Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Ai đó từng nói: “Tuổi 40 như chiếc gương soi thẳng vào đời sống của bạn.” Ở ngưỡng này, nhiều người bỗng nhận ra họ làm việc mười, hai mươi năm nhưng khoản tiết kiệm chẳng đáng là bao. Họ bắt đầu lo lắng cho tương lai của con, cho sức khỏe của chính mình, cho ngày về hưu mà vẫn đang chật vật với nợ.
Anh H., 42 tuổi, nhân viên kỹ thuật công trình, kể rằng cú sốc lớn nhất là khi vợ phải nhập viện phẫu thuật. Anh rút hết số tiền “dự phòng” – vốn chỉ đủ chi tiêu một tháng – phần còn lại buộc phải vay nóng. “Lúc đó tôi mới hiểu: khó khăn không nằm ở việc thu nhập thấp, mà ở việc mình không chuẩn bị cho rủi ro,” anh thổ lộ.
Câu chuyện của anh H. không hề cá biệt. 40 tuổi không muộn để bắt đầu, nhưng muộn để sai thêm lần nữa.
1. Quỹ khẩn cấp: Càng sớm càng tốt
Rất nhiều chuyên gia tài chính đều khuyến nghị: hãy xây quỹ khẩn cấp tương đương 3–6 tháng chi phí sinh hoạt. Nhưng đa phần mọi người bỏ qua lời khuyên tưởng dễ mà khó này. Chỉ một biến cố như mất việc hoặc bệnh tật cũng đủ xoá sạch mọi nỗ lực nhiều năm nếu không có khoản dự trữ bảo vệ.
Chị M., 39 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội, từng rất tự tin rằng “công việc nhà nước thì ổn định, chẳng lo bị sa thải.” Nhưng khi đơn vị tái cơ cấu, chị thuộc diện tinh giản và phải vay để chi trả chi phí sinh hoạt. “Nếu lúc đó tôi có khoảng ba tháng chi phí để dự phòng, chắc mình đã đỡ áp lực hơn nhiều,” chị chia sẻ.
Quỹ khẩn cấp không phải là khoản “tiền rảnh rỗi”, mà là nền tảng vững chắc để bạn đứng dậy sau những cú sốc.
2. Tiết kiệm hưu trí: Càng muộn, càng bỏ lỡ sức mạnh lãi kép
Theo hướng dẫn của Fidelity, tài sản hưu trí lý tưởng nên đạt khoảng 3 lần thu nhập hàng năm vào tuổi 40. Đây là cột mốc quan trọng để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng cho tương lai.
Anh Quân, 41 tuổi, làm IT, chia sẻ: “Tôi nghĩ thu nhập chưa cao nên cứ đợi tăng lương rồi mới tiết kiệm. Sáu năm trôi qua, tôi mới nhận ra mình đã bỏ qua cơ hội lãi kép.” Nếu từ năm 25 tuổi, mỗi tháng anh trích 10% lương tiết kiệm đều đặn, rất có thể số tiền tích luỹ đến giờ đã gấp đôi hoặc hơn.
“Mục tiêu nên là có khoảng 3× thu nhập ở tuổi 40, sau đó tăng lên 6× khi đến tuổi 50.”- David Bach, cố vấn tài chính cá nhân, tham chiếu công thức của Fidelity.
3. Chỉ dựa vào một nguồn thu: Rủi ro lớn nhất ở tuổi 40
Khảo sát tài chính cá nhân cho thấy nhiều người trung niên rất dễ tổn thương nếu toàn bộ thu nhập chỉ đến từ lương. Ở tuổi 40, áp lực tài chính thường gia tăng: con cái cần lo học hành, bố mẹ có khi ốm, bản thân bắt đầu có vấn đề sức khỏe. Nếu không có “lớp đệm” thu nhập từ nguồn phụ, chỉ một cú sốc là có thể vỡ kế hoạch.
