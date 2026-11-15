Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị Đoàn Luật sư Hà Nội xóa tên thành viên

Thay mặt Ban Chủ nhiệm, Luật sư Bùi Việt Anh, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, vừa ký Quyết định Xóa tên thành viên với luật sư Trịnh Văn Quyết, sinh ngày 27/11/1975.

Theo Quyết định do Luật sư Bùi Việt Anh ký hôm 19/10, ông Trịnh Văn Quyết có Chứng chỉ hành nghề luật sư số 2095 do Bộ Tư pháp cấp năm 2004 và có Thẻ luật sư số 993 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp năm 2010.

Ông Trịnh Văn Quyết tại TAND TP Hà Nội năm 2024. Ảnh: X.A

Lý do ông Quyết bị xóa tên thành viên khỏi Đoàn Luật sư Hà Nội vì bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Ông Trịnh Văn Quyết có quyền khiếu nại Quyết định xóa tên mình đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày.

Cùng lý do với ông Quyết, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng ra Quyết định xóa tên thành viên với bà Hương Trần Kiều Dung, sinh ngày 19/8/1978, từng được cấp Thẻ luật sư số 8121 năm 2013.

Ông Trịnh Văn Quyết từng giữ chức Chủ tịch FLC còn bà Hương Trần Kiều Dung là Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn này.

Bà Hương Trần Kiều Dung tại tòa án Hà Nội. Ảnh: V.P

Trong tháng 7 và 8/2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và các đơn vị liên quan.

Cấp sơ thẩm cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Trịnh Văn Quyết và động phạm đã thao túng 4 mã cổ phiếu họ FLC, thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Ở hành vi lừa đảo, ông Quyết nâng khống vốn góp của Công ty Faros rồi lợi dùng sàn HOSE để đăng ký, bán cổ phiếu ROS cho hơn 25.000 nhà đầu tư, thu lời bất chính 3.600 tỉ đồng.

Do vậy, TAND TP Hà Nội tuyên ông Quyết án 21 năm tù cho 2 tội danh; bà Hương Trần Kiều Dung lĩnh 8 năm 6 tháng tù. Hai người sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm năm 2025, ông Quyết vắng mặt với lý so dức khỏe yếu và thậm chí còn “có tiên lượng tử vong cao”.

TAND cấp cao tại Hà Nội (cũ) xác định ông Quyết đã khắc phục hậu quả vụ án, có sức khỏe yếu… nên giảm án cho vị này xuống 7 năm tù. Bà Kiều Dung được giảm xuống 3 năm 6 tháng tù.