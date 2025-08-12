Tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền vé máy bay nhờ mẹo ChatGPT

Người đi máy bay thường xuyên tiết lộ AI có thể giúp tiết kiệm hàng triệu đồng

Một nhà sáng tạo nội dung tài chính cá nhân tuyên bố đã tìm ra cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí vé máy bay, khẳng định phương pháp này hiệu quả hơn các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google Flights hay Skyscanner.

Casper Opala, với biệt danh Casper Capital, sở hữu hơn 8 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ mẹo tiết kiệm tiền từ mua sắm đến du lịch. Trong bài đăng trên Facebook, Casper, sống tại Chicago, tiết lộ anh chỉ trả 92 USD (khoảng 2,4 triệu đồng) cho chuyến bay có giá niêm yết 1.050 USD (khoảng 27,5 triệu đồng) nhờ ChatGPT, công cụ mà anh cho rằng "tìm ra những gì Google bỏ qua".

Gọi ChatGPT là "đại lý du lịch mới", Casper chia sẻ bảy bước để đảm bảo giá vé rẻ hơn và khẳng định hiện không đặt vé mà không tham khảo AI.

Casper Opala chia sẻ 7 câu lệnh mẫu để dùng Chat GPT săn vé máy bay giá rẻ. Ảnh: @CasperOpala

Nếu bạn tìm vé cho tháng sau, anh gợi ý nhập lệnh: "Tìm cách rẻ nhất để bay từ [Thành phố A] đến [Thành phố B] tháng tới, bao gồm các tuyến ẩn và sân bay thay thế." Anh khuyến nghị hỏi: "Hãng hàng không giá rẻ nào khai thác tuyến này mà không hiển thị trên Google Flights hoặc Skyscanner?" để tìm các tuyến và hãng ít người biết, vì "28% chuyến bay không xuất hiện" trên Google.

Với những người linh hoạt, yêu cầu ChatGPT tìm thành phố quá cảnh giúp giảm chi phí là cách hiệu quả. Quy tắc "chia vé" – thường dùng để tiết kiệm vé tàu ở Anh – cũng được áp dụng, khi đặt riêng từng chặng rẻ hơn vé thẳng.

Casper Opala, hay Casper Capital, chia sẻ với hàng triệu người theo dõi cách ChatGPT trở thành đại lý du lịch yêu thích, cùng bảy bước để có vé máy bay giá rẻ.

Chuyên gia du lịch tiết lộ các ngày tốt nhất trong tuần để mua vé rẻ

Mẹo thứ tư là yêu cầu AI tìm "vé nhầm giá, khuyến mãi chớp nhoáng hoặc vé rẻ bất thường". Casper còn yêu cầu ChatGPT "theo dõi tuyến bay trong 4 ngày, cảnh báo nếu giá dưới 95 USD". Anh nhấn mạnh: "Quên lòng trung thành. Quên phán đoán. ChatGPT là đại lý du lịch mới, không bao giờ nghỉ."

Tháng 6, chuyên gia du lịch Anh Dawn Morwood, đồng giám đốc Cheap Deals Away, cho biết bay vào thứ Ba và thứ Tư giúp tiết kiệm đáng kể. “Cuối tuần giá vé cao vì nhiều người chọn bay thứ Sáu, thứ Bảy,” cô nói. Bay giữa tuần không chỉ rẻ mà còn ít đông, thủ tục nhanh.

Dawn cũng lưu ý đặt vé quá sớm không phải lúc nào cũng tiết kiệm. Cô kể: “Tôi từng thấy giá vé giảm 7 triệu đồng chỉ vài tuần trước ngày bay, dù nhiều người đã đặt trước 10 tháng.”

7 bước tìm vé máy bay rẻ với ChatGPT

- Tìm cách rẻ nhất để bay từ [Thành phố A] đến [Thành phố B] tháng tới, bao gồm tuyến ẩn và sân bay thay thế.

- Hãng hàng không giá rẻ nào khai thác tuyến này mà không hiển thị trên Google Flights hoặc Skyscanner?

- Đề xuất thành phố quá cảnh giúp giảm giá, kể cả khi cần đặt hai vé riêng.

- Có vé nhầm giá, khuyến mãi chớp nhoáng hoặc vé rẻ bất thường từ sân bay khởi hành tháng này không?

- So sánh giá chuyến bay trên mọi nền tảng, hiện tại đâu rẻ nhất?

- Theo dõi tuyến bay này trong 4 ngày, cảnh báo nếu giá dưới 95 USD.

- Đặt hai vé một chiều có rẻ hơn vé khứ hồi không? Kiểm tra cả hai.