Trà đá vỉa hè Hà Nội đồng loạt tăng giá, vẫn 'vô địch' trên bàn đồ uống

Gần đây, trà đá vỉa hè Hà Nội được điều chỉnh tăng giá tại nhiều địa điểm. Từ mức quen thuộc 3.000 đồng/cốc, nhiều quán đã tăng lên 4.000 đồng. Tại Linh Đàm, hầu hết quán đều áp dụng mức giá này từ đầu hè. Tương tự, một số khu vực khác như Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, 4.000 đồng là mức giá phổ biến tại các quán.

Một số điểm bán ở khu vực trung tâm thành phố như Hoàn Kiếm, Ba Đình, hay các địa điểm đặc thù như bệnh viện, công viên... giá trà đá từ lâu đã lên tới 5.000 đồng/cốc, tương ứng với mức tăng 33-66%.

Mức giá trà đá còn có thể lên tới 10.000-15.000 đồng/cốc trong một số quán ăn, nhà hàng.

Mặc dù tăng giá nhưng nhiều khách hàng bày tỏ cảm thông. Anh Lê Thanh Hải, một nhân viên văn phòng tại khu vực Cầu Giấy, cho biết: “Trà đá 4.000 đồng, tôi thấy chấp nhận được, nhưng 5.000 đồng ở mấy chỗ như công viên hay bệnh viện, lại không có chỗ ngồi, thì hơi chát. Tôi uống vài cốc mỗi ngày, tính ra cũng tốn thêm kha khá. Nhưng đúng là so với trà sữa hay cà phê, trà đá vẫn rẻ hơn nhiều”.

Mức tăng từ 3.000 lên 4.000 đồng, tương đương 33%, thoạt nghe có vẻ là một con số đáng kể. Tuy nhiên, khi so sánh với mặt bằng chung của các loại đồ uống khác như cà phê (thường từ 25.000-50.000 đồng) hay trà sữa (phổ biến từ 30.000-70.000 đồng), trà đá dù có lên giá vẫn là đồ uống rẻ nhất.

Trà đá là thức uống được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Thạch Thảo

Anh Nguyễn Huy Hoàng (Linh Đàm, Hà Nội) kể: “Uống quen tay trả 3.000 đồng, giờ thêm 1.000 đồng tôi cũng hay quên. Thực tế 1.000 đồng bây giờ cũng chẳng mua được gì, mà chủ quán cũng có cái khó của họ. Cả nhóm ngồi nhâm nhi chục cốc cũng chỉ tốn khoảng 50.000 đồng, vẫn rẻ hơn nhiều so với một cốc cà phê trong quán”.

Chia sẻ về việc điều chỉnh giá, nhiều chủ quán cho hay nguyên nhân chính đến từ sự leo thang của chi phí nguyên liệu và mặt bằng.

Bà Lan, chủ một quán nước vỉa hè tại phố Nguyễn Trãi, nói rằng giá chè năm nay tăng, chưa kể tiền thuê mặt bằng cũng cao hơn trước. Tăng giá trà đá lên 4.000 đồng là để bù lại chi phí. So với các loại đồ uống khác như cà phê hay trà sữa, trà đá vẫn là quá rẻ, khách vẫn được uống cốc trà mà chất lượng không đổi.

"Quán ăn phải trả tiền thuê mặt bằng cao, tiền điện cho máy lạnh, tiền nhân viên phục vụ và cả chi phí vệ sinh. Trà đá tuy rẻ nhưng vẫn phải gánh một phần chi phí. Giá 10.000 đồng/cốc là để bù lại, chứ chúng tôi không lãi nhiều từ trà đá", ông Hùng - chủ một quán ăn tại Thanh Xuân, giải thích.

Từ lâu, trà đá vỉa hè đã trở thành thức uống quen thuộc, gắn liền với nhịp sống của người dân Hà Nội. Giá rẻ, dễ uống, phù hợp với mọi lứa tuổi, trà đá không chỉ giải khát mà còn là "chất xúc tác" cho những câu chuyện hàng ngày. Việc điều chỉnh giá trà đá là khó tránh khỏi trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

Nhưng với vị trí đặc biệt trong đời sống người dân, một cốc trà đá vỉa hè vẫn sẽ là hình ảnh quen thuộc trên mọi nẻo phố Hà Nội.

Anh Nam (chủ cửa hàng điện thoại ở Hai Bà Trưng), khách quen của quán trà đá đầu ngõ, chia sẻ: “Một cốc nước 4.000-5.000 đồng mà được ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện thoải mái thì vẫn rẻ. Vấn đề chính là chất lượng nước sạch, trà uống dễ chịu thì tôi vẫn quay lại”.