Trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan sắp được đấu giá khởi điểm 25 tỷ đồng

Trong thông báo ngày 27/7, Thi hành án dân sự TP HCM cho biết cơ quan này cần ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tài sản gồm một dây chuyền gắn 16 viên kim cương, được định giá khởi điểm khoảng 8,9 tỷ đồng. Dây này có viên chủ đạo kích cỡ 12,67 mm, còn các viên phụ dao động 3,5-7 mm.

Tài sản thứ hai là hai bông tai đính kim cương 10,58 mm và 10,7 mm, trị giá gần 9,5 tỷ đồng. Cuối cùng, một nhẫn kim cương 14,1 mm có giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Giá trị các món trang sức này được thẩm định bởi một công ty đặt trụ sở tại TP HCM.

Đây là ba trong số nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan bị cưỡng chế để thi hành án. Trong phiên tòa cuối tháng 9/2024, bà đề nghị được trả lại bộ trang sức kim cương hơn 20 karat đeo lúc bị bắt, bên cạnh nhiều món đồ khác như hai túi Hermes da cá sấu bạch tạng. Theo bà, trị giá những món này không đáng bao nhiêu so với tài sản đang bị phong tỏa, nên xin được trả lại làm kỷ niệm cho con cháu.

Hồi tháng 5, hai túi Hermes đã được đấu giá thành công ngay lần đầu tổ chức, trong đó một chiếc được trả 11,6 tỷ đồng - gấp 7 lần mức khởi điểm. Một số tài sản như du thuyền, tàu, nhà đất... liên quan bà Lan cũng trong giai đoạn chào bán.

Đối với 1.120 mã tài sản đảm bảo cho 1.243 khoản vay của bà Lan, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đang tìm tổ chức định giá trước khi đấu giá công khai. Trong quá trình xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, đây là bước quan trọng để quyết định mức giá khởi điểm.