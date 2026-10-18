Doanh nghiệp nước giải khát của ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ "bon chen" thêm mảng bất động sản

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cập nhật, Công ty CP Nước giải khát FLC hiện có 55 ngành nghề kinh doanh, nhiều hơn 8 ngành so với danh mục trước đây. Động thái này cho thấy phạm vi hoạt động đăng ký của doanh nghiệp đã được mở rộng đáng kể, vượt ra ngoài lĩnh vực đồ uống vốn là hoạt động cốt lõi.

Trong danh mục mới, doanh nghiệp bổ sung các ngành nghề gắn với thị trường bất động sản và dịch vụ du lịch, bao gồm kinh doanh bất động sản, dịch vụ trung gian bất động sản và đại lý lữ hành. Các lĩnh vực lưu trú, khách sạn, nhà hàng, vận tải hàng hóa và kho bãi cũng nằm trong phạm vi đăng ký hoạt động.

Dù phạm vi đăng ký được mở rộng, sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng vẫn là ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp. Ông Ngô Văn Thu, sinh năm 1958, hiện đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Hồ sơ doanh nghiệp ghi nhận quy mô lao động ở mức 90 người.

Sở hữu thương hiệu Bamboo, từng tăng vốn lên 220 tỷ đồng

Công ty CP Nước giải khát FLC là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn FLC, tập đoàn do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Công ty được thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trước khi nâng quy mô vốn lên 220 tỷ đồng vào năm 2018.

Một trong những sản phẩm gắn với tên tuổi doanh nghiệp là nước tinh khiết đóng chai Bamboo. Thời điểm giới thiệu ra thị trường, thương hiệu này hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về dịch vụ, tập trung vào hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp, doanh nghiệp và các địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện.

Tuy nhiên, bên cạnh thông tin về việc mở rộng ngành nghề, tình hình nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp cũng là vấn đề đáng chú ý.

Đầu tháng 9/2026, Thuế tỉnh Gia Lai công bố danh sách các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Theo danh sách được công bố, Công ty CP Nước giải khát FLC còn nợ gần 502 triệu đồng. Trước đó, doanh nghiệp từng xuất hiện trong danh sách công khai nợ thuế với số tiền 513 triệu đồng.

Những diễn biến liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và hoạt động của FLC tiếp tục nhận được sự quan tâm của thị trường trong năm 2026.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi hành án, ông Quyết xuất hiện trở lại vào đầu năm, thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Đến tháng 5/2026, FLC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hà Nội.

Tại sự kiện, ông Quyết gửi lời chào tới các cổ đông và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhà đầu tư. Theo thông điệp được đưa ra tại đại hội, sự ủng hộ của cổ đông được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nền tảng để tập đoàn từng bước khôi phục hoạt động và hướng tới phát triển trở lại.