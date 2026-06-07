Cuốn sổ nợ phía sau thành công của ông trùm xe máy Trung Quốc

Trần Hạnh Di được truyền thông Trung Quốc nhắc đến sau khi ZXMOTO, thương hiệu xe máy do chồng cô sáng lập, đạt thành công tại giải đua quốc tế. Tháng 4, tay đua người Pháp Valentin Debise giành hai chiến thắng ở hạng WorldSSP thuộc giải Superbike World Championship trên mẫu 820RR-RS của ZXMOTO. Đây là lần đầu một hãng xe máy Trung Quốc thắng trong hệ thống đua đường trường quốc tế, đưa tên tuổi Trương Tuyết trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Sự chú ý dành cho Trương nhanh chóng chuyển sang người vợ đã ở bên anh từ thời niên thiếu.

Vợ chồng Trương Tuyết, Trần Hạnh Di. Ảnh: QQ

The QQ, Trương Tuyết, 38 tuổi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở tỉnh Hồ Nam. Cha mẹ ly hôn khi anh còn nhỏ, Trương được bà nội nuôi lớn. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh bỏ học, đến một tiệm sửa xe máy học việc. Từ đó, xe máy trở thành công việc, niềm say mê và sau này là sự nghiệp của anh.

Trần Hạnh Di là bạn học cấp hai của Trương. Trong ký ức của Trần, Trương thời đi học là cậu bạn "phiền phức", thường nghịch ngợm trêu chọc cô. Nhưng trong một lần cả lớp chuẩn bị tiệc mừng năm mới, cô bắt đầu để ý anh vì nhận ra tố chất thông minh, ham học ở chàng trai này. Dù vậy, điều kiện của cô khi đó khá hơn bạn trai nên hai người phải bí mật hẹn hò vì sợ gia đình phản đối.

Trần Hạnh Di. Ảnh chụp màn hình Douyin

Năm 2006, khi 19 tuổi, Trương đuổi theo một êkíp truyền hình địa phương suốt 100 km để có cơ hội xuất hiện trong chương trình về đua xe. Nỗ lực này giúp anh tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành tay đua xe máy. Sau đó, Trương gia nhập một đội đua chuyên nghiệp, làm tay đua biểu diễn mạo hiểm kiêm thợ máy.

Từ một thợ sửa xe, Trương dần chuyển sang sản xuất, lắp ghép và sáng lập hãng xe. Trong những năm Trương theo đuổi sự nghiệp còn bấp bênh, Trần luôn đồng hành cùng anh.

Hai người kết hôn năm 2011, khi cùng 24 tuổi, và có hai con. Trần quán xuyến việc nhà, chăm sóc gia đình và quản lý chi tiêu để chồng tập trung cho công việc. Tuy nhiên, vai trò của cô không chỉ dừng ở việc làm hậu phương.

Cuốn sổ ghi chép các khoản nợ của hai vợ chồng. Ảnh: QQ

Trong giai đoạn Trương khởi nghiệp, vợ chồng cô vay tiền từ người thân, bạn bè để xoay xở vốn. Trần là người ghi lại từng khoản vay, từng lần trả nợ trong một cuốn sổ viết tay. Theo truyền thông Trung Quốc, họ từng vay tổng cộng hàng triệu NDT và mất 11 năm để trả hết.

Cuốn sổ này sau đó trở thành chi tiết gây chú ý trong câu chuyện của vợ chồng Trương. Nó cho thấy hành trình đi lên của nhà sáng lập ZXMOTO không chỉ có đam mê xe máy, đường đua hay các con số tăng trưởng, mà còn là nhiều năm vay mượn, tính toán chi tiêu và cùng nhau gánh áp lực tài chính.

Năm 2018, Trương bắt đầu nhận lương tháng 10.000 NDT, khoảng 38,9 triệu đồng. Với Trần, đó là một dấu mốc lớn sau nhiều năm vợ chồng sống trong cảnh chắt chiu, vay mượn và trả nợ.

Trước ZXMOTO, Trương từng đồng sáng lập KOVE MOTO năm 2017, đưa thương hiệu này từ mức khoảng 800 xe mỗi năm lên 30.000 xe mỗi năm. Sau khi rời KOVE, Trương lập ZXMOTO tại Trùng Khánh vào tháng 4/2024. Chỉ trong năm 2025, hãng đạt tổng giá trị sản lượng 750 triệu NDT, tương đương khoảng 2.900 tỷ đồng.

Thành công của Trương khiến nhiều người tìm đến tài khoản mạng xã hội của vợ anh. Trên tài khoản @xingjie0543, hiện có khoảng 410.000 người theo dõi, Trần đăng nhiều hình ảnh bên xe máy và chia sẻ về hành trình đồng hành cùng chồng. Khi được khen có "con mắt nhìn người và mang lại may mắn cho Trương", cô đáp bản thân "chỉ cố giữ tâm thế vững vàng trong suốt hành trình đồng hành cùng anh".

"Tôi là người không có ước mơ nhưng cuộc đời tôi được nhiều người nhìn thấy hơn vì ước mơ của anh ấy. Tôi không phải người vĩ đại, chỉ là một người muốn sống tốt cuộc đời mình", Trần viết.