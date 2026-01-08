Thị trường đất nền đứng im, nhiều chủ đất muốn “thoát hàng” không được

Đầu tư ăn theo dự án bị mắc kẹt

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tuyên (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), năm 2024 anh mua lô đất tại khu vực huyện Văn Giang (cũ), tỉnh Hưng Yên với giá 120 triệu đồng/m2. Lý do anh đầu tư vào khu vực giáp ranh Hà Nội này là để đón đầu dự án về nhà ở khu vực này được khởi công và mở bán trong năm 2025. Anh kỳ vọng sẽ có lãi sau khi dự án cạnh đó được triển khai. Tuy nhiên, sau khi dự án về nhà ở triển khai, anh quyết định bán mảnh đất nhưng đến nay vẫn không có người mua vì giá đã chững, anh bắt buộc phải giữ đất.

“Mình chào bán từ tháng 10, đến giờ mình chấp nhận giá thấp hơn thị trường nhưng thị trường chững quá. Mình bán để thu hồi vốn và tất toán số tiền vay ngân hàng”, anh Tuyên chia sẻ.

Nhắc đến đất nền Đông Anh (cũ), Hà Nội, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quên những tháng đầu năm "nóng rực" khi lên cơn sốt, giá tăng từng tuần, người người kéo nhau đi “săn đất” Đông Anh. Tuy nhiên, sau sóng lớn, thị trường hiện nay rơi vào tình cảnh không mấy tích cực.

Đất nền Đông Anh (cũ) từng lên cơn sốt hồi đầu năm.

Anh Nguyễn Văn Hợp, môi giới tại thổ địa Đông Anh cho biết, sau cơn sốt năm ngoái và đầu năm nay, hiện đất đang chững vì ít giao dịch. Anh Hợp lý giải, mặc dù thị trường chững nhưng giá đất Đông Anh vẫn không giảm. Khu vực này nằm trong tầm nhìn phát triển không gian đô thị mở rộng của Thủ đô. Việc khởi công cầu Tứ Liên, mở rộng quốc lộ, cùng hàng loạt dự án công trình quan trọng đã tạo kỳ vọng lớn với các chủ đất.

“Đất Đông Anh bây giờ không còn cảnh chen chúc đi đặt cọc như thời điểm trước, nhưng giá thì không giảm bởi vì chủ đất găm hàng chờ hạ tầng, chờ quy hoạch, chờ cầu Tứ Liên nối sang Hồ Tây”, anh Hợp chia sẻ.

Đất nền phù hợp với đầu tư dài hạn

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản phát triển theo hình sin, thanh khoản đang giảm sút, tuy nhiên thị trường hiện nay không như năm 2022, mà vẫn có những giao dịch cho nhu cầu ở thật. Đơn cử như căn hộ chung cư, nhà liền kề/dự án thứ cấp, sơ cấp ở những nơi có đầy đủ tiện ích vẫn có thanh khoản tốt.

Bên cạnh đó, đất nền ven đô, đất nền trong lõi trung tâm có dòng tiền và nhu cầu ở thật giao dịch vẫn túc tắc, mặc dù chậm hơn hồi quý 1/2025. Tuy nhiên, đất nền ở các tỉnh có nhiều rủi ro vì tốc độ đô thị hoá cũng như nhu cầu ở thật không cao, nên thanh khoản chậm, chỉ chờ “ăn theo” sóng.

“Tâm lý người tiêu dùng rất quan trọng, nó sẽ tác động đến việc ra quyết định cầu đầu tư hay cầu mua để ở. Do đó, khi các chính sách trong nhiệm kỳ tới ổn định, tôi tin rằng thị trường bất động sản tiếp tục sôi động”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Thị trường đất nền đang bước vào giai đoạn trầm lắng.

Các chuyên gia cho rằng, lượng giao dịch đất nền tại các tỉnh và vùng ven Hà Nội đã giảm nhẹ, giá bán cũng không còn giữ được đà tăng như hồi đầu năm. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư đang dần chuyển sang thế thủ. Nhiều người có xu hướng chờ đợi thêm các thông tin rõ ràng về chính sách và diễn biến kinh tế vĩ mô.

Hiện thị trường đang có sự phân hóa rõ nét, khi chỉ những nơi có hạ tầng thực chất, pháp lý đầy đủ và nhu cầu sử dụng thực thì mới giữ được giá trị. Điều này yêu cầu nhà đầu tư phải có tầm nhìn dài hạn và sàng lọc sản phẩm kỹ càng, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, vấn đề thực sự mà nhà đầu tư cần quan tâm chính là tính thanh khoản và đặc điểm của phân khúc.

“Đất nền phù hợp với những người có mong muốn đầu tư dài hạn, không bị áp lực về mặt kinh tế. Còn với những người sử dụng đòn bẩy tài chính, đây sẽ là một thương vụ rất nguy hiểm. Bởi lẽ, tính thanh khoản của khu vực này còn hạn chế và bản thân đất nền không có khả năng tạo dòng tiền”, ông Điệp khuyến cáo.