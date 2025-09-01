Quốc Trường sau loạt tin đồn tình ái, vẫn là "quý ông độc thân đắt giá" của màn ảnh Việt

Nam diễn viên 8X mới đây đã lên tiếng khẳng định bản thân vẫn đang độc thân, chưa có người yêu.

Quốc Trường là nam diễn viên khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Từ khi hoạt động nghệ thuật cho tới nay, nam diễn viên sinh năm 1988 chưa từng công khai bạn gái. Thời gian vừa qua, cái tên Quốc Trường liên tục xuất hiện trên mạng xã hội không phải vì các dự án nghệ thuật mà bởi những khoảnh khắc gây xôn xao dư luận.

Gần đây, nam diễn viên bị bắt gặp thân mật, vui vẻ bên cạnh loạt gái xinh trong nhiều dịp khác nhau khiến cư dân mạng không khỏi đặt nghi vấn về chuyện tình cảm. Tuy nhiên trên trang cá nhân mới đây, Quốc Trường đã để lộ tình trạng mối quan hệ hiện tại.

Động thái của Quốc Trường được cho là nhằm mục đích phủ nhận nghi vấn hẹn hò trong suốt thời gian qua.

Nam diễn viên sinh năm 1988 đã chia sẻ hình ảnh chụp bên ca sĩ Quang Vinh cùng dòng trạng thái: "2 trai độc thân cùng đôi mắt biết nói và cái cằm biết tựa". Cư dân mạng cho rằng Quốc Trường đang khéo léo lên tiếng phủ nhận những thông tin đồn đoán về mối quan hệ của bản thân trong suốt thời gian qua. Ở bài đăng trước, anh cũng khẳng định: "Người yêu thì chưa có".

Ở tuổi U40, Quốc Trường vẫn là quý ông độc thân của màn ảnh Việt. Anh vướng tin đồn tình cảm với nhiều bạn diễn nữ song hầu như đều giữ im lặng.

Cuối tháng 6 vừa qua, diễn viên Quốc Trường được réo tên trên khắp mạng xã hội vì khoảnh khắc xuất hiện tình tứ bên diễn viên Phương Thanh trong một nhà hàng. Cả hai liền vướng nghi vấn phim giả tình thật vì từng góp mặt chung trong một dự án.

Nam diễn viên cũng không ngần ngại khen ngợi Phương Thanh có gương mặt đẹp và điện ảnh như "bước ra từ trong truyện". Đáng chú ý, Quốc Trường còn thừa nhận có cảm xúc và rung động với nhan sắc xinh đẹp của bạn diễn. Do là người có kinh nghiệm nên sau bộ phim, anh đã cố gắng thoát vai.

Bức hình chung của Quốc Trường cùng Dương Hoàng Yến cũng bị soi.

Trong đám cưới của Đạt G - Cindy Lư, nam diễn viên sinh năm 1988 lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán vì xuất hiện thân thiết bên ca sĩ Dương Hoàng Yến. Trên sân khấu, cặp đôi thoải mái nhảy nhót tung hứng qua lại. Trong bức hình chung, cả hai cũng bị soi có vị trí đứng cạnh nhau. Song theo tiết lộ cả hai chỉ là những người bạn tốt.

Quốc Trường bên một cô gái lạ.

Sau đó ít lâu, một cư dân mạng lại đăng tải hình ảnh với Quốc Trường trong một bữa tiệc sinh nhật. Đáng nói, nam diễn viên 8X lại gây bàn tán khi có vị trí ngồi gần sát cạnh cô gái này. Tuy nhiên được biết đây chỉ là người hâm mộ.

Quốc Trường là diễn viên quen thuộc với khán giả yêu thích phim ảnh trong nước. Từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình nhưng tên tuổi của Quốc Trường thực sự được nhớ đến khi anh đảm nhận vai phụ trong hai phim truyền hình cực ăn khách là Gạo nếp gạo tẻ và Về nhà đi con. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường không ít lần vướng nghi vấn hẹn hò loạt mỹ nhân như Bảo Anh, Minh Hằng...

Nam diễn viên từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt khi hợp tác chung.

Không chỉ là diễn viên được khán giả yêu thích mà nam diễn viên còn là một doanh nhân thành đạt với chuỗi nhà hàng mì cay.

Trong cuối năm 2024, anh đã khai trương 4 nhà hàng mới. Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn đang trong quá trình xây dựng thêm 6 cơ sở nữa, nâng tổng số nhà hàng trong chuỗi lên thêm 10 địa điểm.

Quốc Trường khẳng định bản thân không gia trưởng, chỉ muốn vợ làm điều mình thích.

Bận rộn với việc kinh doanh và đóng phim ở TP.HCM, Quốc Trường vẫn duy trì thói quen về thăm gia đình ở Cần Thơ mỗi tuần dù xa gần 200km. Đặc biệt trong dịp Tết, anh luôn ưu tiên dành thời gian bên gia đình từ 26-27 tháng Chạp đến mùng 7, mùng 8 Tết.

Với nam diễn viên, thời gian là món quà quý giá nhất mà anh có thể tặng cho cha mẹ: "Ba mẹ tôi giờ không còn thiếu thốn gì về vật chất. Điều họ cần nhất bây giờ là thời gian của con cái dành cho gia đình".