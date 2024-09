Mới đây, Bloomberg đưa tin, Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai cựu lãnh đạo của Samsung Electronics vì nghi ngờ đánh cắp công nghệ trị giá hơn 4,3 nghìn tỷ won (3,2 tỷ USD) để xây dựng một nhà máy sản xuất chip nhái tại Trung Quốc. Hai người này được xác định là người phụ trách Công ty Công nghệ Chengdu Gaozhen của Trung Quốc: Choi 66 tuổi là giám đốc điều hành và Oh 60 tuổi là kỹ sư trưởng công ty. Trước đó, Choi từng là lãnh đạo cấp cao của Samsung Electronics và SK Hynix Inc., còn Oh là nhà nghiên cứu cấp cao tại Samsung.

Cựu lãnh đạo Samsung bị bắt vì nghi ngờ "tuồn" bí mật công nghệ chip cho Trung Quốc

Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul hôm 10/9 cho biết hai đối tượng này đã hợp tác với quan chức địa phương Trung Quốc để xây dựng cơ sở sản xuất bán dẫn. Ông Choi bị cáo buộc đã tuyển dụng chuyên gia chip Hàn Quốc, trong đó có Oh, và "tuồn" bí mật về công nghệ bộ nhớ của Samsung thông qua một liên doanh.

Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng đã cộng tác với quan chức Trung Quốc để sản xuất chip DRAM 20 nanomet vào năm ngoái. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho Samsung mà còn làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Hàn Quốc khi các nước đang trong "cuộc chiến chip toàn cầu".

Mặc dù chưa xác định cụ thể thời gian và địa điểm, vụ việc này có nhiều điểm tương đồng với một vụ án được phát hiện năm 2023, khi căng thẳng Mỹ - Trung về lĩnh vực bán dẫn leo thang. Khi đó, một cựu lãnh đạo Samsung cũng bị bắt vì cáo buộc đánh cắp bản thiết kế nhằm sao chép nhà máy chế tạo tại Trung Quốc.

Hàn Quốc, với vị thế là nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong liên minh với Mỹ nhằm kiềm chế tham vọng công nghệ của Bắc Kinh. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra của họ đã ngăn chặn thành công hoạt động của liên doanh Trung Quốc này nhưng họ vẫn đang tiếp tục điều tra các vụ rò rỉ công nghệ khác có thể xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]