Anh D., 40 tuổi làm marketing tại một công ty lớn, từng nghĩ công việc đó là “bệ đỡ lâu dài”. Nhưng khi công ty giảm nhân sự, thu nhập của anh bị sụt trong suốt ba tháng. “Tôi nhận ra mình không có nghề tay trái, không có gì đẻ ra thu nhập ngoài công việc chính. Tôi phải đa dạng hóa nguồn thu từ sớm,” anh nói.
Nhiều chuyên gia tài chính khuyên rằng bạn không cần một nguồn thu phụ quá lớn. Một nguồn đều đặn như cho thuê phòng, dạy thêm, làm nội dung hay đầu tư chia cổ tức cũng có thể tạo nên lớp đệm quan trọng, giúp bạn an toàn hơn khi có biến động.
4. Không hiểu rõ nợ: Không phải nợ nào cũng giống nhau
Một trong những gánh nặng lớn nhất của người trung niên là nợ, nhưng cái đau nhất lại đến từ việc không phân biệt được loại nợ. Nợ thẻ tín dụng, vay cá nhân lãi cao, trả góp hàng tiêu dùng chính là “lỗ thủng” âm thầm bào mòn túi tiền nếu không kiểm soát. Trong khi đó, những khoản vay dùng để mua nhà hoặc đầu tư nếu quản lý tốt có thể là nợ “tốt”, giúp tăng tài sản hoặc tạo dòng thu.
Một chuyên gia tài chính từng nói rất đúng: “Người 40 tuổi nguy hiểm nhất không phải là người có nợ, mà là người không biết mình đang vay cái gì.”
Vợ chồng chị T. ở TP. HCM là ví dụ tiêu biểu. Họ từng trả góp ba món đồ điện tử, một chiếc xe máy và có khoản tín chấp nhỏ. Mỗi khoản dường như không lớn, nhưng cộng lại lãi suất cao gây áp lực tài chính nặng. Khi họ quyết định tập trung trả hết các khoản lãi cao nhất trước, gánh nặng tài chính mới nhẹ dần.
5. Sức khỏe và bảo hiểm: Một biến cố có thể xoá sạch nhiều năm tiết kiệm
Tuổi 40 thường là khi cơ thể bắt đầu “gửi tin nhắn”: đau lưng, cao huyết áp, mệt mỏi kéo dài… Đây cũng là thời điểm chi phí y tế tiềm ẩn rất cao, nếu không có bảo hiểm, mọi quỹ tiết kiệm có thể bốc hơi chỉ sau một biến cố lớn.
Một người làm kinh doanh nhỏ ở độ tuổi 45 từng dành hơn 10 năm để tích lũy tiền tiết kiệm nhưng không mua bảo hiểm sức khỏe. Khi anh mắc bệnh và phải điều trị dài ngày, phần lớn số tiền tích luỹ của anh gần như “bốc hơi”. “Nếu tôi biết trước rủi ro sức khỏe đến nhanh như vậy, chắc chắn tôi đã không ngần ngại mua bảo hiểm,” anh nói.
Bảo hiểm có thể không làm bạn giàu, nhưng nó giúp bạn không nghèo vì bệnh và ở tuổi 40, đó là một hàng rào rất cần thiết.
Rất nhiều người từng “vỡ trận” tài chính vào tuổi 40 đều thở đến cùng một câu: “Giá như tôi biết sớm hơn.” Nhưng may mắn thay, bạn đang ở hiện tại, chứ không phải quá khứ. Những bài học về quỹ khẩn cấp, tiết kiệm hưu trí, đa dạng hóa thu nhập, quản lý nợ và bảo vệ sức khỏe hoàn toàn có thể bắt đầu ngay hôm nay.
“Hướng dẫn tiết kiệm của Fidelity gợi ý rằng nếu hiện tại bạn chưa có khoảng 3 lần thu nhập tiết kiệm vào tuổi 40, hãy bắt đầu ngay và kiên trì theo đuổi.” - Fidelity Investments.
Tuổi 40 không phải là dấu chấm hết cho tài chính tốt. Ngược lại, đó là lời nhắc: hãy đi đúng hướng, càng sớm càng tốt.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/11/2025 18:50 PM (GMT+7)