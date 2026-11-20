Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời cam kết duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế. Nội dung này được nêu trong các tuyên bố chung có nội dung giống hệt nhau do ba nước công bố sau cuộc gặp.

Tuy nhiên, các tuyên bố khá ngắn gọn và mang tính khái quát, không cung cấp nhiều chi tiết về những nội dung cụ thể mà ba nhà lãnh đạo đã thống nhất trong cuộc đàm phán. Đáng chú ý, văn bản không đề cập đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, vốn vẫn tiếp diễn tại Đông Âu bất chấp những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Các tuyên bố cũng không nhắc đến cuộc chiến của Mỹ tại Iran, trong bối cảnh cả Nga và Trung Quốc đều bị cáo buộc hỗ trợ Tehran.

Theo văn bản mang tên “Tuyên bố của các nguyên thủ quốc gia hướng tới hòa bình”, ba nước dự kiến tăng sản lượng và nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhằm phục vụ lợi ích của tất cả các quốc gia. Các nhà lãnh đạo đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy năng lượng ổn định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: Win Mcnamee/Getty Images)

Về vấn đề hạt nhân, ba tổng thống nhấn mạnh rằng chiến tranh hạt nhân là cuộc chiến không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra. Họ cũng cam kết thúc đẩy đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.

Một nội dung khác được đề cập trong tuyên bố là cam kết cải cách Liên hợp quốc, nhằm giúp tổ chức này ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu, đồng thời thực hiện tốt hơn sứ mệnh cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự không được lạm dụng quyền tài phán của mình. Quan điểm này phù hợp với lập trường chỉ trích lâu nay của chính quyền Tổng thống Trump đối với ICC. Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào cơ quan này.

Ba cường quốc hạt nhân và mục tiêu giảm vũ khí

Trong bài phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ, Nga và Trung Quốc có vị thế đặc biệt để thúc đẩy việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu.

“Là ba cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, Mỹ, Nga và Trung Quốc có vị thế độc nhất vô nhị để thảo luận về cách giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên Trái đất, đồng thời giảm nguy cơ những vũ khí này bị sử dụng”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả sức mạnh hạt nhân của ba nước là “không thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi”, đồng thời thừa nhận việc các quốc gia cắt giảm kho vũ khí hạt nhân là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Ông Trump cũng nhấn mạnh mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là một phần trong nỗ lực này.

Cuộc gặp ba bên được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi vào cuối buổi chiều 19/11 theo giờ Trung Quốc. Cuộc hội đàm diễn ra sau bữa trưa làm việc giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình, vốn bắt đầu muộn hơn ít nhất một tiếng so với kế hoạch ban đầu.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga cùng tham gia một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên. Ông Trump nói với hai người đồng cấp rằng họ đang “thực sự làm nên lịch sử” với cuộc gặp này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tham gia cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc,. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tổng thống Mỹ mô tả việc tham dự cuộc gặp cùng ông Putin và ông Tập là một “vinh dự”, đồng thời chúc mừng hai nhà lãnh đạo về thành công của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ba nhà lãnh đạo đều có mặt tại Trung Quốc để tham dự hội nghị lần thứ 33 do nước này đăng cai tổ chức trong hai ngày 18-19/11.

“Quá thường xuyên, các nhà lãnh đạo trước đây né tránh đối thoại với những quốc gia mà họ có bất đồng. Chúng tôi có quan điểm ngược lại”, ông Trump nói.

Trung Quốc nhấn mạnh cách thức ứng xử giữa các cường quốc

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng việc duy trì quan hệ tương tác tốt đẹp giữa các quốc gia lớn không phải là một lựa chọn, mà là điều tất yếu.

Theo nội dung được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông Tập nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời đề cập nỗ lực xây dựng sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong quan hệ với Mỹ. Ông cũng kêu gọi ba nước cùng phối hợp ứng phó với những thách thức của thế giới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra bốn nguyên tắc mà theo ông, các cường quốc cần tuân thủ trong quan hệ với nhau, gồm tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng có lợi và kiên trì đối thoại.

Ông Tập cũng đồng tình với quan điểm của ông Trump về nguy cơ từ vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi cấm và tiêu hủy toàn diện loại vũ khí này. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể góp phần củng cố ổn định toàn cầu nếu ba nước hợp tác một cách mang tính xây dựng.

Ông Putin kêu gọi ba nhà lãnh đạo thảo luận về an ninh năng lượng cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó có cuộc chiến tại Ukraine.

Bắc Kinh chỉ chính thức xác nhận cuộc gặp ba bên được dư luận quốc tế quan tâm này vào hôm 16/11. Trước đó, tối 18/11, ba nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp ngắn bên lề tiệc chiêu đãi dành cho các lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Theo CNBC