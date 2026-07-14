Trở về từ Nhật Bản, một người Hải Dương, nay là Hải Phòng nuôi 3.000 chim bồ câu, thu 1 tỷ/năm

Mang kỹ thuật nuôi chim bồ câu từ Nhật Bản về quê lập nghiệp

Năm 2014, anh Nguyễn Trung Kiên sang Nhật Bản lao động và làm việc tại một trang trại nuôi chim bồ câu.

Hơn 5 năm gắn bó với công việc đã giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từ kỹ thuật chăm sóc, quản lý đàn chim đến quy trình sản xuất hiện đại.

Năm 2019, sau khi trở về quê hương Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng, anh Kiên quyết định đầu tư xây dựng trang trại nuôi chim bồ câu Pháp.

Với số vốn tích lũy được, anh xây dựng chuồng trại bài bản, đầu tư 500 cặp chim giống cùng hệ thống máy móc như máy ấp trứng, hệ thống sưởi, máy nghiền và máy trộn thức ăn nhằm tối ưu quy trình chăn nuôi.

Anh Nguyễn Trung Kiên xóm Bình Hàn, thôn Cộng Hòa, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng đam mê nuôi chim bồ câu từ khi sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: Thu Thuỷ

Theo anh Kiên, để đàn chim phát triển khỏe mạnh, chuồng nuôi phải luôn sạch sẽ, thông thoáng vào mùa hè, kín gió về mùa đông và hạn chế tối đa tiếng ồn.

Mỗi ngày, anh đều vệ sinh chuồng trại, phun khử khuẩn định kỳ và theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng đàn chim.

Đặc biệt, anh chủ động phối trộn thức ăn thay vì sử dụng hoàn toàn cám công nghiệp. Ngô hạt, mạch hạt sau khi được làm sạch sẽ được cân theo tỷ lệ phù hợp rồi đưa vào máy trộn. Nhờ khẩu phần ăn được kiểm soát chặt chẽ, đàn chim phát triển đồng đều, ít bệnh, chất lượng thịt săn chắc và giá trị dinh dưỡng cao.

Trong quá trình chăm sóc, anh cũng thường xuyên bổ sung vitamin, thuốc phòng bệnh, đồng thời cân đối khẩu phần ăn cho từng giai đoạn sinh trưởng nhằm hạn chế sử dụng kháng sinh, nâng cao sức đề kháng và năng suất sinh sản.

Anh Kiên nhặt trứng chim bồ câu đẻ ra khỏi ổ để thay trứng giả vào cho chim mẹ ấp. Ảnh: Thu Thuỷ

Một trong những kỹ thuật quan trọng được anh áp dụng là thay trứng ngay sau khi chim mẹ đẻ.

Trứng thật được đưa vào máy ấp, còn trong ổ sẽ đặt trứng giả để chim mẹ tiếp tục ấp. Việc đặt trứng giả cho chim ấp nhằm kích thích tiết sữa diều chuẩn bị nuôi con. Khi chim non nở, chúng được đưa trở lại cho chim bố mẹ chăm sóc.

Theo anh Kiên, phương pháp này giúp bảo toàn gần như 100% số trứng, tránh tình trạng trứng bị vỡ hoặc dập trong quá trình chim mẹ ấp, đồng thời rút ngắn chu kỳ sinh sản từ 17-18 ngày xuống còn 12-13 ngày mỗi lứa, qua đó nâng cao đáng kể năng suất đàn chim.

Khâu chọn giống cũng được anh đặc biệt coi trọng. Chim bố mẹ phải khỏe mạnh, lông mượt, khả năng sinh sản và nuôi con tốt. Những cá thể sinh sản kém sẽ được loại thải kịp thời để duy trì chất lượng đàn.

Hạt mạch được anh Kiên ngâm rửa sạch đem phối trộn với ngô, cám cho chim bồ câu ăn. Ảnh: Thu Thuỷ

Theo kinh nghiệm của anh Kiên, chim bồ câu bắt đầu sinh sản từ khoảng 6 tháng tuổi, mỗi cặp có thể khai thác trong khoảng 5 năm, trung bình mỗi năm đẻ khoảng 11 lứa, mỗi lứa 2 trứng.

Khép kín quy trình chăn nuôi, tận dụng phân chim cải tạo đầm rươi

Hiện nay, trang trại của anh Nguyễn Trung Kiên duy trì khoảng 3.000 chim bồ câu Pháp sinh sản. Sau 25-30 ngày nuôi, chim non đạt trọng lượng khoảng 0,55kg/con và được xuất bán với giá khoảng 70.000 đồng/con.

Bình quân mỗi tháng, trang trại xuất bán từ 2.200-2.300 con chim thương phẩm. Ngoài ra, anh Kiên còn cung cấp chim giống, chim bố mẹ và chim hết tuổi sinh sản cho nhiều hộ chăn nuôi trong và ngoài địa phương.

Giá bán chim thương phẩm hiện dao động từ 140.000-160.000 đồng/cặp, trong khi chim giống có giá từ 200.000-250.000 đồng/cặp. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi khoảng 700-800 triệu đồng mỗi năm.

Máy ấp trứng đã giúp anh Kiên bảo toàn 100% số trứng chim đẻ ra hàng ngày. Ảnh: Thu Thuỷ

Đầu ra của sản phẩm khá ổn định khi được tiêu thụ qua các hộ dân, nhà hàng, tiệc cưới, đám cỗ cũng như nhiều khách hàng đặt mua thường xuyên.

Không dừng lại ở hiệu quả từ chăn nuôi chim bồ câu, anh Kiên còn xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn bằng cách xử lý toàn bộ phân chim bằng chế phẩm sinh học. Phân sau khi ủ men vi sinh được sử dụng để bón cây, cải tạo đất và bồi dưỡng các thửa ruộng lấy rươi của gia đình.

Theo anh, nguồn phân hữu cơ kết hợp với men vi sinh giúp đất trở nên tơi xốp, màu mỡ, tạo môi trường thuận lợi để rươi sinh trưởng và phát triển.

Nhờ đó, mỗi năm gia đình anh còn thu hoạch thêm từ 2-2,5 tấn rươi, tạo thêm một nguồn thu đáng kể bên cạnh nghề nuôi chim bồ câu.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Trung Kiên còn sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi cho nhiều hộ nông dân có nhu cầu.

Trang trại của anh thường xuyên đón các đoàn nông dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, anh Kiên cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp chuồng trại, cải thiện chất lượng con giống và từng bước xây dựng thương hiệu chim bồ câu sạch, an toàn.

Anh Kiên mong muốn mô hình này sẽ trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững, góp phần giúp nhiều nông dân làm giàu ngay trên chính quê hương.

Bố đẻ anh Kiên đang phụ giúp anh Kiên cho chim bồ câu ăn hàng ngày. Ảnh: Thu Thuỷ

Đánh giá về mô hình, ông Đặng Quang Ánh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạc Phượng (TP Hải Phòng) cho biết, anh Nguyễn Trung Kiên là một trong những gương nông dân trẻ tiêu biểu của địa phương.

Mô hình nuôi chim bồ câu sinh sản kết hợp phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và tạo động lực để nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất.