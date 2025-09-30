Quốc Trường gây "dậy sóng" khi thân mật với một nam nghệ sĩ đình đám

Quốc Trường sinh năm 1988, tên thật là Nguyễn Quốc Trường. Anh là một diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các vai diễn trong phim truyền hình như: Nếu Còn Có Ngày Mai, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Về Nhà Đi Con, Những Ngày Không Quên… Ở mảng điện ảnh, anh cũng "bỏ túi" nhiều dự án chất lượng: Nhà Có 5 Nàng Tiên, Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh…

Trong làng giải trí Việt, Quốc Trường hiện là một trong những gương mặt nam diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến. Bên cạnh khả năng diễn xuất ấn tượng trên màn ảnh, anh còn thường xuyên tạo nên sức hút nhờ những đoạn clip hậu trường vui nhộn, tương tác dí dỏm cùng đồng nghiệp.

Mới đây, tại hậu trường một buổi giao lưu cùng khán giả, Quốc Trường tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi có khoảnh khắc hài hước bên đàn anh Thanh Thức.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cả hai bất ngờ có hành động kề môi, mang lại tiếng cười cho ê-kíp và những người có mặt. Khoảnh khắc này nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ rộng rãi, trở thành chủ đề được netizen bàn luận sôi nổi.

Màn tương tác giữa Quốc Trường và Thanh Thức gây dậy sóng mạng xã hội. (Ảnh từ TikTok Meow Entertainment).

Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là hành động vui đùa thân thiết giữa đồng nghiệp, thể hiện sự gắn bó trong công việc, đặc biệt khi cả hai vốn có mối quan hệ thân tình lâu năm.

Một số bình luận cho rằng màn tương tác đặc biệt giữa 2 nghệ sĩ khiến họ "ngỡ ngàng nhưng thích thú", trong khi số khác bày tỏ sự tò mò, mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn những khoảnh khắc gần gũi, hài hước của các nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu.

Khoảnh khắc đặc biệt của Quốc Trường và Thanh Thức ở hậu trường khiến nhiều người thích thú. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Meow Entertainment).

Từ những phản ứng này có thể thấy, Quốc Trường luôn biết cách mang lại năng lượng tích cực cho khán giả thông qua những khoảnh khắc đời thường.

Không chỉ nổi bật nhờ lối diễn tự nhiên, nam diễn viên còn ghi điểm nhờ tính cách vui vẻ, sẵn sàng "bung xõa" phía sau hậu trường để không khí thêm phần thoải mái.

Gần đây, Quốc Trường góp mặt trong phim điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn sao Việt như Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân. Trong dự án lần này, anh vào vai bác sĩ Trường, đang trong mối quan hệ tình - tiền phức tạp với "phú bà" Thương (Lê Khánh thủ vai).

Quốc Trường vào vai người yêu của Lê Khánh.

Theo tiết lộ của Quốc Trường, để vào vai bác sĩ, anh đã phải dành thời gian học hỏi kỹ thuật và thao tác chuyên ngành thẩm mỹ từ các chuyên gia. Đây là cách nam diễn viên chuẩn bị cho phân cảnh thực hành trên bạn diễn Như Vân dưới sự giám sát của cố vấn. Không chỉ vậy, những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng như cách mặc áo blouse, đội nón, đeo găng tay… cũng được anh rèn luyện tỉ mỉ để thể hiện đúng thần thái một bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp. "Là một diễn viên, để học nghề bác sĩ trong bệnh viện với tôi rất khó. Tôi phải tập dáng đứng, tư thế tay tiêm filler, thao tác thăm dò da mặt bệnh nhân…".

Trên phim Quốc Trường vào vai người yêu của Lê Khánh. Nhưng ngoài đời, Lê Khánh hơn Quốc Trường 7 tuổi, là mẹ hai con và có cuộc sống gia đình êm ấm. Trong khi đó, nam diễn viên lại có cuộc sống độc thân, kín tiếng. Anh ít khi chia sẻ về đời tư, thay vào đó tập trung cho công việc và những dự án nghệ thuật mới.

Quốc Trường hiện là nam diễn viên đình đám, ngoài ra, anh còn "mát tay" trong kinh doanh. (Ảnh FBNV).

Ở tuổi ngoài 30, Quốc Trường là một trong những gương mặt nam thành công bậc nhất Vbiz. Anh ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong phim truyền hình, điện ảnh, đồng thời được xem là "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh.

Hiện, Quốc Trường đang sở hữu khối tài sản "khủng" ở tuổi U40, với biệt thự hạng sang, cùng hơn 100 nhà hàng ăn uống trên khắp cả nước. Nam diễn viên từng được "đẩy thuyền" với nhiều người đẹp Vbiz như Bảo Thanh, Bảo Anh, Midu…

Nam diễn viên vẫn độc thân, kín tiếng về chuyện tình cảm. (Ảnh FBNV).

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Quốc Trường tập trung vào sự nghiệp kinh doanh thành công và đam mê diễn xuất, đồng thời duy trì lối sống tự tại, an nhiên, độc thân ở tuổi 37. Anh kinh doanh tốt, sở hữu biệt thự và xe sang, thỉnh thoảng đóng phim khi có hứng thú và dành thời gian cho gia đình bằng cách thường xuyên về Cần Thơ.