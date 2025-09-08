Nhờ Bitcoin, một tỷ phú nắm trong tay khối tài sản 7,3 tỷ USD

Theo Bloomberg, Michael Saylor hiện đứng ở vị trí 491 trong danh sách Tỷ phú Thế giới, sau khi tài sản tăng thêm gần 1 tỷ USD kể từ đầu năm 2025 – tương đương mức tăng 15,8%. Tổng tài sản ước tính đạt 7,37 tỷ USD, phần lớn nhờ chiến lược đầu tư Bitcoin táo bạo của công ty Strategy mà ông sáng lập.

So với nhiều tỷ phú khác, Saylor nổi bật bởi gần như toàn bộ khối tài sản gắn liền với một loại tài sản duy nhất: Bitcoin. Đây cũng là điều khiến ông trở thành nhân vật gây chú ý trong giới tài chính toàn cầu.

Michael Saylor

Tài sản của Saylor gắn liền với Bitcoin

Khoảng 6,72 tỷ USD trong khối tài sản của Saylor đến từ cổ phần tại Strategy – công ty niêm yết Nasdaq nổi tiếng với chiến lược tích trữ Bitcoin quy mô lớn. Ngoài ra, ông sở hữu khoảng 650 triệu USD tiền mặt.

Tính đến nay, Strategy nắm giữ hơn 659.000 BTC, chiếm 3,42% tổng lượng Bitcoin lưu hành trên toàn cầu, với giá trị gần 73 tỷ USD theo dữ liệu mới nhất. Đây là doanh nghiệp niêm yết công khai sở hữu Bitcoin nhiều nhất thế giới.

Saylor không đơn độc trong danh sách tỷ phú tiền số. Ông gia nhập cùng các tên tuổi lớn như Brian Armstrong (Coinbase, 12,8 tỷ USD) và Changpeng Zhao (Binance, 44,5 tỷ USD). Ngược lại, Sam Bankman-Fried – cựu CEO FTX – từng có mặt nhưng đã bị loại sau sự sụp đổ của sàn này vào năm 2022.

Dù đáp ứng các tiêu chí niêm yết cơ bản, Strategy vẫn không được đưa vào chỉ số S&P 500 trong đợt điều chỉnh tháng 8 vừa qua. Nguyên nhân, theo các chuyên gia, có thể đến từ yếu tố “đánh giá định tính” – khi ủy ban lựa chọn xem xét thêm về sự ổn định và mức độ đa dạng của doanh nghiệp.

Chiến lược “chỉ tập trung vào Bitcoin” của Strategy khiến nhiều nhà phân tích cho rằng rủi ro công ty gánh chịu cao hơn so với các doanh nghiệp thông thường. Tuy vậy, Saylor vẫn kiên định coi Bitcoin là “vàng kỹ thuật số” và nhấn mạnh đây là tài sản ưu việt hơn tiền pháp định.

Strategy tiếp tục gom Bitcoin khi giá giảm

Trong tháng 8, Strategy đã mua thêm 7.714 BTC, trị giá khoảng 849 triệu USD. Đáng chú ý, 4.048 BTC được gom chỉ trong vài ngày cuối tháng, khi giá Bitcoin biến động từ 113.000 USD xuống dưới 108.000 USD.

Tính trung bình, công ty đã chi 110.981 USD cho mỗi đồng Bitcoin trong đợt mua này. Tổng cộng từ trước đến nay, Strategy đã bỏ ra gần 47 tỷ USD để tích trữ Bitcoin, với giá mua trung bình 73.765 USD mỗi đồng.

Các thương vụ mua được tài trợ thông qua phát hành cổ phiếu, đúng như cách mà Saylor từng mô tả là “bộ phận phòng thủ Bitcoin” của công ty. Ông khẳng định cách mua này không tác động đến giá thị trường.