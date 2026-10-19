Tài sản ông Trịnh Văn Quyết còn lại bao nhiêu so với thời đỉnh cao?

Ông Trịnh Văn Quyết từng được xác định giàu hơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cuối năm 2016, giới đầu tư chứng kiến một cuộc đua ngôi vị hiếm có trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với hơn 318 triệu cổ phiếu ROS, 124 triệu cổ phiếu FLC và 0,63 triệu cổ phiếu ART, tài sản trên sàn của ông Trịnh Văn Quyết đạt khoảng 31.037 tỷ đồng, vượt qua tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Nếu tính trên vốn hóa doanh nghiệp, ông Quyết sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 58.852 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), tăng 25.046 tỷ đồng so với năm 2016, sở hữu 318.514.630 cổ phiếu ROS, 135.187.150 cổ phiếu FLC và 2.630.000 cổ phiếu ART, qua đó chính thức giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán trong năm.

Điều đáng chú ý là cơ cấu khối tài sản ấy rất lệch. Khoảng 97% giá trị đến từ cổ phiếu FLC Faros (ROS), chỉ 2,9% đến từ cổ phiếu FLC. Về sau, chính ROS trở thành tâm điểm của vụ án: Cơ quan tố tụng xác định vốn điều lệ Faros đã bị nâng khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng trước khi cổ phiếu được đưa lên sàn.

Đến thời điểm ông Quyết bị bắt cuối tháng 3/2022, giá trị cổ phần ông nắm tại các doanh nghiệp niêm yết chỉ còn gần 4.500 tỷ đồng. Phần lớn cổ phần Bamboo Airways khi đó đã được vợ chồng ông thế chấp tại các ngân hàng. Toàn bộ tài sản sau đó bị kê biên, phong tỏa phục vụ điều tra.

Gần 2.500 tỷ đồng khắc phục, tài sản được giải tỏa

Tại phiên sơ thẩm tháng 7/2024, chính ông Quyết khai số tài sản bị "đóng băng" ước gần 5.000 tỷ đồng, là toàn bộ tích lũy sau hơn 20 năm lập nghiệp. Bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông, cho biết ngoài số tài sản bị kê biên, vợ chồng bà không còn tài sản nào khác.

Để khắc phục hậu quả vụ án, gia đình ông Quyết đã nộp tổng cộng hơn 2.472 tỷ đồng, trong đó riêng đợt nộp sát phiên phúc thẩm là khoảng 1.400 tỷ đồng. Số tiền này còn vượt nghĩa vụ khoảng 20 tỷ đồng.

Ngày 26/6/2025, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên ông Quyết 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt 4 tỷ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán, giảm 14 năm so với án sơ thẩm. Với câu chuyện tài sản, chi tiết then chốt nằm ở phần sau của bản án: Do hậu quả đã được khắc phục toàn bộ, tòa hủy bỏ các lệnh kê biên, phong tỏa tài sản đối với ông Quyết.

Nói cách khác, sau khi trừ đi gần 2.500 tỷ đồng đã nộp, phần tài sản còn lại của nhà sáng lập FLC chính thức được trả về quyền định đoạt của ông.

Tính đến hết quý 2/2026, dựa trên tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC, tổng tài sản của ông Quyết vào khoảng 7.200 tỷ đồng, phân bổ tại 5 doanh nghiệp:

Về tài sản cá nhân, hiện không thể xác định cụ thể ông Quyết đang sở hữu bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng doanh nhân này vẫn đổ hàng nghìn tỷ đồng vào các đợt tăng vốn và mở rộng hàng loạt dự án thuộc hệ sinh thái FLC.

Mô hình holding và bài toán định giá lại

Từ cuối tháng 1/2026, ông Quyết xuất hiện công khai trở lại, mở đầu bằng cuộc gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Từ cuối tháng 3, ông được giới thiệu tại nhiều sự kiện với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC. Dù vậy, danh sách ứng viên HĐQT FLC nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đại hội cổ đông bất thường ngày 27/5/2026 lại không có tên ông.

Lời giải nằm ở kế hoạch tái cấu trúc. Lãnh đạo FLC cho biết, ông Quyết sẽ tham gia công ty holding, pháp nhân dự kiến nắm toàn bộ FLC cùng các thành viên trong hệ sinh thái. Nếu kế hoạch hoàn tất, tài sản của ông sẽ được đo bằng phần vốn tại holding này thay vì từng mã cổ phiếu riêng lẻ như trước.

Hệ sinh thái FLC cũng đang được bơm thêm vốn. Công ty CP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC, thành lập cuối tháng 2/2026 với vốn 1.500 tỷ đồng và FLC nắm 99,8%, chỉ sau vài tháng đã nâng vốn lên 6.000 tỷ đồng. Song song đó, FLC vẫn còn những khoản nợ tồn đọng, như hơn 16 tỷ đồng bảo hiểm xã hội chậm đóng suốt 46 tháng.

FLC đặt mục tiêu đưa cổ phiếu niêm yết trở lại vào năm 2027, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán. Chỉ khi đó, thị trường mới có những con số cụ thể để trả lời câu hỏi: Tài sản của ông Trịnh Văn Quyết thực sự là bao nhiêu.

Ngoài số tiền dựa trên vốn hóa, quỹ tài sản bất động sản còn lại được ví như "phần lõi" giá trị của hệ sinh thái FLC do ông Quyết sáng lập, dù chưa có các con số chính xác nhưng vẫn được giới đầu tư đánh giá là sở hữu tiềm năng sinh lời đáng kể.

Nổi bật nhất hiện nay là dự án Hausman Premium Residences tại Khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội, được ví như “viên ngọc” trong danh mục tài sản của tập đoàn.

Thậm chí, lãnh đạo FLC cho biết tập đoàn hiện có hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.