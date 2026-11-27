Người đàn ông trúng số 25,7 tỷ đồng

Ariel Antonio Velasquez-Morales cầm tấm séc tượng trưng trị giá 1 triệu đô la, ghi ngày 18/11/2026. (Ảnh: Xổ số bang Massachusetts qua Facebook/Foxnews)

Thông tin từ Phụ nữ mới dịch từ CNN, cuối tuần qua, Công ty Xổ số bang Massachusetts (Mỹ) đăng tải hình ảnh Ariel Velasquez-Morales mỉm cười khi cầm tấm séc khổng lồ ghi giải thưởng 1 triệu USD (quy đổi khoảng 25,7 tỷ đồng). Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc mừng, thậm chí có người hy vọng số tiền này sẽ giúp anh biến những ước mơ thành hiện thực.

Theo Công ty Xổ số bang Massachusetts, Velasquez-Morales tham gia trò chơi có tên "$2,000,000 50X Cashword". Đây là loại vé số cào có hình thức tương tự trò chơi ô chữ, trong đó người chơi phải cào các ô để tìm những từ hoàn chỉnh và đối chiếu kết quả nhằm xác định giải thưởng.

Đáng chú ý, đây là tấm vé đầu tiên anh thử sức với trò chơi này. Sau khi cào vé, Velasquez-Morales ghép được tổng cộng 11 từ và giành giải thưởng 1 triệu USD.

Được biết, người đàn ông này lựa chọn nhận tiền thưởng một lần thay vì chia thành nhiều đợt. Với phương án nhận tiền mặt, khoản tiền anh được nhận là 650.000 USD trước thuế, thay vì toàn bộ giá trị giải thưởng công bố.

Nguyên nhân người đàn ông trúng số 25,7 tỷ đồng bị bắt giữ sau khi nhận giải

Ảnh: DHS

Tuy nhiên, niềm vui trúng thưởng của người đàn ông gốc El Salvador không kéo dài lâu. Ngày 24/11, Velasquez-Morales bị các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại East Boston, cũng chính là khu vực anh mua tấm vé xổ số cào trị giá 10 USD mang về giải thưởng lớn.

Theo thông báo của ICE, người đàn ông này đã sinh sống tại Mỹ trái phép hơn một thập kỷ và hiện đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi nước này.

Hiện chưa rõ việc Công ty Xổ số bang Massachusetts công khai hình ảnh nhận thưởng có khiến Velasquez-Morales lọt vào tầm ngắm của cơ quan di trú hay không. ICE từ chối trả lời các câu hỏi của CNN về nguyên nhân dẫn đến vụ bắt giữ cũng như địa điểm người đàn ông này đang bị giam giữ.

Thông tin trên Người đưa tin dịch từ Fox News, ICE cho biết Velasquez-Morales đã bị yêu cầu rời khỏi Mỹ theo phán quyết cuối cùng của thẩm phán di trú ban hành tháng 4/2014. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục ở lại nước này.

Hiện người đàn ông này vẫn bị ICE tạm giữ để chờ trục xuất. Chưa rõ số tiền trúng thưởng của ông sẽ được xử lý như thế nào sau vụ bắt giữ.

Theo quy định của chương trình xổ số bang Massachusetts, người từ 18 tuổi trở lên có thể mua vé tại các điểm bán được cấp phép. Người tham gia không bắt buộc phải là công dân Mỹ hoặc có tình trạng cư trú hợp pháp tại bang này.