào năm 2006, và một số nhà phân tích dự đoán ông sẽ mang lại sự ổn định hơn cho chính sách tiền tệ của Mỹ.

Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Allianz Investment Management, cho biết việc đề cử ông Warsh có tiềm năng tạo ra một sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với chính sách tiền tệ của Mỹ và nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

"Ông Warsh, dù có kinh nghiệm là cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, được biết đến là người có quan điểm cứng rắn về lạm phát, nhưng sự trở lại của ông được kỳ vọng sẽ mang đến một cách tiếp cận tinh tế hơn cho sự lãnh đạo của Fed", ông nói.

Mặc dù Warsh được xem là người có chính sách tiền tệ cứng rắn, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng ông sẽ đi ngược lại lập trường đã được khẳng định của Trump rằng lãi suất của Mỹ nên thấp hơn.

"Tổng thống Mỹ đã nói rõ rằng ông muốn thấy lãi suất giảm đáng kể. Ông ấy khó có thể từ bỏ lập trường này trong thời gian ngắn sắp tới", Thu Lan Nguyễn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa và Ngoại hối tại Commerzbank, nhận định. "Điều này đồng nghĩa với việc các cuộc tấn công vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ tiếp tục dưới thời Chủ tịch Warsh nếu ông ấy không đáp ứng được kỳ vọng của Trump. Do đó, chúng tôi tiếp tục nhận thấy khả năng cao là ngân hàng trung ương sẽ nhượng bộ trước áp lực ở một mức độ nào đó và cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với mức hiện tại mà thị trường đang phản ánh. Điều này cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt".

Bất chấp áp lực liên tục của Trump lên ngân hàng trung ương Mỹ để hạ lãi suất, thị trường vẫn ngần ngại dự đoán về việc nới lỏng mạnh mẽ. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường vẫn dự báo đợt tăng lãi suất đầu tiên của năm 2026 vào tháng 6 và chỉ dự kiến hai lần cắt giảm lãi suất trong cả năm.

Các nhà kinh tế tại BNP Paribas hiện dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt cả năm.

"Tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 1, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định giữ lãi suất ổn định ở mức 3,5%–3,75%, sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp vào cuối năm 2025. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và những lo ngại về việc làm giảm bớt đã thúc đẩy quyết định này, và chúng tôi hiện dự kiến phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang sẽ duy trì ổn định trong suốt năm 2026", các nhà phân tích cho biết.

Dữ liệu lạm phát được công bố hôm thứ Sáu cũng làm phức tạp thêm lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, giá sản xuất đã tăng mạnh trong tháng 12. Năm ngoái, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 3,0%.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất cốt lõi (core PPI), loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cho thấy lạm phát đang ngày càng lan rộng trong nền kinh tế nói chung, tăng 3,3%.

Dữ liệu kinh tế tuần tới có thể càng làm rối rắm thêm kỳ vọng về lãi suất khi sự chú ý chuyển sang thị trường lao động Mỹ với việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1.

Trong lĩnh vực chính sách tiền tệ toàn cầu, Ngân hàng Dự trữ Úc, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh sẽ tổ chức các cuộc họp đầu tiên trong năm.