"Đại gia đi tu" Lê Phước Vũ chính thức tái xuất mảng nhà ở xã hội, lập công ty con trong lĩnh vực địa ốc

Hoa Sen trở lại sân chơi địa ốc, ưu tiên phân khúc nhà ở xã hội

Tại sự kiện ra mắt công ty thành viên, Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ công bố kế hoạch hợp tác với Liên đoàn Lao động TP. HCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động giai đoạn 2026 - 2030.

Động thái này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo định hướng của Thành ủy TP. HCM.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hoa Sen chính thức giới thiệu Công ty CP Hoa Sen Home - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, phân phối vật liệu xây dựng, nội thất và quản lý chuỗi siêu thị chuyên ngành trên toàn quốc. Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen nắm 99%, đặt mục tiêu trở thành nhà phân phối quy mô lớn, giữ vai trò dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam.

Tập đoàn Hoa Sen trở lại bất động sản bằng dự án nhà ở xã hội

Hiện, hệ thống Hoa Sen Home sở hữu 12 tổng kho, hơn 400 cửa hàng và 143 siêu thị, kinh doanh trên 15.000 mã sản phẩm. Theo kế hoạch, đến năm 2026 số siêu thị sẽ tăng lên 165, tiến tới tối thiểu 300 siêu thị vào năm 2030, bao gồm các mô hình Mega Home diện tích từ 10.000 - 30.000 m2.

Thực tế, khoảng một năm trở lại đây, Hoa Sen đã phát đi nhiều tín hiệu trở lại lĩnh vực địa ốc. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Lê Phước Vũ tiết lộ doanh nghiệp đang nghiên cứu các dự án quanh sân bay Long Thành, song chưa công bố chi tiết do vướng thủ tục pháp lý. Ông khẳng định Hoa Sen sẽ đi theo con đường thận trọng, tận dụng lợi thế tài chính và nguồn vật liệu giá cạnh tranh để phát triển các khu đô thị quy mô lớn.

Chỉ hai tháng sau, Hoa Sen liên danh cùng Công ty TNHH 276 Ngọc Long đăng ký tham gia hai dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai: Dự án 478 căn tại TP. Biên Hòa với tổng vốn hơn 700 tỷ đồng và dự án 1.800 căn tại Nhơn Trạch với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là lần thứ ba Hoa Sen quay lại sân chơi bất động sản. Dẫu vậy, việc doanh nghiệp của ông Lê Phước Vũ tham gia vào loại hình nhà ở này vẫn gây chú ý. Bởi trước đó, trong giai đoạn 2009 - 2016, Hoa Sen đã từng lấn sân mảng địa ốc với một loạt dự án thương mại, dịch vụ, tuy nhiên sau đó các dự án đều không để lại dấu ấn lớn, thậm chí đa số không thành công. Ở lần trở lại này, phân khúc được chọn có tính ổn định cao hơn về cầu, ít phụ thuộc vào chu kỳ đầu cơ và nhận được nhiều cơ chế hỗ trợ về pháp lý, tín dụng.

Lần trở lại này, với trọng tâm nhà ở xã hội và hệ sinh thái phân phối vật liệu - nội thất, Hoa Sen đang cho thấy một chiến lược khác biệt và thận trọng hơn so với những lần “lấn sân” trước.