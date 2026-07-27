Hơn 30 doanh nghiệp vàng, kim cương ở TP.HCM đang đóng cửa, khách “khóc ròng”

Ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, cho biết khảo sát sơ bộ của Hội cho thấy, từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh vàng, kim cương, đá quý trên địa bàn TP.HCM tạm ngừng hoạt động.

Đáng chú ý, ông Dưng nhấn mạnh rằng con số thực tế có thể còn cao hơn bởi nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không phải là hội viên, không trực thuộc Hội nên chưa thể được thống kê một cách đầy đủ.

Khách tìm đến cửa hàng kim cương Hoàng Thứ nhưng đóng cửa nhiều ngày qua. Ảnh: Hồng Phúc

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt được chỉ ra là do khó khăn chủ yếu xuất phát từ tình hình kinh doanh ảm đạm và áp lực dòng tiền ngày càng lớn.

Cụ thể, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, lượng khách hàng mang trang sức đến bán lại tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp không còn đủ khả năng thanh khoản, từ đó buộc phải đóng cửa hoặc tạm dừng kinh doanh.

Làn sóng này diễn ra ngay sau khi cơ quan công an công bố thông tin khởi tố vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia liên quan đến chủ các thương hiệu nổi tiếng như Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu.

Ghi nhận thực tế của Dân Việt cũng cho thấy tại các tuyến đường kinh doanh sầm uất bậc nhất TP.HCM, tình trạng "cửa đóng then cài" đang diễn ra phổ biến.

Tại khu vực chợ gần Bến Thành trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành), một loạt cửa hàng kim cương, vàng bạc đá quý đã đóng cửa im ỉm từ giữa tháng 7 đến nay và chưa biết ngày hoạt động trở lại.

Đơn cử, cửa hàng Quế Jewelry với hai mặt tiền đắc địa đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành nay đóng cửa kín mít, phía trước vỉa hè trở thành nơi buôn bán hàng rong, bánh mì và nước giải khát.

Một số cửa hàng kim cương còn tháo bảng hiệu. Ảnh: Hồng Phúc

Cách đó vài căn, tiệm Hoàng Thứ Jewelry treo biển “Xin tạm nghỉ ngày hôm nay” nhưng thực tế đã ngừng hoạt động nhiều ngày, khiến nhiều khách hàng đến giao dịch đành ngậm ngùi ra về. Tiệm Chín Tâm Jewelry cạnh đó cũng ngưng hoạt động; thậm chí, một số cửa hàng trong khu vực còn ghi nhận tình trạng tháo dỡ bảng hiệu kinh doanh hoặc dán bảng cho thuê mặt bằng.

Không chỉ quanh khu vực trung tâm, làn sóng đóng cửa còn bủa vây nhiều "thủ phủ" vàng bạc khác của thành phố. Tại chợ An Đông và Trung tâm thương mại An Đông Plaza, hàng loạt ki-ốt kinh doanh cửa cuốn đóng kín, nhiều quầy "trùm mền" không thông báo lý do.

Tình cảnh đìu hiu tương tự cũng bao trùm các tuyến phố chuyên kinh doanh vàng bạc ở quận 5 như Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa, cùng nhiều trục đường lớn như An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Tần....

Việc hàng loạt cửa hàng bất ngờ treo biển tạm nghỉ với lý do “sửa chữa, nâng cấp” hoặc không liên lạc được để lại nhiều hệ lụy cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, ghi nhận của chúng tôi cũng cho thấy, nhiều khách đã đến các cửa hàng để bán sản phẩm nhưng phải ngậm ngùi ra về vì không thể liên lạc được với chủ cơ sở.