Cận cảnh đoạn Vành đai 2,5 dài gần 1km, cần 3.686 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng

UBND phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã công khai chỉ giới đường đỏ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với chiều dài 0,95km, bề rộng quy hoạch 40m.

Bản vẽ chỉ giới đường đỏ được UBND phường Thanh Xuân công khai tại khu vực đường Ngụy Như Kon Tum. Ảnh: Đức Hoàng

Phối cảnh mặt cắt rộng 40m của đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Ảnh: Đức Hoàng

Đây là đoạn tuyến quan trọng, mấu chốt trên tuyến Vành đai 2,5, với chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) dự kiến là 3.686 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng mức đầu tư của 3 đoạn tuyến trên đường Vành đai 2,5 được UBND TP Hà Nội lệnh xây dựng khẩn cấp.

Để GPMB đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nằm trong phạm vi thu hồi. Ảnh: Đức Hoàng

Tuy nhiên, Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi cũng được đánh giá là đoạn gặp nhiều khó khăn trong khâu GPMB do đi qua khu vực đông dân cư, với nhiều hộ dân đã sinh sống lâu năm tại đây.

Để thi công đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân sẽ bồi thường khoảng 30.590m2 đất ở. Ảnh: Đức Hoàng

Theo thống kê của chủ đầu tư - UBND phường Thanh Xuân, hơn 485 thửa đất, khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi thu hồi.

Chủ đầu tư sẽ bồi thường về đất ở khoảng 30.590m2, đất hợp tác xã khoảng 1.310m2 và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật, phá dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi GPMB.

Vị trí khu đất tái định cư tại phường Đại Mỗ sẽ được bố trí cho các gia đình bị thu hồi đất. Ảnh: Đức Hoàng

Đáng chú ý, tại dự án này, người dân bị thu hồi đất ở phường Thanh Xuân được tái định cư bằng đất tại phường Đại Mỗ.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương theo đề xuất của UBND phường Thanh Xuân về việc bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất để thực hiện dự án.

Trong đó, thành phố sẽ bố trí đất cho các hộ dân tại ô đất ĐM2 phường Đại Mỗ (khoảng 8ha) và quỹ nhà tạm cư tại các tòa nhà tái định thuộc khu tái định cư Kiều Mai (phường Xuân Phương).

Các vị trí mốc giới được đánh dấu. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV, trên thực địa, một số vị trí đã được cắm mốc, thông tin, bản vẽ chỉ giới đường đỏ về dự án được niêm yết tại nơi công cộng để người dân theo dõi.

Nhiều hộ gia đình sinh sống lâu năm tại ngõ 44 đường Nhân Hoà sẽ di dời tới nơi tái định cư mới. Ảnh: Đức Hoàng

Một hộ dân ở ngõ 44 đường Nhân Hòa cho biết, gia đình thuộc diện thu hồi toàn bộ đất, sẽ được bố trí tái định cư tại phường Đại Mỗ và được bồi thường thỏa đáng.

Còn ông T. có nhà tại phố Nhân Hoà cho hay, gia đình ông có 5,7m2 đất thuộc diện thu hồi, được bồi thường với đơn giá gần 75 triệu đồng/m² và hài lòng với phương án này. Tuy nhiên, do việc thu hồi đất ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà, ông mong sớm được cấp phép để xây dựng lại.

Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi sẽ liên thông với đường Hoàng Đạo Thuý hiện tại. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo phường Thanh Xuân khẳng định, trong quá trình triển khai dự án, phường cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Theo vị lãnh đạo trên, phường Thanh Xuân cũng sẽ chủ động đính chính và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như cấp phép xây dựng ngay trong quá trình GPMB.