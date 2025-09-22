Ông nông dân đút túi cả tỷ đồng mỗi năm nhờ 'kho báu' dưới ao

Sinh ra trong gia đình có 11 anh em, ông Huỳnh Thanh Sự (60 tuổi, ở phường Tân Thành, Cà Mau) quyết tâm theo đuổi con chữ và trở thành giáo viên tiểu học.

Ngày ra ở riêng, bố mẹ cho vợ chồng ông 1ha đất để sản xuất. Trồng lúa trên đất trũng, nhiễm phèn, năng suất thấp. Đồng lương giáo viên lại "ba cọc, ba đồng", trong khi ba người con ngày càng khôn lớn nên năm 1993, ông quyết định nghỉ dạy để chuyên tâm làm ăn kinh tế.

Ông Sự thu hoạch tôm được nuôi theo hình thức thuần tự nhiên. Ảnh: T.T

Đầu những năm 2000, nhà nước có chủ trương chuyển đổi những vùng đất kém hiệu quả sang nuôi tôm để thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, đặc biệt là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau. “Đây là cột mốc đáng nhớ của gia đình”, ông Sự chia sẻ.

Nhờ chịu khó học hỏi, ông nuôi tôm quảng canh thuận lợi, liên tiếp trúng đậm, tích lũy được vốn, mua thêm 7ha đất sản xuất rồi chuyển sang nuôi tôm công nghiệp. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2020-2021, mô hình này bộc lộ nhiều rủi ro, dịch bệnh thường xuyên, giá vật tư tăng, ông chuyển hướng đi mới.

Theo ông Sự, việc thay đổi nhiều hình thức nuôi do mô hình cũ không còn phù hợp, chuyển đổi là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường, trong đó có nghề nuôi tôm.

“Trong lần đi tham quan mô hình nuôi tôm quảng canh hai giai đoạn, tôi thấy quy trình nuôi phù hợp khi chi phí thấp, dễ chăm sóc và đặc biệt là ít rủi ro”, ông nhớ lại.

Mô hình nuôi tôm, cua biển kết hợp trên cùng một diện tích giúp ông Sự đút túi cả tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: T.T

Ông Sự cải tạo lại khu nuôi với ao giống 2.000m2, ao lắng 1.500m2 cùng các ao nuôi tôm đại trà. Nước khi xử lý đạt chuẩn được đưa vào nuôi tôm giống. Sau khoảng một tháng, tôm con phát triển khỏe mạnh sẽ được thả sang khu nuôi chính.

Ngoài tôm, ông kết hợp thả cua biển trong cùng ao, đảm bảo mật độ hợp lý để không làm ảnh hưởng đến tôm. Cua tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, ít tốn công chăm sóc nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Sự, tôm, cua nuôi theo cách thuần tự nhiên nên có màu sắc đẹp, thịt chắc. Thương lái tìm đến tận nơi thu mua chứ không phải qua trung gian hay chờ gom hàng.

Nhờ cách làm này, ông Sự giảm đáng kể chi phí đầu tư. Mỗi vụ nuôi kéo dài 2-2,5 tháng, đạt sản lượng khoảng 500kg tôm/ha. Cộng thêm nguồn thu từ cua, mỗi năm ông thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Thanh Sự được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Ảnh: T.L

Ông tâm sự: “Thời điểm chuyển đổi mô hình cần nguồn vốn để xoay xở thì cũng là lúc gia đình xảy ra biến cố. Con vào đại học, vợ mắc bệnh tim cần mổ gấp. Hễ có nguồn nào vay được, tôi đều đứng tên. Từ ngân hàng đến khoản vay cho sinh viên của các con, tôi đều xoay sở lo liệu. Nhắc để nhớ, nhớ để làm động lực duy trì công sức bao năm từ ngày đầu lập nghiệp”.

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, ông Sự còn là chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú xã Tân Thành. Ông thường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp với địa phương tổ chức các lớp tập huấn tư vấn về quy trình nuôi, chọn con giống, xử lý môi trường.

Với những thành tích đạt được, năm 2017, ông được công nhận “Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh”, và được vinh dự đi dự “Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc” (lần thứ 10) vào năm 2020.

Rời bục giảng, từng có lúc “thiếu trước hụt sau”, ông Huỳnh Thanh Sự nay trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025.