Ai đó từng nói: “Tuổi 40 như chiếc gương soi thẳng vào đời sống của bạn.” Ở ngưỡng này, nhiều người bỗng nhận ra họ làm việc mười, hai mươi năm nhưng khoản tiết kiệm chẳng đáng là bao. Họ bắt đầu lo lắng cho tương lai của con, cho sức khỏe của chính mình, cho ngày về hưu mà vẫn đang chật vật với nợ.

Anh H., 42 tuổi, nhân viên kỹ thuật công trình, kể rằng cú sốc lớn nhất là khi vợ phải nhập viện phẫu thuật. Anh rút hết số tiền “dự phòng” – vốn chỉ đủ chi tiêu một tháng – phần còn lại buộc phải vay nóng. “Lúc đó tôi mới hiểu: khó khăn không nằm ở việc thu nhập thấp, mà ở việc mình không chuẩn bị cho rủi ro,” anh thổ lộ.

Câu chuyện của anh H. không hề cá biệt. 40 tuổi không muộn để bắt đầu, nhưng muộn để sai thêm lần nữa.