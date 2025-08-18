Samsung tiến đến điều chưa từng xảy ra với camera smartphone

Thấu kính này hứa hẹn sẽ giúp giảm kích thước của camera trên smartphone khiến chúng gần như không thể nhận ra trên thiết bị, như bài báo đăng trên tạp chí Nature Communications.

Thấu kính metalens sẽ giúp ống kính camera smartphone trở nên siêu mỏng.

Theo báo cáo, các kỹ sư và nhà khoa học của Samsung và POSTECH đã mô tả chi tiết về ống kính siêu nhỏ (metalense) mới được thiết kế để sử dụng trong các camera theo dõi chuyển động mắt. Những camera này cho phép người dùng điều khiển ứng dụng chỉ bằng cách di chuyển mắt, đồng thời hỗ trợ các thiết bị thực tế tăng cường.

Thấu kính kim loại là cấu trúc có kích thước tương đương với bước sóng ánh sáng, khác với thấu kính thủy tinh truyền thống thường có hình dạng lồi. Nhờ khả năng định vị các thành phần theo chiều dọc, thấu kính metalens có thể giảm đáng kể độ dày của hệ thống quang học. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển thấu kính metalens đầu tiên trên thế giới có khả năng tập trung ánh sáng với kích thước chỉ bằng 2/3 bước sóng, điều này giúp giảm chiều cao của thấu kính khoảng 30% và đơn giản hóa quy trình sản xuất.

Một trong những thách thức lớn trong việc sản xuất thấu kính metalens là độ ổn định cơ học và tỷ lệ khuyết tật cao. Để giải quyết điều này, Samsung đã hợp tác với các chuyên gia nhằm phát triển phương pháp thiết kế mới cho các cấu trúc nano, từ đó giúp tăng cường độ bền và giảm thiểu khuyết tật trong quá trình sản xuất.

Nội dung được Samsung đăng tải trên tạp chí Nature Communications.

Nhờ vào công nghệ mới, nhóm nghiên cứu đã giảm độ dày của camera từ 2,0 mm xuống còn 1,6 mm, tương đương với mức giảm 20%. Hệ thống camera mới không chỉ nhẹ hơn mà còn cung cấp khả năng theo dõi ánh nhìn và nhận dạng mống mắt chính xác trong trường nhìn rộng 120 độ. Hiệu suất của hàm truyền điều biến (MTF) cũng được cải thiện từ 50% lên 72% giúp nâng cao chất lượng hình ảnh.

Samsung cho biết, việc triển khai công nghệ này sẽ không bị trì hoãn, điều này mở ra nhiều cơ hội mới cho tương lai của camera smartphone.