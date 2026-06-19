Sacombank siết nợ loạt tài sản địa ốc của doanh nghiệp gắn liền với ông Trịnh Văn Quyết

Thêm một khối tài sản bị xử lý để thu hồi nợ của Bamboo Airways

Sau nhiều năm tái cơ cấu, Bamboo Airways vẫn đang đối mặt với những sức ép tài chính đáng kể khi các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm nhằm thu hồi nợ.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK SBA) vừa thông báo kế hoạch thu giữ một nhóm quyền tài sản có liên quan đến khoản vay của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Bamboo Airways tiếp tục bị Sacombank thông báo thu giữ thêm tài sản bảo đảm liên quan khoản nợ xấu.

Theo thông tin công bố, trước khi ban hành quyết định thu giữ, SACOMBANK SBA đã gửi văn bản yêu cầu bên vay cùng các bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán và tự nguyện bàn giao tài sản thế chấp trước ngày 9/6. Tuy nhiên, các yêu cầu này không được đáp ứng, buộc đơn vị xử lý nợ của Sacombank phải kích hoạt quy trình thu giữ theo quy định.

Tài sản bảo đảm lần này không phải bất động sản hữu hình mà là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai được ký kết cuối năm 2017 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận.

Khối quyền tài sản này bao gồm nhiều quyền lợi kinh tế như quyền yêu cầu thanh toán, quyền đòi nợ, quyền hưởng lợi từ hợp đồng, quyền quản lý, khai thác, cho thuê, chuyển nhượng tài sản, quyền nhận bồi thường, quyền hưởng bảo hiểm cùng các quyền tài sản khác có thể quy đổi thành tiền theo quy định pháp luật.

Không chỉ dừng ở đó, phạm vi tài sản bảo đảm còn mở rộng đến toàn bộ hoa lợi, lợi tức, các khoản thu phát sinh hiện tại và trong tương lai từ hoạt động đầu tư, kinh doanh, khai thác diện tích trung tâm thương mại thuộc dự án liên quan.

Liên tiếp xử lý tài sản bảo đảm

Động thái mới nhất nối dài chuỗi biện pháp thu hồi nợ mà Sacombank đang áp dụng đối với các khoản tín dụng liên quan Bamboo Airways.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, ngân hàng này từng quyết định thu giữ quyền sử dụng hơn 86.308 m2 đất tại Khu C thuộc dự án Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Tài sản nói trên bao gồm 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cấp vào tháng 9/2021. Theo hồ sơ công bố, chủ sở hữu khu đất là Công ty CP Tập đoàn FLC, với thời hạn sử dụng đất kéo dài đến tháng 7/2071.