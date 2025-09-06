Chợ Hà Nội: Rau xanh đắt “khét”, 25.000 đồng/mớ mồng tơi, tiểu thương chán không buồn bán

Đó là chia sẻ của bà Đào, tiểu thương tại chợ Thổ Quan, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) về tình hình giá rau xanh vài ngày gần đây, vừa đắt vừa ế.

Bà Đào cho biết, sau bão, lượng rau xanh bị ngập úng, dập nát nhiều nên lượng hàng lấy để bán cũng khan hiếm, giá đầu vào tăng vọt khiến bà phải tăng giá bán lẻ. Tuy nhiên, người dân thấy đắt nên mua ít, ế chỏng chơ.

Sạp rau của bà Đào lèo tèo vài mớ rau ngót và rau dền vì đắt nên bà nhập về ít.

Trước đây, mỗi bó rau muống xanh non chỉ có giá từ 8-10 nghìn đồng, mồng tơi từ 5-7 nghìn đồng/bó nhưng vài ngày gần đây, giá mua vào đã 15 nghìn đồng/bó nhỏ và già; mồng tơi mua vào 15 nghìn đồng/bó; cải chíp 25 nghìn đồng/kg…

“Nhập vào đã 15 nghìn đồng một bó rồi, đi mấy chục cây số ra đây ngồi bán 17 nghìn. Ế một bó thì mất lãi cả chục bó. Thế mà hôm qua ế mấy bó rau muống liền. Nay tôi chán không mua rau muống bán nữa”, bà Đào thở dài.

Trước đây, sạp hàng của bà Loan tại khu chợ này cũng không thiếu một loại rau gì nhưng hôm nay, đến 2 loại rau cơ bản nhất bà cũng không có, đó là rau muống và rau mồng tơi.

Sạp bán rau nhưng chỉ có cải chíp, bắp cải Trung Quốc, còn một số loại rau ăn lá phổ biến thì vắng bóng.

“Mưa to suốt mấy ngày tuần trước ngập hết rau rồi còn đâu. Thôi, ăn bí và củ cải đi, mấy bữa nữa ăn rau sau. Giờ rau xanh đắt lắm, không dám bán”, bà Loan mời khách.

Theo quan sát, sạp hàng của bà Loan chỉ có bao bắp cải Trung Quốc, ít bí xanh và củ cải, một số loại hoa quả theo mùa như nhãn và thanh long. Các loại rau xanh hầu như vắng bóng.

Đang trên đường đi chợ về, bà Liên gặp hàng xóm xách làn đi chiều ngược lại, liền thốt lên: “Mấy hôm nay rau đắt thế chứ. Chỗ này có 3 cây cải chip mà 15 nghìn đây này. Mớ rau muống này 20 nghìn, còn mồng tơi thì 20 nghìn một mớ. Lấy cả hai mớ, nói mãi bớt còn 25 nghìn đây. Còn cà chua thì 5 nghìn một quả. Đắt hơn cả thịt”, bà Liên nói.

Rau muống tăng giá lên 15-25 nghìn đồng/bó.

Cùng cảnh ngộ, chị Hồng, trú tại xã Thanh Trì (Hà Nội) cũng bất ngờ với giá rau xanh những ngày này.

“Mấy nay rau đắt kinh dị. Tôi phải mua 25 nghìn một mớ mồng tơi. Hành lá thì cháy hàng, đi khắp chợ mới mua được nhưng 10 nghìn đồng có vài ba cọng. Nghe giá xong suýt ngất”, chị Hồng cho hay.

Gia đình mở quán cơm bình dân nên ngày nào chị Huyền, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) cũng phải đi chợ đầu mối mua rau xanh. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, chị phải cắt giảm rau ăn lá, chuyển sang các loại rau củ vì quá đắt.

Quầy rau tại siêu thị có giá bình ổn nên khá đắt khách.

“Tôi lấy toàn của hàng quen chục năm nay mà hôm qua, cải canh lên 40 nghìn đồng/kg, rau ngót 12 nghìn đồng/bó, rau muống 25 nghìn đồng/bó… Có rau bắp cải và khoai tây là tăng ít vì là hàng Trung Quốc nhập về nên tôi chuyển sang bí xanh, củ cải, su su và các loại củ quả khác”, chị Huyền nói.

Rau muống tại siêu thị có giá 12,5-13 nghìn đồng/bó nặng 300gr.

Mặc dù giá rau xanh ở các chợ dân sinh khá đắt đỏ, tăng gấp 2-3 lần nhưng ở các siêu thị, giá vẫn khá bình ổn. Đơn cử như: Rau cải ngọt có giá 14 nghìn đồng/bó, mồng tơi 12,5 nghìn đồng/bó, rau mùng tơi 14,5 nghìn đồng/bó, rau muống 13 nghìn đồng/bó 300gr…

Quầy bán rau mùng tơi ở siêu thị "nhẵn nhụi".

Sở dĩ giá rau xanh tại Hà Nội những ngày này đắt đỏ là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5. Vào cuối tháng 8 vừa qua, khu vực Hà Nội có mưa to và rất to kéo dài, lượng mưa trung bình từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm gây ngập úng một số diện tích sản xuất vụ mùa trên địa bàn, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Báo cáo nhanh của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho thấy, diện tích bị ngập úng khoảng 2.344,6 ha, trong đó diện tích lúa bị ngập 1.710ha, cây rau màu ngập khoảng 634,6ha…