Hoá chất Đức Giang của Chủ tịch Đào Hữu Huyền đang nắm bao nhiêu bất động sản?

Sau hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã đi một chặng đường dài từ một đơn vị sản xuất truyền thống đến doanh nghiệp hóa chất quy mô lớn, đồng thời bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với những bước đi đáng chú ý.

Khởi nguồn từ năm 1963 với tư cách là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ngành hóa chất, DGC đặt nền móng hoạt động tại Hà Nội. Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào năm 2004 khi đơn vị này hoàn tất quá trình cổ phần hóa, mở ra giai đoạn vận hành theo mô hình doanh nghiệp tư nhân.

Ban đầu, doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm tiêu dùng như bột giặt. Tuy nhiên, theo thời gian, DGC dần chuyển hướng sang sản xuất hóa chất cơ bản, đặc biệt là phốt pho vàng - lĩnh vực giúp công ty vươn lên vị thế dẫn đầu trong nước.

Không dừng lại ở ngành nghề cốt lõi, DGC còn từng bước tham gia vào thị trường địa ốc. Dù lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Chủ tịch Đào Hữu Huyền, nhiều lần bày tỏ sự thận trọng với mảng này, công ty vẫn tích lũy quỹ đất và xây dựng kế hoạch triển khai dự án tại một số địa phương lớn như Hà Nội và Hải Phòng.

Trong năm 2025, chiến lược mở rộng sang bất động sản được cụ thể hóa bằng việc tăng vốn cho công ty con chuyên trách lĩnh vực này. Song song, doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch phát triển khu nhà ở xã hội trên khu đất hơn 3 ha tại khu vực Ắc quy Tia Sáng (Hải Phòng), với quy mô khoảng 1.000 căn hộ, kỳ vọng mang lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng.

Cùng năm, một dự án khác tại Hà Nội cũng được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án này nằm tại phường Việt Hưng (quận Long Biên cũ), có quy mô gần 4,75 ha, được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm nhà ở, trường học và các hạng mục dịch vụ.

Theo kế hoạch, khu tổ hợp sẽ bao gồm nhà liền kề thấp tầng, các tòa chung cư cao tầng với hàng trăm căn hộ, cùng hệ thống công trình công cộng như trường học, trung tâm thể thao và khu dịch vụ thương mại. Tổng vốn đầu tư dự kiến vào khoảng 4.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và triển khai theo từng giai đoạn, kéo dài đến năm 2030.

Đáng chú ý, khu đất triển khai dự án vốn là địa điểm đặt nhà máy và trụ sở cũ của doanh nghiệp, với diện tích hơn 5 ha và thời hạn thuê dài hạn. Khu vực này có vị trí tiếp giáp nhiều tuyến dân cư và công trình hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thành khu đô thị mới trong tương lai.