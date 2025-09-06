Đại gia chi gần 2.200 tỷ đồng chào mua dự án nhà máy điện gió ngân hàng Nam Á rao bán là ai?

Trong tháng 8 vừa qua, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã chào bán tài sản là Quyền và lợi ích phát sinh từ việc kinh doanh khai thác dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1 của Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 bao gồm nhưng không giới hạn: Quyển kinh doanh, khai thác, phát triển dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khat Long - Cà Mau giai đoạn 1;

Toàn bộ nguồn thu cùng với tất cả quyền và lợi ích phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1;

Toàn bộ máy móc thiết bị và các động sản khác hiện có hoặc hình thành trong tương lai bất kể phát sinh từ các dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1.

Nam A Bank chào bán dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1 với mức giá gần 1.900 tỷ đồng - Ảnh minh họa

Theo công bố, giai đoạn 1 của dự án có tổng công suất lắp đặt 100 MW, diện tích sử dụng đất và mặt biển khoảng 2.165 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.300 tỷ đồng. Mức giá chào bán thanh lý tài sản được ngân hàng Nam Á đưa ra gần 1.892 tỷ đồng.

Trước đó, để thực hiện dự án này từ ngày 26/4 - 11/5/2021, CTCP BCG Energy - thành viên của CTCP Bamboo Capital (BCG) - đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất cố định ở mức 10%/năm với mục đích hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mai giai đoạn 1 do BCG Khai Long 1 làm chủ đầu tư.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu bao gồm toàn bộ 6.488.948 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ của BCG Khai Long 1 và toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ và liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mai giai đoạn 1. Trong đó, tổ chức thu xếp phát hành trái phiếu là CTCP Chứng khoán Bảo Minh và ngân hàng Nam A Bank.

Theo công bố của Nam A Bank, sau khi kiểm tra hồ sơ thư chào mua tài sản thì chỉ có Công ty cổ phần đầu tư QH là đối tác nộp hồ sơ chào mua với mức giá 2.185,058 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư QH chỉ mới được thành lập tháng 2/2020 có trụ sở chính tại TP HCM.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Phan Tấn Thư góp 1 tỷ đồng tương đương 2% vốn góp, cổ đông Đinh Thanh Hà và Nguyễn Lê Đình Quang mỗi người góp 24,5 tỷ đồng tương đương 49% vốn góp. Ông Nguyễn Lê Đình Quang sinh năm 1991 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thời gian qua, công ty có nhiều lần đăng ký thông tin thay đổi doanh nghiệp, trong đó vào tháng 6/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 7/2022, ông Nguyễn Lê Đình Quang sinh năm 1991 vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.