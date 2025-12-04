Cổ đông Bitcoin lớn nhất thế giới hạ mạnh dự báo lợi nhuận giữa cơn bão tiền số

Strategy dự báo lợi nhuận năm 2025 chỉ còn từ 6,3 tỷ USD đến thua lỗ 5,5 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 24 tỷ USD trước đó. Nguyên nhân chính là giá Bitcoin giảm sâu, xuống dưới 90.000 USD trong bối cảnh bán tháo tăng cường, khiến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn. Trước đó, Strategy tính toán lợi nhuận dựa trên giả định giá Bitcoin đạt 150.000 USD vào cuối năm.

Cổ phiếu Strategy giảm gần 11% trong phiên chiều, đánh dấu mức thấp mới trong vòng một năm. Giá Bitcoin đã mất hơn 18.000 USD trong tháng 11, mức giảm tháng lớn nhất kể từ giữa năm 2021. Sự sụt giảm này khiến các cổ phiếu của các công ty nắm giữ Bitcoin và các token khác trên bảng cân đối kế toán chịu áp lực đáng kể, phản ánh mối tương quan trực tiếp giữa giá tài sản kỹ thuật số và giá cổ phiếu.

Strategy lập quỹ dự trữ 1,44 tỷ USD

Để ứng phó với biến động ngắn hạn của thị trường, Strategy thành lập quỹ dự trữ 1,44 tỷ USD nhằm chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và lãi suất các khoản nợ hiện có. Michael Saylor, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành, cho biết quỹ này sẽ giúp công ty “vượt qua biến động thị trường ngắn hạn” và duy trì khả năng chi trả ổn định.

Strategy nắm giữ bao nhiêu Bitcoin?

Strategy hiện sở hữu 650.000 Bitcoin, chiếm khoảng 3,1% tổng số 21 triệu Bitcoin dự kiến tồn tại trong tương lai. Đây là lượng Bitcoin lớn nhất mà một công ty nắm giữ trên thế giới, khiến hiệu quả kinh doanh của Strategy gần như phụ thuộc trực tiếp vào diễn biến giá đồng tiền số này.