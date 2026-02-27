Công ty chứng khoán liên quan doanh nhân Trịnh Văn Quyết ra khỏi diện kiểm soát

Thông tin này được Công ty Chứng khoán Artex (trước đây là Chứng khoán BOS) công bố sáng 27/2. Ủy ban Chứng khoán yêu cầu Artex tiếp tục tuân thủ pháp luật và các quy định về chứng khoán, thị trường khoán Việt Nam. Cơ quan này cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, báo cáo.

Trước đó, Chứng khoán Artex bị đưa vào diện kiểm soát từ tháng 10/2024 do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Sau đó đến đầu 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đình chỉ một phần hoạt động giao dịch với công ty chứng khoán này. Các hoạt động gồm mua chứng khoán trên thị trường niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thành lập năm 2008, Chứng khoán Artex được biết đến là công ty liên quan đến hệ sinh thái và nhiều lãnh đạo tập đoàn FLC, trong đó có cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết. Tháng 7/2025, công ty đổi lại tên cũ là Chứng khoán Artex (từ tên Chứng khoán BOS). Việc này nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện sau giai đoạn bị kiểm soát. Doanh nghiệp cũng chuyển trụ sở về tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Artex dự kiến trong tháng 3 sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý để mở lại giao dịch chiều mua cho khách hàng. Công ty cũng xây dựng lộ trình hoạt động cho giai đoạn 2026-2028, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng khách hàng, cải thiện doanh thu qua đẩy mạnh môi giới và mở rộng các dịch vụ tài chính.