Theo báo cáo của Hunterbrook Media, những phiên bản firmware mới hơn của AMD đã được tích hợp vào các sản phẩm của IEIT Systems, một nhà sản xuất máy chủ Trung Quốc bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 3/2025.

Firmware là phần mềm cấp thấp đóng vai trò thiết yếu trong việc điều khiển và giúp các linh kiện phần cứng hoạt động. Đối với các bộ xử lý của AMD, firmware là thành phần quan trọng để chip có thể vận hành trong hệ thống máy chủ. Vì vậy, việc công nghệ này xuất hiện trong các sản phẩm của một doanh nghiệp bị Mỹ hạn chế có thể thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

AMD đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý Mỹ. Ảnh: Bloomberg/ Getty

Hunterbrook cho biết có ít nhất ba công ty có mối liên hệ chặt chẽ với IEIT Systems đang sử dụng cùng loại firmware của AMD. Đáng chú ý, các doanh nghiệp này vẫn công khai kinh doanh máy chủ sử dụng chip AMD dưới thương hiệu riêng.

Cụ thể, Maginfra hoạt động tại Trung Quốc, Kaytus có trụ sở tại Singapore và Aivres đặt tại California (Mỹ). Theo báo cáo, cả ba đều cung cấp các hệ thống máy chủ được xây dựng trên nền tảng chip của AMD.

Những thông tin này làm dấy lên nghi vấn về mức độ kiểm soát của AMD đối với việc công nghệ của hãng được sử dụng trong chuỗi cung ứng máy chủ toàn cầu, đặc biệt tại những thị trường có liên quan đến các doanh nghiệp bị Washington đưa vào danh sách hạn chế.

Không dừng lại ở đó, Hunterbrook còn cho rằng AMD có những mối liên hệ khác với các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Mỹ. Theo tổ chức này, AMD đã báo cáo khoản thu nhập 67 triệu USD từ hoạt động cấp phép trong năm 2025. Hunterbrook cho biết họ truy tìm được nguồn thu này có liên quan đến hai doanh nghiệp phát triển chip tại Trung Quốc, vốn bị Mỹ đưa vào danh sách đen từ năm 2019.

Tuy nhiên, Reuters cho biết họ chưa thể xác minh độc lập những thông tin trong báo cáo của Hunterbrook.

Trước những nghi vấn nói trên, AMD nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cách diễn giải của Hunterbrook, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh của hãng vẫn tuân thủ các quy định hiện hành của Mỹ.

Trong tuyên bố gửi qua email cho Reuters, đại diện AMD cho biết: “Những cáo buộc này đã mô tả sai lệch các hoạt động kinh doanh và những mối quan hệ của AMD. Công ty tuân thủ các luật và quy định hiện hành của Mỹ về kiểm soát xuất khẩu, đồng thời duy trì những quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm việc tuân thủ trên toàn bộ hoạt động toàn cầu”.

Đại diện AMD cũng nhấn mạnh hãng tiếp tục tập trung phục vụ khách hàng và duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực trong hoạt động kinh doanh.

Dù vậy, những lời giải thích từ AMD chưa chắc đã đủ để xóa bỏ hoàn toàn lo ngại của giới đầu tư. Trong bối cảnh Mỹ ngày càng siết chặt kiểm soát công nghệ bán dẫn, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chip hoặc công nghệ của một doanh nghiệp Mỹ có thể được sử dụng bởi các thực thể bị hạn chế đều có nguy cơ dẫn đến những cuộc điều tra hoặc biện pháp quản lý bổ sung.

Đây cũng là rủi ro đặc biệt đáng chú ý đối với AMD, bởi Trung Quốc vẫn là một thị trường quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn, trong khi các quy định xuất khẩu của Mỹ đang ngày càng thu hẹp khả năng tiếp cận những dòng chip tiên tiến.

Những nghi vấn về quan hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu AMD đang được định giá tương đối cao so với một số đối thủ lớn trong ngành bán dẫn.

Theo dữ liệu từ LSEG, hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng 12 tháng (P/E forward) của AMD hiện ở mức 31,28 lần. Con số này gần tương đương Intel, với 31,55 lần, nhưng cao hơn đáng kể so với Nvidia, vốn chỉ ở mức 9,83 lần.

Mức định giá cao cho thấy nhà đầu tư đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tăng trưởng của AMD trong những năm tới, đặc biệt ở lĩnh vực bộ xử lý phục vụ trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cổ phiếu dễ chịu áp lực nếu xuất hiện những thông tin bất lợi liên quan đến triển vọng kinh doanh hoặc rủi ro pháp lý.

Đợt bán tháo khiến cổ phiếu AMD mất 8% vì vậy là tín hiệu đáng chú ý, dù chưa thể khẳng định những cáo buộc của Hunterbrook sẽ dẫn đến hành động quản lý cụ thể từ phía Washington.

Trong cuộc đua chip AI, lợi thế công nghệ và năng lực sản xuất không còn là những yếu tố duy nhất quyết định triển vọng của các nhà sản xuất Mỹ. Khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, tuân thủ quy định xuất khẩu và duy trì quan hệ với các đối tác quốc tế cũng ngày càng trở thành những vấn đề mang tính sống còn.

Với AMD, thách thức hiện nay không chỉ là cạnh tranh với Nvidia mà còn phải chứng minh rằng hoạt động kinh doanh toàn cầu của hãng không tạo ra những rủi ro có thể khiến Washington phải tăng cường giám sát.