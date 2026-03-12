Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam

Ngày 12/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra một phương tiện vận tải có dấu hiệu nghi vấn.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển tổng cộng 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa gồm nhiều loại sản phẩm động vật như nội tạng, xương ống động vật, mỡ động vật và chân trâu.

Cận cảnh hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc vừa được lực lượng chức năng phát hiện khi tiến hành kiểm tra xe tải lưu thông trên cao tốc Bắc – Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông Trần Văn T. (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Trước vi phạm này, Đội QLTT số 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.

Lực lượng chức năng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán thực phẩm không đảm bảo an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.