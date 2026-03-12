Thị trường bất động sản 'dính đòn' từ giá xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao

Tối 10/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá xăng dầu lần thứ 6 liên tiếp. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.344 đồng/lít, lên tối đa 26.570 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 2.073 đồng/lít, lên mức 29.120 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng nhẹ 478 đồng/lít lên 30.717 đồng/lít. Dầu mazut tăng mạnh 3.380 đồng/kg, lên 24.707 đồng/kg, còn dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, xuống 32.385 đồng/lít.

Trong khi đó, thị trường thép xây dựng trong nước vừa ghi nhận một đợt điều chỉnh giá mới, doanh nghiệp sản xuất đồng loạt thông báo tăng giá bán từ ngày 9/3. Mức điều chỉnh phổ biến khoảng 300.000 đồng/tấn, tương đương 300 đồng/kg, áp dụng ngay sau khi thông báo được ban hành.

Áp lực tăng chi phí "đè nặng" lên thị trường bất động sản

Theo ông Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông căng thẳng, giá xăng dầu, thép và nhiều loại vật liệu xây dựng trên thế giới tăng mạnh, đây là một yếu tố ngoại sinh mang tính bất khả kháng đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

Theo ông Lượng, trước hết chi phí đầu vào của ngành xây dựng sẽ tăng đáng kể. Trong cơ cấu chi phí xây dựng, các vật liệu như thép, xi măng, nhựa đường hay nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng lớn. Khi giá năng lượng tăng, chi phí vận chuyển, chi phí thi công và chi phí vật liệu đều tăng theo, khiến tổng mức đầu tư của nhiều dự án có nguy cơ bị đội lên so với dự toán ban đầu.

Ông Trần Xuân Lượng - Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam.

Đối với các dự án hạ tầng và công trình công, áp lực chi phí có thể dẫn tới nguy cơ chậm tiến độ hoặc phải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Nếu không có cơ chế điều chỉnh kịp thời, nhiều nhà thầu có thể gặp khó khăn về dòng tiền.

Ở góc độ thị trường bất động sản, khi chi phí đầu vào tăng, giá thành sản phẩm cũng chịu áp lực tăng theo. Tuy nhiên, việc giá nhà có tăng mạnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sức mua của thị trường, chính sách tín dụng, nguồn cung dự án và tâm lý nhà đầu tư.

“Nếu không được điều tiết hợp lý, rủi ro lớn nhất là người mua nhà - tức người tiêu dùng cuối cùng - sẽ phải gánh phần lớn chi phí gia tăng này”, ông Lượng nhận định.

Cần cơ chế điều tiết để tránh cú sốc giá

Theo chuyên gia, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động mạnh do yếu tố bên ngoài, vai trò điều tiết của Nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Các bên liên quan cần cùng ngồi lại để chia sẻ khó khăn dưới sự điều phối của Nhà nước như một “trọng tài chính sách”.

Ông Lượng cho rằng có thể xem xét một số giải pháp như giảm hoặc giãn các loại thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đang triển khai để giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và chỉ số giá vật liệu đối với các dự án hạ tầng, đầu tư công, nhằm giúp nhà thầu tránh rủi ro thua lỗ khi giá vật liệu biến động mạnh.

Theo chuyên gia, cần có cơ chế điều tiết để tránh cú sốc giá đối với người mua nhà.

Hệ thống ngân hàng cũng có thể xem xét giảm lãi suất hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng đang triển khai dự án, nhằm duy trì dòng vốn cho thị trường.

Về phía doanh nghiệp bất động sản, các chủ đầu tư cần chia sẻ khó khăn với thị trường, chủ động giãn tiến độ thanh toán cho khách hàng, đồng thời tối ưu chi phí thay vì chuyển toàn bộ áp lực chi phí sang giá bán.

“Nếu có sự phối hợp hài hòa giữa Nhà nước - doanh nghiệp - ngân hàng, thị trường bất động sản hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn biến động chi phí này mà không tạo ra cú sốc giá lớn đối với người mua nhà và nền kinh tế”, ông Lượng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho biết chi phí vật liệu xây dựng hiện chiếm khoảng 50% tổng chi phí xây dựng công trình. Do đó, cùng với yếu tố cung - cầu trên thị trường và giá đất, biến động giá vật liệu xây dựng là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá nhà. Nếu tình trạng tăng giá vật liệu kéo dài, áp lực chi phí sẽ khiến giá nhà khó giảm trong thời gian tới.

Chi phí xây dựng tăng mạnh, nhà thầu thi công cầm chừng

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty CP Xây dựng Hợp Lực cho biết giá xăng dầu tăng đã kéo theo hàng loạt chi phí vật tư, vật liệu xây dựng tăng theo.

“Nhưng các hợp đồng nhà thầu đã ký với chủ đầu tư vẫn phải triển khai. Nếu làm chậm có nguy cơ bị phạt tiến độ. So với thời điểm trước Tết, nhiều loại vật liệu đã tăng khoảng 20-30%”, vị này cho hay.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh giá đầu vào tăng mạnh, nhiều nhà thầu rơi vào thế khó khi vừa phải đảm bảo tiến độ hợp đồng, vừa phải gánh thêm chi phí phát sinh.

Một nhà thầu lớn tại Hà Nội đang thi công nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội, Hưng Yên... cho biết, biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án.

Theo doanh nghiệp này, khi chi phí tăng cao, các nhà thầu và chủ đầu tư buộc phải tính toán lại kế hoạch thi công, thậm chí giãn tiến độ để tránh rủi ro tài chính. “Không phải thời điểm giá xăng dầu và vật liệu xây dựng leo thang lại lao vào làm. Bản chất giai đoạn này giống hiệu ứng domino khi nhiều nhà cung cấp vật tư lợi dụng biến động thị trường để găm hàng, đẩy giá”, đại diện nhà thầu nói và cho biết, thay vì tăng tốc thi công, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn phương án triển khai dự án ở mức ổn định, tránh rủi ro chi phí tăng quá nhanh.

Nhà thầu cũng kiến nghị chủ đầu tư và cơ quan quản lý có chính sách hỗ trợ để thúc đẩy hoạt động xây dựng, đồng thời đề nghị Nhà nước có giải pháp điều tiết, bình ổn giá xăng dầu. Theo các doanh nghiệp, khi giá nhiên liệu được kiểm soát, giá nhiều loại vật liệu xây dựng cũng sẽ dần quay lại quỹ đạo ổn định.