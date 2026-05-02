Bên trong khu siêu biệt thự 400 triệu USD sắp lập kỷ lục đắt nhất Mỹ

Khu siêu biệt thự này tọa lạc tại Bel Air, Los Angeles, được xây dựng trên khu đất có tầm nhìn toàn cảnh từ Thái Bình Dương đến đường chân trời trung tâm thành phố.

Theo The Wall Street Journal, khu đất được mua lại vào năm 2010 với giá khoảng 35 triệu USD bởi một nhóm nhà đầu tư có liên hệ với gia đình Al-Thani. Đây là một trong những gia tộc giàu có và có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông, nổi tiếng với việc đầu tư vào các tài sản giá trị cao trên toàn cầu. Sau khi mua lại, dự án mất gần 10 năm để hoàn thiện.

Toàn bộ khu bất động sản có quy mô khoảng hơn 6.500 mét vuông, gồm nhiều công trình trên cùng một khu đất, mang tính chất của một khu nghỉ dưỡng khép kín hơn là một ngôi nhà đơn lẻ.

Bên trong khuôn viên có tổng cộng 39 phòng ngủ. Ngôi nhà chính rộng khoảng 5.200 mét vuông với 23 phòng ngủ, trong khi khu nhà khách riêng biệt rộng gần 9.270 mét vuông gồm 16 phòng ngủ, kèm theo phòng tập thể dục và hồ bơi.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô, khu siêu biệt thự còn được giới môi giới mô tả là một bước tiến mới trong cách định nghĩa sự xa xỉ.

Ngoài nhiều khu bếp, bất động sản này còn có spa chăm sóc sức khỏe riêng, không gian trưng bày nghệ thuật đạt tiêu chuẩn bảo tàng, các khu giải trí diện tích lớn và thậm chí tích hợp cả thiết bị y tế chuyên dụng như máy chụp X-quang.

Hai môi giới Jack Harris và Michael Fahimian từ Beverly Hills Estates cho biết mức giá chào bán 400 triệu USD không nhằm mục đích tạo hiệu ứng truyền thông, mà phản ánh tổng chi phí đầu tư trong nhiều năm.

Fahimian nhấn mạnh đây là "khoản đầu tư gần nửa tỷ USD" và khu bất động sản được xây dựng theo hướng người sở hữu có thể đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng mà không cần rời khỏi khuôn viên.

Nếu được bán gần mức giá kỳ vọng, thương vụ này không chỉ thiết lập kỷ lục mới mà còn cho thấy thị trường bất động sản siêu sang tại Los Angeles đang được đẩy lên một ngưỡng giá chưa từng có.