Đầu tư đất nền “ăn theo” dự án, "miếng bánh" ngon nhưng không dễ ăn

Đất nền "sốt nóng" theo dự án

Những ngày cuối năm, tại khu vực các xã Hồng Vân, xã Thường Tín, xã Thượng Phúc, xã Thanh Oai.... vùng ven phía nam Hà Nội là “tâm điểm” đầu tư đất nền “ăn theo” dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Khảo sát tại xã Hồng Vân cho thấy, từ khi dự án Olympic khởi công, giá đất tại đây đã tăng chóng mặt. Những thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vốn trước đây ít người hỏi mua, nay cũng được chào bán với mức giá cao bất thường.

Đất nền "ăn theo" dự án tại các xã xã Hồng Vân, Thường Tín, Thanh Oai... "sốt nóng" suốt thời gian qua

Tại xã Thường Tín, nhiều lô đất nền nằm cách khu vực triển khai dự án khoảng 2km, trước đây giao dịch quanh mức 60-70 triệu đồng/m², nay chủ đất chào lên cả 100-110 triệu đồng/m², tức tăng khoảng 40% chỉ trong 1 tháng khi Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công.

Theo các môi giới khu vực này, giá rao bán quanh dự án vẫn đang nhích lên cục bộ, đặc biệt là các lô đất mặt tiền, đường ô tô qua. Thậm chí, trước đà tăng giá nhanh, không ít chủ đất sẵn sàng “quay xe”, chấp nhận đền cọc để giữ hàng, với kỳ vọng giá còn tăng thêm khi dự án chính thức khởi công.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, môi giới tại xã Thường Tín cho biết, trước và sau khi khởi công dự án, nhiều người đến hỏi mua đất liên tục. Giá thì ngày một cao hơn, nhưng người mua thực sự để ở thì gần như không có, hầu hết là đầu tư.

Tại một lô đất thổ cư xã Hồng Vân có diện tích 68m2 được môi giới chào giá gần 5,1 tỷ đồng, tương đương với hơn 74 triệu đồng/m2. Trong khi trước đó 3 tháng, lô này chủ chào 60 triệu đồng/m2 trong suốt thời gian dài không ai hỏi mua. Lý giải cho mức giá tăng một cách bất thường này, môi giới cho rằng lô đất có vị trí đẹp nằm gần dự án Olympic.

Đất ở xã Hồng Vân cũng tăng lên từng tuần vì "ăn theo" dự án.

Quay ngược trở lại hồi đầu năm, đất nền tại các xã của huyện Đông Anh (cũ) cũng lên “cơn sốt” từng ngày trước và sau khi đại dự án về nhà ở Vinhomes Cổ Loa khởi công. Trước khi có dự án Vinhomes Cổ Loa giá đất chỉ có 60 – 70tr/m2 nhưng giờ lên đến 200 - 250 triệu/m2.

Chị Nguyễn Thị Mai làm nghề môi giới đất tại địa phương cho biết, chị làm môi giới từ 10 năm nay, nhưng chưa bao giờ “cơn sốt” đất tại các xã gần dự án Vinhomes Cổ Loa sốt nóng và tăng giá từng ngày, có người đến xem lần thứ 2 là chốt, thậm chí có người đi xem lần đầu cũng xuống tiền luôn. Tuy nhiên, sau cơn sốt đầu năm nay, hiện đất đang chững vì ít giao dịch.

“Hầu như các chủ đất chưa thể bán được vì giá đất đã lên cao lúc mua. Có chủ đất thì găm hàng chờ cầu Tứ Liên hoàn thành mới mong bán chốt lời”, chị Mai chia sẻ.

Rủi ro do “đu đỉnh” có thể xẩy ra

Các chuyên gia cho rằng, đầu tư đất nền theo dự án, hạ tầng là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư chỉ dựa vào thông tin khởi công mà bỏ qua các yếu tố nền tảng, rủi ro “đu đỉnh” là không nhỏ.

Đất nền xã Vĩnh Thanh cạnh dự án Vinhomes Cổ Loa từng lên "cơn sốt" đầu năm, nay đứng im vì không có giao dịch.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, việc khởi công các "đại dự án" có tác động nhất định đến thị trường nhà đất vùng ven, nhưng cần nhìn nhận đúng bản chất. Trong ngắn hạn, thị trường thường xuất hiện hiện tượng giá bị đẩy lên theo tin tức, trong khi hạ tầng và nhu cầu ở thực chưa kịp thay đổi. Khởi công là mốc kích hoạt kỳ vọng, bởi nó cho thấy dự án có khả năng triển khai thực sự. Tuy nhiên, tác động đến giá bất động sản không đến ngay và không đồng đều. Giá trị chỉ bền vững khi dự án kéo theo hệ thống hạ tầng giao thông, dịch vụ, thương mại được đầu tư đồng bộ.

“Việc mua đất nền chạy theo dự án có người đầu tư sẽ may mắn thắng lớn, nhưng cũng không ít người gặp rủi ro. Bởi đất nền “ăn theo” dự án nếu không được đầu tư đúng với giá trị thì cũng không có tiềm năng. Nếu giá trị đất nền tăng theo giá trị đầu tư thì sẽ phù hợp với nguyên lý thị trường, còn khi bị “thổi giá” có nghĩa là thị trường bong bóng”, TS. Nguyễn Văn Đính nhận định.

Còn ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội cho rằng, đất nền chỉ phù hợp với những người có mong muốn đầu tư dài hạn, không bị áp lực về mặt kinh tế. Còn với những người sử dụng đòn bẩy tài chính, đây sẽ là một thương vụ rất nguy hiểm. Bởi lẽ, tính thanh khoản của khu vực này còn hạn chế và bản thân đất nền không có khả năng tạo dòng tiền.

Ông Nguyễn Thế Điệp khuyến cáo, các nhà đầu tư nên có những tham chiếu, tham khảo những dự án có pháp lý tốt, vị trí tốt. Nếu đánh giá nhầm, mua chỗ điều kiện hạ tầng xã hội chưa phát triển thì sẽ rủi ro. Quy hoạch vậy nhưng phục thuộc vào năng lực từng giai đoạn nên cũng có rủi ro. Nếu bất động sản tăng giá 1 cách vô lý thì cũng có lúc "vỡ bong bóng" rất nguy hiểm.